«Стратегия Агмашенебели» предложила поручить реформы временному правительству

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал создать в Грузии «временное правительство национального согласия», которое завершит проведение реформ и приведет страну в ЕС.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) только после выполнения ряда условий. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее.

«Ситуация намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшнее решение, которое мы услышали, является заключением Еврокомиссии по Грузии. К сожалению, этим выводом нас уже отделили от Украины и Молдовы», - сказал Вашадзе.

Он считает, что деолигархизация окажется невыполнимой задачей для правящей партии «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили. По мнению Вашадзе, это может привести к тому, что страна «окончательно сойдет с пути евроинтеграции».

«Мы, «Стратегия Агмашенебели», считаем, что единственным решением является создание в Грузии временного правительства национального согласия, которое до конца года полностью выполнит этот план действий, и Грузия получит статус кандидата», - заявил политик.