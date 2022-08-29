Пожар на горе Шавнабада близ Тбилиси локализован

Пожар на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси локализован, продолжаются работы по устранению тлеющих очагов.

Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Пожар начался в воскресенье днем в паре километров от стратегического объекта – базы Департамента по особым поручениям МВД Грузии. Огонь быстро распространялся по склону горы и достиг трассы Тбилиси-Рустави.

Столбы дыма было видно даже из центральных районов грузинской столицы. Жители жаловались на сильный запах гари, пишет агентство «Новости-Грузия».

В зону ЧС направили турецкий специализированный самолет, который до последнего времени занимался тушением лесного пожара в Боржомском ущелье.

С наступлением темноты авиация прекратила работу, но в течение всей ночи на месте оставались пожарные-спасатели.

Накануне в Тбилиси произошло сразу несколько крупных пожаров. Ранее чрезвычайные ведомства предупреждали об угрозе пожаров из-за сильной жары и ветра. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Грузии, как минимум, до 1 сентября.