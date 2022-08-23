В Москве простились с дочерью идеолога «русского мира» Дарьей Дугиной

Дочь российского сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова – Диана Исакова, осудившая российское вторжение в Украину, находится в Грузии.

«Сейчас я в Грузии и поэтому чувствую себя в безопасности. Я также ничего в Instagram не рассказывала о том, что происходило со мной в течение пяти месяцев. Происходило многое. Я делала акцию, меня задержали полицейские. Я уехала из Сочи, очень много путешествовала, общалась с людьми, с оппозиционерами, прощалась с родственниками в Сибири. Планировала поездку в Грузию и наконец, все произошло», – написала Исакова в инстаграме.

18 августа 25-летняя Диана Исакова сообщила, что покидает Россию и готова рассказать о своём отношении к войне. 19 августа вышли её интервью Би-би-си и «Медузе». В них она рассказала, что уже несколько лет придерживается оппозиционных взглядов и не раз конфликтовала с отцом, в том числе из-за отношения к правам ЛГБТ. В марте она вышла в Сочи на малочисленный митинг против войны, а в апреле провела собственную антивоенную акцию и была задержана.

Отец, как следует из интервью, узнал о её задержании от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сам сенатор сказал Би-би-си, что Матвиенко просила его «поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации». Разговор завершился тем, что Исаков, по словам его дочери, объявил ей, что она ему больше не дочь.

Комментируя интервью, член Совета Федерации Эдуард Исаков назвал свою дочь Диану «предателем». В телеграм-канале сенатор от Ханты-Мансийского округа написал, что его дочь «продала своего отца, семью, Родину».

«Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – написал Исаков.

Исаков подчеркнул, что Диана – его дочь от первого брака, которую он «не воспитывает с трех лет». Он также выступил с утверждениями, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, называла себя представительницей ЛГБТ и с ней «сложно общаться».

«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я её не обеспечиваю, не предоставляю жилье», – написал Исаков.

Исаков находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. Он активно выступает в поддержку войны.

После 24 февраля Грузия стала одним из наиболее желанных направлений для эмигрантов из России. Граждане РФ могут въезжать в Грузию без визы на срок до одного года. При этом некоторым журналистам, активистам, общественным деятелям, а также жителям Северного Кавказа грузинские пограничники отказывают во въезде в страну.