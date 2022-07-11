В Грузии сообщили об обнаружении крупных запасов газа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые с 7 июля - с момента объявления об уходе в отставку - встретился с журналистами. Он заявил, что не станет поддерживать никого из кандидатов в качестве своего преемника на пост лидера Консервативной партии.

Джонсон объявил о своем уходе с поста главы прявящей партии, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до избрания её нового лидера. Выборы должны пройти в конце лета или в начале осени. Победитель станет одновременно премьером.

Консерваторы уже начинают предвыборную кампанию. На сегодняшний день о своей готовности бороться за пост премьер-министра заявили одиннадцать членов парламента. Им предстоит столкнуться как со сложной политической ситуацией в Европе, так и с социальными проблемами в самой Великобритании, прежде всего с резким ростом цен практически во всех отраслях экономики и, соответственно, падением уровня жизни британцев.

Бывший министр здравоохранения Джереми Хант, выдвинувший свою кандидатуру на выборы премьер-министра, обещает снизить налоги во всех областях, чтобы облегчить налоговое бремя как физических лиц, так и бизнеса. Налоги на доходы корпораций он в случае победы собирается снизить на 15%.

О необходимости снижения налогов заявили в своих предвыборных программах и другие кандидаты: министр транспорта Грант Шаппс, министр финансов Надим Захави и экс-министр социального обеспечения Саджид Джавид. В этом они противостоят бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку, при нахождении которого в должности с 2020 по 2022 годы налоговое бремя в стране стало самым высоким с 1950-х годов. Сунак также выставил свою кандидатуру на будущие выборы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в субботу отверг многочисленные предположения о том, что он может не только войти в предвыборную гонку, но и стать в ней лидером. Уоллес заявил, что выдвигать свою кандидатуру на выборы премьер-министра не намерен.

О своем выдвижении заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В колонке, опубликованной в газете Telegraph, Трасс пообещала снизить налоги в первый же день после своего избрания, поддерживать частный бизнес в противовес государственному, а во внешней политике продолжать делать всё возможное для дальнейшего ужесточения санций против России и поддержки Украины в текущей войне. Лиз Трасс известна как "ястреб" в отношении Москвы; вместе с Борисом Джонсоном она неоднократно настаивала на том, что страны НАТО должны всеми возможными силами поддерживать Украину и приложить максимум усилий для её победы и для изоляции и ослабления России на международной арене.