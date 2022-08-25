В Тбилиси скончался заключенный, получивший ранение в психиатрической больнице

В Тбилиси сегодня скончался заключенный, которого 20 августа доставили в Кавказский медицинский центр с ранением головы. 28-летний Гурам Сванидзе перенес операцию и несколько дней находился на искусственном дыхании, но врачи не смогли его спасти.

Сванидзе две недели содержался в тюрьме N8 в Глданском районе, где состояние его здоровья ухудшилось, поэтому администрация пенитенциарного учреждения решила перевести его в центр психического здоровья.

Именно там произошел инцидент: по данным следствия, когда заключенного собирались вернуть в тюрьму, Сванидзе отобрал у одного из конвоиров пистолет и произвел три выстрела, одним из которых ранил себя в голову. Следствие опубликовало кадры, на которых видно, как это произошло.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», семья заключенного не доверяет версии следствия. Родственники говорят, что кадры, обнародованные Специальной следственной службой, были постановочными и что в агентстве, в начале расследования, им показывали другую видеозапись. По их словам, человек на видеокадрах предоставленной записи, не является Гурамом Сванидзе, так как отличается от него комплекцией. После инцидента Специальная следственная служба задержала конвоира по обвинению в должностной халатности.