Депутат Европарламента Анна Фотыга проводит встречи в Тбилиси

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга прибыла в Тбилиси, начав визит с посещения памятника Леху Качиньскому.

«Каждый визит в Грузию я начинаю с того, что отдаю дань уважения покойному президенту Польши, большому другу Грузии, который очень хорошо понимал российские угрозы», - сказала Фотыга.

Она сообщила, что находится в Тбилиси, чтобы обсудить евроинтеграцию Грузии, сближение страны с НАТО и действия России в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я в Тбилиси, чтобы обсудить пути отражения российской агрессии. Победа Украины жизненно важна не только для Украины, но и для Польши, Грузии и всего свободного мира», - сказала Фотыга.

На данный момент анонсирована встреча депутата Европарламента с представителями оппозиционного Единого Национального движения. В правящей партии Грузии про Фотыгу ранее сказали, что она «друг Саакашвили и поэтому не может быть нашим другом».