Сосо Гогашвили: Иванишвили поручал мне всевозможные задания

Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили заявил, что во время его пребывания в должности олигарх и основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили требовал от него «выполнения всевозможных заданий». Об этом говорится в письме, опубликованном экс-чиновником из предварительного заключения, передает SOVA.

По словам Гогашвили, после того, как незаконные поручения участились, он решил, вместо того, чтобы уйти с работы, «собрать доказательства» с целью разоблачения системы.

«Бидзина Иванишвили требовал, чтобы я выполнял всевозможные задания, и я не мог делать это в белых перчатках. У меня было три варианта:

Уволиться;

Под всем подписаться и выполнить;

Остаться, собрать все доказательства и разоблачить систему. Как вы догадываетесь, именно этот вариант я выбрал, поэтому и нахожусь здесь.

Те из вас, кто критикует меня, дескать, где я был раньше, пройдите половину пути в той среде, в которой мне удалось пройти, и только потом упрекайте меня. Сейчас, вместо того, чтобы терять время, лучше покончите с этой грязной системой, и у вас всегда будет возможность меня наказать, я не собираюсь никуда уезжать из этой страны», - написал экс-сотрудник СГБ на своей странице в Facebook.