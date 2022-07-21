Келли Дегнан: Я была шокирована, услышав комментарии в адрес посла Харцеля

«Международная прозрачность – Грузия» и «Свободные выборы» сообщают, что высокопоставленный чиновник Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили, которого задержали несколько дней назад, передал им документы, доказывающие существование схемы мобилизации избирателей во время выборов.

Сегодня организации опубликовали исследование, которое опирается на переданные им чиновником документы и подтверждается публичными источниками.

«В ходе исследования выявилась масштабная схема мобилизации голосов избирателей незаконным путем в пользу правящей партии, которая с высокой вероятностью подтверждается использование государственных учреждений (в том числе и правоохранительных органов) в интересах партии… В частности, представители правящей партии с использованием служб различных государственных учреждений предположительно предлагали конкретным лицам снятие условной судимости, досрочное освобождение из мест заключения, восстановление отобранных прав на вождение автомобиля, переквалификацию или облегчение судебных дел лиц, осужденных по уголовному кодексу, улучшение условий содержания в тюрьмах, отсрочку призыва на военную службу и т.д.», - написано в исследовании.

На основании полученных документов две неправительственные организации заявляют, что правящая партия вместе со Службой государственной безопасности предположительно готовили политические досье на сотрудников бюджетных организаций и опирались на эту информацию в проведении кадровой политики. В качестве примера приводятся случаи с директорами школ, которые можно квалифицировать как дискриминацию по политическому признаку.

«Правящая партия с большой долей вероятности собирала информацию из непубличных источников об избирателях, поддерживающих оппозиционные партии, изучала, какие государственные ресурсы можно подключить, чтобы оказать на них давление… С осени 2020 года до августа 2021 Министерство образования и науки не назначило исполняющими обязанность как минимум 112 директоров общеобразовательных школ после окончания срока их полномочий. Из 112 директоров была дана оценка 95 по документам, предоставленным осведомителем. Образовательные ресурсные центры отрицательно оценили 29 уволенных директоров, правящая партия - 80 директоров, СГБ - 89. Эти данные показывают, что оценки СГБ и правящей партии были решающими для увольнения директоров, что в случае подтверждения является незаконным и совершенно неприемлемым», — отмечается в исследовании.

На основании документов, полученных от Сосо Гогашвили, «Международная транспарентность – Грузия» и «Справедливые выборы» отмечают, что исполнителями в этой системе вместе с правящей партией, вероятно, были тогдашний заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и глава Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили. Ходжеванишвили сейчас является членом команды Георгия Гахария, бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию.