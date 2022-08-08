Мосгорсуд отклонил жалобу на арест для Ильи Яшина. Он останется в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу на меру пресечения для оппозиционного политика Ильи Яшина. Он остаётся в СИЗО по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщили адвокаты после заседания суда.

Во время заседания суда Яшин прямо в камере во время трансляции провёл пикет. Политик показал плакат с надписью "Нет войне".

Сегодняшний процесс объявили закрытым. По словам адвокатов, прокурор Анна Потычка отметила, что Яшин мог бы использовать открытый процесс для популяризации антивоенных идей.

В телеграме Яшина опубликована его речь на суде. Политик назвал заседание пустой формальностью, так как, по его мнению, всё решено от начала до конца. Яшин в очередной раз назвал свое преследование политическим.

"Многие уголовники мне кажутся более приятными людьми по сравнению с судьями, которые выносят заведомо противозаконные решения", - сказал Яшин. В конце речи политик отметил, что война с Украиной должна быть остановлена, а президент России Владимир Путин - отправлен в отставку.

Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-би-си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных якобы за неповиновение полицейским.

Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.

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