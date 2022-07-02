Бывший следователь Марианна Чолоян получила работу в компании RMG Gold

Марианна Чолоян, бывший следователь полиции, осужденная по нашумевшему делу о самоубийстве 15-летнего Луки Сирадзе, устроилась на работу в компании RMG Gold. В пресс-службе компании сообщили, что последние несколько недель она работает в службе безопасности.

Как передает грузинская служба Радио Свобода, в компании подчеркнули, что не могут предоставить подробную информацию без согласования с самой Чолоян. Уточняется лишь то, что она подала заявку на открытую в RMG Gold вакансию.

Компания RMG Gold пользуется неоднозначной известностью после того, как в Грузии в июле 2014 года был взорван прииск в Сакдриси. Для этого Министерство культуры и охраны памятников Грузии лишило статуса исторического памятника культурного наследия древнейший золотой прииск на Сакдрисско-Качаганском месторождении.

Затем по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили (тогда он занимал этот пост в первый раз после смены власти в 2012 году) компании RMG Gold безвозмездно была продлена многомиллионная лицензия на освоение этого прииска. После этого оппозиция не раз заявляла о том, что «компания RMG Gold и ее деятельность входят в сферу интересов олигархического клана Бидзины Иванишвили».

Что касается Марины Чолоян, то она была следователем управления Дидубе-Чугуретской полиции Тбилиси и дважды допрашивала Луку Сирадзе после того, как в частной «Зеленой школе» кто-то сделал надписи на стенах. 11 декабря 2019 года, после второго допроса, десятиклассник Лука Сирадзе спрыгнул с крыши семиэтажного здания. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и волну акций протеста под лозунгом «Система убивает».

МВД завело дело по статье «доведение до самоубийства» на основании обращения неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ). Марианна Чолоян была задержана в декабре 2019 года, а в сентябре 2020 года суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы за принуждение к даче показаний. Уже в августе 2021 года ее освободили условно-досрочно по решению комиссии по УДО.