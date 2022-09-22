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Абхазский Совбез обсудил «вопросы обеспечения безопасности»
Под председательством президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Сухуми прошло заседание Совета безопасности.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, оно посвящалось «вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической ситуацией».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Василий Лунев представил доклад о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации.
Аслан Бжания сообщил, что намерен в ближайшее время в очередной раз посетить военные подразделения Минобороны.
По итогам заседания Бжания дал госорганам соответствующие поручения, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки. Подробности не сообщаются.
Ранее о решении провести заседание Совбеза сообщил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он сказал, что ситуация в регионе взрывоопасная, а вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Другие новости дня
Анатолий Бибилов прибыл на место обстрела в Донецке
Сепаратисты в Донецке сообщили о шести погибших в результате обстрела рынка в центре города.
На место прибыл экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Он возложил ответственность за обстрел на Украину, назвав произошедшее терактом. Бибилов говорит, что уже довольно долго находится в Донбассе.
«Это чудовищно, это большая трагедия. Уверен, что ни Донецкая Народная Республика, ни Россия не оставит это без ответа. Я не знаю, чем они себя мотивируют, когда обстреливают рынки, магазины. Это действительно чудовищные люди, которые принимают решения», – отметил Бибилов.
Он уверен, что жителей города запугивают для того, чтобы они не приняли участия в т.н. референдумах о вхождении в состав России.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Бибилов создал собственную частную военную компанию, в которую набирают осетинских добровольцев.
- Во втором туре президентских выборов в апреле текущего года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву.
На «Верхнем Ларсе» и других сухопутных погранпунктах в РФ – очереди
На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», скопления машин наблюдаются на границе с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией.
Видео, в частности с российско-грузинской границы, свидетельствуют о большом скоплении машин. Ранее об этом уже сообщало «Эхо Кавказа».
Накануне вступил в силу указ президента России о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. В самом указе данные о числе тех, кого планируется мобилизовать, засекречены.
На этом фоне отъезд из страны рассматривается многими как самый надёжный способ избежать повестки в военкомат. Однако уже вчера цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились.
На российско-монгольской границе в Кяхте также выстроилась большая очередь из автомобилей. Люди пытаются через Бурятию уехать из России в Монголию, сообщает телеграм-канал «Кяхта».
В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией, от Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ - 228 километров. Монголия ближайшее иностранное государство, куда можно попасть из этих городов без визы на автомобиле, поезде или самолёте.
Глава правозащитной организации «Агора» адвокат Павел Чиков опубликовал в своём телеграм-канале фотокопии приказов военных комиссаров из Самарской области, Татарстана и Дагестана. В них солдатам и офицерам запаса, которые пока не получили повестки о мобилизации, временно запрещается покидать свои города и районы без разрешения военкомата.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, утверждает, что власти не планируют закрывать границу до конца так называемых референдумов о присоединении к России в «ДНР» и «ЛНР» и на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, «если будет массовый отток». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в сообщениях о том, что россияне массово стремятся покинуть страну, «много фейков».
«Тюрьма или война»
Вчера в 38 городах России прошли акции протеста против мобилизации. На них были задержаны почти полторы тысячи человек. Некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.
Многие ожидающие повестку россияне поняли, что вскоре могут оказаться перед выбором: тюрьма или война. «Лучший вариант – тюрьма из-за отказа мобилизоваться, – решил один из собеседников Русской службы Би-би-си в Москве. – И даже если смотреть на кейс Навального и богатую историю пыток в России, все равно шанс умереть насаженным на бутылку ниже, чем от пули в лоб. Буду делать что угодно, но на фронт не пойду».
«Я готов ломать ногу, руку, сидеть в СИЗО и никакими способами не идти в этот замес», – сказал журналистам житель Калининграда.
В Забайкалье полиция и сотрудники военкомата приехали ночью в посёлок Курумкан, чтобы забрать в пункты сбора мужчин, попадающих под мобилизацию, рассказала Сибирь.Реалии местная жительница.
Из посёлка с населением около 6 тысяч человек должны были мобилизовать 700 призывников. Из Тункинского района края ночью вывезли более 100 человек.
«Научиться бинтовать себя»
Активистка движения «Свободная Бурятия» Виктория Маладаева опубликовала видео, где сотрудник военкомата инструктирует призывников, рассказывая, как изменится их жизнь. «Надо научиться бинтовать себя, оказывать первую медпомощь, потому что люди гибнут от элементарной потери крови. Вопрос серьёзный. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому надо к этому моменту отнестись нормально», – сказал военком. Он также уточнил, что резервистам нужно сесть в автобус, из которого нельзя выходить.
«Тайга.инфо» опубликовала видео прощания с мобилизованными в городе Нерюнгри в Якутии.
После объявления о мобилизации в российских интернет-сервисах стали появляться предложения проконсультировать по отсрочкам от армии. Спустя сутки, обратило внимание РБК, их стали удалять.
В частности, такие объявления были на «Авито», но уже к вечеру 21 сентября по запросу «отсрочка от армии» ничего не находилось.
Окажет ли мобилизация влияние на ход войны?
Эксперты американского Института изучения войны (ISW)считают, что объявленная Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. По их мнению, призыв бойцов из запаса позволит лишь сохранить численность российских войск в Украине на нынешнем уровне, таким образом компенсируя потери на фронте.
Эксперты отмечают, что российские резервисты плохо подготовлены к боевым действиям, поскольку по призыву срок службы в российской армии составляет всего один год, а из-за отсутствия переподготовки после срочной службы быстро теряют навыки.
Дмитрий Песков заявил, что решение о мобилизации связано с тем, что «сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями». О том же говорил накануне и Путин. В НАТО неоднократно подчёркивали, что, несмотря на поставки оружия Украине и другую помощь, которую оказывают этой стране большинство стран союза, не являются стороной конфликта.
Налетчик на филиал «Банка Грузии» хотел сбежать в РФ через Абхазию
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в Кутаиси намеревался сбежать с деньгами в Россию – через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
Грузинская служба Радио Свобода публикует часть показаний Григола Нарсия, который 20 сентября ворвался в отделение «Банка Грузии».
Нарсия взял в заложники сотрудников и посетителей банка, потребовав за их освобождение 2 млн долларов, а также вертолет, российский флаг и удочку. Вечером того же дня в результате спецоперации Нарсиа был задержан, а все заложники освобождены.
В своих показаниях обвиняемый рассказывает, что собирался сбежать с деньгами в Россию через Абхазию. По словам Нарсия, свои требования он озвучил некоему руководителю банка, с которыми связался по телефону одного из заложников. Нарсия утверждает, что он несколько раз связывался с руководством банка.
«С помощью вертолета я хотел пересечь границу Грузии в направлении Абхазии и России. Для этого мне был нужен российский флаг, и удочка, чтобы прикрепить на нее флаг при пересечении границы. Мне сказали, что деньги уже принесли, и спросили, есть ли у меня сумка. Я ответил, что у меня была сумка и я бы смог забрать деньги. В это же время в здание внезапно ворвался спецназ, меня скрутили. Я оказал физическое сопротивление, но им все-таки удалось задержать меня. Нож, гранату, и другие вещи, которые были при мне, я не использовал», – говорится в показаниях Нарсия.
Задержанный также заявляет, что сожалеет о своем поступке, и утверждает, что у него не было сообщников.
«Новая газета. Европа»: 7-й пункт указа позволяет призвать 1 млн человек
Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента.
Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.
«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», – уточнил Песков.
Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.
«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», – уточнил собеседник издания.
Для подтверждения этой информации «Новая газета. Европа» попробовала также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе тех, которые отнесены к грифу «для служебного пользования». По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.
Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» навал ложью информацию «Новой газеты. Европа».
Карл Бильдт: люди пытаются покинуть Россию, на границе с Грузией – хаос
Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции, ныне сопредседатель аналитического центра – Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт прокомментировал пробки на российско-грузинской границе. Поделившись в своем Twitter видео Радио «Эхо Кавказа», дипломат обратил внимание на то, как россияне массово бегут из страны.
«Огромное количество людей пытаются покинуть Россию. Это – хаос на границе с Грузией. Длинные очереди даже в Монголию, люди просто хотят покинуть страну», – пишет Бильдт.
Очереди в районе КПП «Верхний Ларс – Казбеги» возникли после того, как утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Тысячи россиян стали скупать авиабилеты, а также пытаются покинуть страну наземным путем. Одно из самых популярных направлений – Грузия.
Концерт Галкина пройдет в Тбилиси в феврале, «Машины Времени» в апреле
Концерт Максима Галкина в Тбилиси должен пройти 11 февраля 2023 года, а «Машины времени» – 7 апреля.
Оба концерта, по информации сервиса продажи билетов Biletebi.ge, состоятся в Тбилисской филармонии.
Однако как пишет грузинская служба Радио Свобода, по телефону «горячей линии» концертного зала сообщили, что окончательное соглашение с Максимом Галкиным пока не достигнуто.
В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». 15 сентября стало известно, что концерты все же состоятся.
«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.
16 сентября Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Жена Галкина, Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить и её в списки «иноагентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
Порт Сочи из-за санкций лишился иностранных круизных судов
19 зарубежных круизных судов, которые в прошлом году подали заявки на приход в порт Сочи, отказались от контрактов после вторжения российской армии в Украину. Об этом сообщил генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
По его словам, гавань в Сочи полностью потеряла прибыль от международных круизов, что создает проблемы с содержанием её инфраструктуры.
В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises и их "дочки" прекратили продажу туров гражданам России и Беларуси. Тогда это объяснили западными санкциями в ответ на войну России против Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Путин присвоил звание Героя России заподозренному в предательстве комсомольцу из «Молодой гвардии»
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Виктору Третьяковичу. 18-летний комсомолец был убит нацистами в январе 1943 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
"Молодая гвардия" действовала в Ворошиловградской области СССР (сейчас Луганская область Украины) и стала широко известной после публикации одноимённой книги Александра Фадеева. Произведение выдержало десятки переизданий и стало ключевой частью советской мифологии о Второй мировой, в честь героев книги назвали город, корабли, пионерские отряды и школы, переименовывали улицы, им устанавливали памятники и монументы.
Третьякович в произведении не упоминается, его черты носит собирательный образ персонажа-предателя. Комсомолец был заподозрен в даче показаний на соратников и не был посмертно награждён званием Героя Советского Союза, в отличие от других членов организации. Позднее его реабилитировали.
С чем связано решение Путина в указе не объяснено. В городе Краснодоне Луганской области действует музей, посвященный молодогвардейскому подполью. Город находится под контролем пророссийских сепаратистов, в четверг в нём начнётся голосование о присоединении региона к России.
Оно проводится вопреки законодательству Украины, Киев заявлял, что не будет признавать результаты. Против организации голосования, которые сепаратистские власти и Москва называют референдум выступили представители стран Запада и международных организаций.
Кроме его несоответствия законам Украины отмечается, что прозрачное голосование не может быть проведено в условиях войны, бегства значительной части населения и под наблюдением силовых структур сепаратистов и России.
Абхазский МИД: оппоненты намерены сеять панические настроения в обществе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что «оппоненты» используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений.
«Министерство иностранных дел сообщает о намерении наших оппонентов сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации, при этом выполняя задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений», – заявили в медиацентре абхазского МИДа.
В заявлении не указано, кто подразумевается под «оппонентами». Ранее глава ведомства Инал Ардзинба, говоря о передаче России госдачи «Пицунда», утверждал, что тема «подхватывается и искусственно нагнетаются извне», в том числе и грузинским правительством.
Накануне в соцсетях появилась информация о якобы прозвучавшем заявлении заместителя министра обороны России Николая Панкова о том, что «Абхазию коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан». Позже абхазское Минобороны заявило, что Панков таких слов не говорил, и данная информация является фейком.
Однако вечером военный комиссар самопровозглашенной республики Беслан Тарба фактически повторил те же слова. В интервью Sputnik.Абхазия Тарба отметил, что больше 90% граждан Абхазии являются гражданами России.
«Выступление президента Российской Федерации мы восприняли правильно. Частично оно касается и жителей нашей республики. Если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать, когда получим официальное отдельное указание», – сказал военком.
Позже в абхазском Минобороны заявили, что комментарий Беслана Тарба «не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения». В ведомстве говорят, что выполняют «задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».
В Тольятти подожгли дверь городской администрации
Рано утром в Тольятти Самарской области загорелась дверь здания городской администрации. Прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Огонь потушили, площадь пожара составила десять квадратных метров. Поджигателя ищут.
Накануне вечером в Нижнем Новгороде подожгли стоматологический кабинет призывного пункта. Огонь быстро потушили. Рядом обнаружили осколки разбитого окна и стеклянной бутылки.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – 1% от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 23 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
Зеленский на Генассамблее ООН потребовал наказать Россию
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к делегатам Генеральной ассамблеи ООН предложил пять пунктов "формулы мира", при выполнении которых можно было бы покончить с войной.
Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ и убийства тысяч людей. "Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания… Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказания за пытки и унижения женщин и мужчин. Наказание за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и для всего мира", — заявил президент Украины.
Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности.
Четвертый - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать.
Зеленский призвал продолжать вводить санкции против России, до конца войны изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совете безопасности ООН. Вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. "Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание", - заявил президент Украины, выступая по видеосвязи перед делегатами 77-й Генеральной ассамблеи ООН.
Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения так называемых референдумов в оккупированных российскими военными регионах Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке. Боррель не стал уточнять о каких именно санкциях идёт речь, отметив, что они будут как индивидуальными, так и секторальными.
