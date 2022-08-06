Адвокаты рассказали, почему врач-венеролог открыл стрельбу в кабинете директора тбилисской больницы

80-летний дерматолог-венеролог Теймураз Бежанидзе открыл стрельбу в кабинете своего начальника, когда узнал о своем увольнении, заявляют адвокаты.

5 августа Бежанидзе задержали по обвинению в попытке убийства директора Тбилисского кожно-венерологического диспансера, 50-летнего Георгия Галдава, пишет агентство «Новости-Грузия». По словам адвокатов, Бежанидзе признает факт стрельбы, подчеркивая при этом, что не намеревался убивать Галдава.

Согласно их версии, врач, у которого при себе было огнестрельное оружие, зашел в кабинет директора больницы, требуя объяснить, почему его увольняют, но в ответ получил только «очень оскорбительные слова».

«После этого он достал оружие и выстрелил в правую сторону, чтобы припугнуть его. Этот выстрел был произведен с расстояния примерно пяти метров. Не знаю, что произошло в это время. Вероятно, пострадавший отодвинулся в сторону», - сказал адвокат Каха Шония. Из его слов также стало известно, что в отношениях коллег уже долгое время существовала напряженность.

Галдава был ранен в область плеча и живота. Его перевели в хирургическое отделение кожно-венерологического диспансера и прооперировали. По словам медиков, состояние пациента тяжелое, но стабильное.

Следствие продолжается по факту попытки умышленного убийства. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.