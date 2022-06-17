Грузия для получения статуса в ЕС должна провести «деолигархизацию» – Еврокомиссия

Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией.

В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что в контексте «деолигархизации» речь идет не о миллиардере Бидзине Иванишвили, а о третьем президенте страны Михаиле Саакашвили и экс-министре обороны Давиде Кезерашвили.

«Бидзина Иванишвили – бизнесмен, филантроп и благотворитель», – сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что Саакашвили, сев в тюрьму, уже предпринял шаги по «деолигархизации»

Всего Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций. В Брюсселе, в частности, призывают Грузию к завершению политической поляризации в стране и сотрудничеству между политическими партиями «в духе соглашения от 19 апреля» (план Шарля Мишеля).

Стране необходимо «гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, укрепляя их независимую и эффективную подотчетность»; провести дальнейшее совершенствование избирательной базы; реформировать судебную систему; предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды для СМИ и др.

Еврокомиссия опубликует отчет о выполнении Грузией заявленных условий в конце 2022 года.