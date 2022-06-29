Папа Римский Франциск: У грузин хорошая музыка и вино

Сирия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 29 июня государственное новостное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. Это вторая после России страна - член ООН, признавшая так называемые «ЛНР» и «ДНР» как независимые государства. Ранее их также признали самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.

О готовности Дамаска признать независимость «ЛНР» и «ДНР» сообщалось еще 22 февраля - на следующий день после того, как указ о признании ее Россией подписал Владимир Путин. Теперь об этом объявлено официально. Источник SANA в МИД Сирии добавил, что в ближайшее время правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 21 февраля. Тогда же он согласился оказать им военную поддержку под предлогом защиты их суверенитета и прав русскоязычного населения этих областей. 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Остальные страны мира продолжают считать самопровозглашенные республики сепаратистскими образованиями, находящимися под контролем России, а их территорию - суверенной территорией Украины.

В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооруженную поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.