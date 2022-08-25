Сборная Грузии по баскетболу накануне обыграла сборную Нидерландов во втором раунде матча отборочного турнира ЧМ-2023.

Под руководством главного тренера Илиаса Зуроса национальная сборная выиграла со счетом 77:66. Как пишет агентство «Новости-Грузия», Торнике Шенгелия, капитан сборной, стал лучшим бомбардиром команды с 20 очками, а Уорти Де Йонг с 22 очками был признан лучшим бомбардиром матча.

К сожалению, Шенгелия был вынужден покинуть площадку из-за травмы плеча в 3-й четверти игры. Как выяснилось, травма серьезная (перелом), ему потребуется операция, а значит, сборной Грузии придется играть на Евробаскете без капитана.

«Потеря Шенгелия для нас большой удар, но мы должны продолжать двигаться вперед. Такова жизнь», – заявил после игры журналистам тренер грузинской сборной.

Следующий матч сборная Грузии проведет со сборной Италии 27 августа, а в рамках Евробаскета Грузия 1 сентября сыграет с Бельгией, 3 сентября – с Испанией, 4 сентября – с Турцией, 6 сентября – с Болгарией, 7 сентября – с Черногорией.

Матчи чемпионата Европы по баскетболу впервые пройдут в Тбилиси – в только что построенном Дворце спорта. Кроме Грузии, поединки Евробаскета с 1 по 18 сентября также пройдут в Германии, Италии и Чехии.