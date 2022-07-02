Члены гомофобных группировок сожгли флаг ЕС возле представительства Евросоюза в Грузии

Гомофобные группы, объединенные единомышленниками «Альт-Инфо» и партией «Консервативное движение», сожгли флаг возле представительства ЕС в Грузии. Ранее они пришли к офису правящей партии «Грузинская мечта» и разбросали там флаги ЛГБТ, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

«Теперь мы выполним то, что запланировали», - сказал один из лидеров гомофобной группировки Константин Моргошия перед тем, как сжечь флаг.

По призыву «Альт-Инфо» и «Консервативного движения» сегодня, 2 июля, около 12:00 перед зданием парламента в Тбилиси собрались группы гомофобов. На митинге прозвучали гомофобные и антизападные заявления. Собравшиеся на акции в знак протеста против закрытого мероприятия «Тбилиси прайд» демонстративно разорвали флаг ЛГБТ перед зданием парламента, а затем направились в сторону офиса правящей партии. Протестующие против закрытого мероприятия, организованного «Тбилиси прайд», называют символом победы 5 июля крест, установленный в день беспорядков, в результате которых пострадали в прошлом году десятки журналистов.

Параллельно с гомофобной акцией «Альт-Инфо» ведет специальный эфир, в ходе которого, помимо разжигания гомофобных настроений, звучат оскорбления в адрес посола США Келли Дегнан и посола ЕС Карла Харцеля. Слышны также антизападные высказывания.

МВД Грузии обратилось к гомофобным группам с заявлением. «Сотрудники МВД мобилизованы в связи с мероприятиями и акциями протеста, объявленными в рамках недели «Тбилиси прайд» и защищают общественный порядок, а также свободу собраний и выражения мнений всех граждан... Сотрудники МВД будут защищать общественную безопасность на всех запланированных в течение недели местах скопления людей, исходя из мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий», - говорится в заявлении ведомства.

На сегодня, 2 июля, в Тбилиси запланировано последнее мероприятие «Недели достоинства» – фестиваль квир-музыки.