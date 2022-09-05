Пропавшего главного санитарного врача Абхазии подозревают в хищении имущества

Пропавшую с конца июля главного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик подозревают в превышении должностных полномочий и хищении имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава с использованием служебного положения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, следственным управлением Генпрокуратуры начата процессуальная проверка в отношении Скорик. Основанием для проверки послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной Службой госбезопасности совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В коротком сообщении лишь говорится, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, опрос сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и иных лиц, направленный на установление объективных данных.

О том, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля, стало известно в начале августа. В абхазском Минздраве тогда заявили, что проводят служебную проверку.

17 августа о судьбе главного санитарного врача спросили абхазского президента Аслана Бжания. Он не стал отвечать на вопрос, пообещав, что информацию дадут правоохранительные органы.