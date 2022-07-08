Гаглоев на встрече с главой МВД: «Будем пресекать нарушения закона»

Участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали находятся в Северной Осетии, заявил на встрече с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым глава МВД Валерий Газзаев.

«Как известно, 6 июля были совершены противоправные действия в отношении жителя Цхинвала. Ему нанесли огнестрельное ранение из автомашины. С места происшествия гражданин был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. Лица, совершившие преступление, выехали в Российскую Федерацию и по нашей информации находятся в Северной Осетии, в частности, разыскиваются четыре гражданина», – сказал глава МВД.

Как пишет агентство «Рес», он добавил, что ведется работа по установлению их местоположения для дальнейшего задержания.

«В районе Прис была обнаружена автомашина, на которой они скрылись с места происшествия. Она оформлена на фигуранта произошедшей ранее кражи – Догузова. Мы установили и владельца автомашины марки Toyota Prada, на которой подозреваемые в преступлении пересекли границу с Российской Федерацией», – рассказал министр.

На территории Северной Осетии, по словам Газзаева, находятся и лица, совершившие кражу в доме главы ГУП «Югосетнефтепродукт» по улице Ленина.

«Они пересекли границу, в настоящее время находятся на территории Российской Федерации. Доказательная база есть, она собрана. С российскими коллегами мы уже связались через информационно-координационный центр. Понадобится некоторое время, чтобы обеспечить их задержание», – пояснил он.

Алан Гаглоев, выслушав доклад министра, отметил, что «надо провести все необходимые мероприятия, задействовать все ресурсы, в том числе возможности информационно-координационного центра, установить местонахождение разыскиваемых, задержать их и проработать вопрос их экстрадиции».

«Все граждане, начиная от президента до рядового гражданина, должны быть равны перед законом, независимо от занимаемых должностей и степени родства или приближенности. А если кто-то не хочет заниматься своими обязанностями или не справляется с ними, жду от вас предложений. В случае необходимости будем принимать соответствующие кадровые решения. Каждый должен чувствовать себя в безопасности. Будем пресекать любые нарушения закона», – сказал Гаглоев.