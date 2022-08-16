Российский дипломат: власти Грузии «признали безрассудную ошибку Саакашвили»

Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский считает, что нынешние власти Грузии признали ошибку экс-президента страны Михаила Саакашвили, совершенную в 2008 году.

«8 августа 2008 года произошла ужасная провокация режима Михаила Саакашвили, что привело к огромным проблемам для этой страны, появлению двух независимых республик. С тех пор режим поменялся, и нынешние руководители Грузии дали свою оценку произошедшему. Они признали эту безрассудную ошибку, совершенную Саакашвили. Они (нынешние власти Грузии – ред.) также очень осведомлены о роли иностранных сил в этой ситуации», – сказал Полянский.

Дипломат удивлен тем, что представители европейских стран выдвинули инициативу рассмотреть в Совете безопасности ООН ситуацию в Грузии.

«Это странно. Ситуация на Кавказе очень стабильная, у нас нет никаких причин поднимать этот вопрос, если мы только не большие поклонники истории», — заметил Полянский.

Сегодня в МИД Грузии сообщили, что шесть государств-членов Совета Безопасности ООН (США, Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Франция), а также будущие члены Совбеза (Япония и Мальта) призвали Россию к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и немедленному выводу военного контингента с территории Грузии. Заявление было сделано после закрытого заседания Совбеза.

«Представители вышеупомянутых стран выразили твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, осудили незаконное вторжение и военное присутствие России в неотъемлемых регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, сложную гуманитарную ситуацию и обстановку с точки зрения безопасности», – сообщили в МИД Грузии.

Глава ведомства Илья Дарчиашвили поблагодарил государства-члены Совбеза ООН за заявление, сделанное в связи с 14-й годовщиной августовской войны.

«Такими заявлениями международное сообщество подтверждает свою поддержку Грузии и призывает РФ выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Евросоюза», – написал Дарчиашвили в Twitter.