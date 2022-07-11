Партия «За Грузию» участвует в парламентских консультациях

Россия доставляет захваченное украинское продовольствие в аннексированный Крым, а оттуда судами вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто – не под российскими флагами. К такому выводу пришли расследователи программы «Схемы» (проект Радио Свобода), Би-би-си и Reuters, передает телеканал Настоящее Время.

Украинские власти обвиняют Россию в воровстве на захваченных во время вторжения территориях как минимум 400 тысяч тонн зерна.

Журналисты «Схем», в частности, установили, что украинское зерно в Крыму грузится в порту «Авлита» в Доковой бухте Севастополя. «При входе в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить системами мониторинга судов. Но сухогрузам не удается «спрятаться» от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и погрузку в порту», – говорится в расследовании.

Журналисты выяснили, что из Крыма в этом году вывозят гораздо больше зерна, чем вывозили ранее, до войны. Такого количества зерна не могло быть в Крыму и не может быть завезено через мост, который является единственным логистическим соединением России и Крыма. При этом зерно перевозят грузовиками с территории оккупированных регионов Украины в Крым. Караваны машин замечали на севере полуострова, в Армянске или на Крымском перешейке, утверждают расследователи.

С полуострова зерно вывозят судами. Они выходят не только из Севастополя, но также из портов Феодосии и Керчи. Эту же схему описывает и украинский прокурор Крыма Игорь Поночовный, находящийся в Киеве.

По словам Поночновного, подобные суда имеют двойную документацию. У них есть «черная» документация, которая реальная, и есть «белая» документация. Она говорит, что эти суда выходят не из Крыма, а из Ростова-на-Дону, Новороссийска и других российских портов.

ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путем вывозить зерно и другое продовольствие. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран.