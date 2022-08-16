Зеленский заявил о рисках для Грузии, стран ЕС и Турции в случае инцидента на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, захватив Запорожскую АЭС и разместив там военную технику и боеприпасы, Россия создала опасную ситуацию.

«Де-факто, станция заминирована», – подчеркнул он.

«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по многим странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит», – заявил президент Украины.

По его словам, необходимо переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России и всей ее атомной отрасли.

«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, добавил, что мир на протяжении десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность.

«Если миру сейчас не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проигрывает. Проигрывает террористам, уступает ядерному шантажу, а это может стать прецедентом, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша», – отметил Владимир Зеленский.