Борелль также заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину путём поставок военной техники, "насколько это потребуется".
О намерении наращивать военную помощь Украине до тех пор, пока та не победит, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН.
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что Соединённые Штаты хотят окончания войны на справедливых для всех условиях.
В Москве задержанным на протестах вручали повестки в военкомат
В Москве некоторым задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, в отделах полиции вручили повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту "ОВД-Инфо".
Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в ОВД по Можайскому району.
Супруга одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора рассказала "Медиазоне", что её мужу повестку вручал лично военный комиссар, и это снималось на видео. На записи, по её словам, ему заявили, что он не может не принять повестку, потому что он гражданин Российской Федерации, и обязан завтра явиться в военный комиссариат.
Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.
В Воронеже в отделе полиции нескольким задержанным участникам антивоенных протестов выдали повестки в военкомат на 23 сентября. Фото повестки выложил "ОВД-Инфо".
Вчера на акциях против объявленной Владимиром Путиным мобилизации, которые прошли в 38 городах России, были задержаны более 1400 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах полиция действовала особенно жёстко. Участников протестов избивали дубинками, ставили на колени. Среди задержанных есть пострадавшие.
Прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административным или уголовным наказанием, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".
Россия обменяла командиров «Азова» на Виктора Медведчука
Из российского плена освобождены свыше двухсот украинских военных, большинство из них защищали мариупольский завод «Азовсталь». Среди них – командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, боец «Азова» Дмитрий Козацкий, который стал известен своими фотографиями с осаждаемого завода и исполнением под звуки обстрела песни «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Освобождение «азовцев» состоялось в рамках обмена военнопленными с российской стороной, взамен Украина передала, в частности, кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.
Ряд СМИ сообщают, что Россия получила также пятьдесят пять своих военных, среди которых – два старших и шесть младших офицеров. Других подробностей не приводится.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что командиры «Азова» освобождены при участии главы Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас они находятся на территории Турции и останутся там до конца войны - это было одним из условий сделки.
Реджеп Эрдоган заявил, что достигнутые договорённости помогут приблизить конец войны.
Власти России пока не комментировали освобождение пленных и не подтверждали информацию об обмене Виктора Медведчука. В мае в Кремле заявляли, что не собираются менять Медведчука на защитников «Азовстали» . Такая позиция объяснялась тем, что политик имеет украинское гражданство. Кроме того, российские власти анонсировали трибунал над пленными бойцами батальона «Азов». Он должен был состояться в оккупированном Мариуполе.
Медведчук – украинский политик, лидер запрещенной после начала полномасштабного вторжения пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Его задержали в апреле 2022 года, после побега из-под домашнего ареста, где он находился по обвинению в госизмене.
Россия освободила иностранцев, находившихся в плену в «ДНР»
Власти России освободили десять пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть - планировали осудить в так называемой Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Reuters.
По данным агентства, речь идет о пяти гражданах Великобритании, двух гражданах США, а также гражданах Швеции, Хорватии и Марокко. Имена всех освобожденных не называются, известно лишь, что среди них точно есть британец Эйден Эслин, которого приговорили в «ДНР» к смертной казни, и американцы Александр Друке и Энди Хьюн.
Reuters отмечает, что выход на свободу захваченных в плен стал возможен благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Все бывшие пленные уже переправлены на территорию арабского королевства. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала это «чрезвычайно долгожданной новостью».
9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооруженного вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в «ДНР», который длился всего два дня, признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Осужденные, согласно судебному постановлению, должны были быть расстреляны. Власти России и «ДНР» заявляли, что обменивать их не будут.
- В среду также стало известно, что из российского плена освобождены несколько украинских военных, защищавших мариупольский завод «Азовсталь», среди них - начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Украинские СМИ сообщают, что их освободили в результате обмена, не приводя подробностей. Власти России также пока не комментировали освобождение пленных.
В ФРГ заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро
В Германии с начала действия санкций, введенных Евросоюзом против России из-за ее войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии. Чуть больше 1 млрд евро - стоимость движимого имущества, например, яхт, принадлежавших попавшим под санкции российским олигархам. Остальная часть - недвижимость и другие виды активов.
В Минэкономики ФРГ считают это очередным подтверждением значительного влияния санкций на российскую экономику. По оценкам немецких экспертов, в этом году валовой внутренний продукт России упадет как минимум на шесть процентов, а по прогнозам на 2023 год - снизится еще на 1-5%.
- После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолеты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчеркивая, что «военная спецоперация» в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.
Канал «Популярная политика» спросил о мобилизации детей чиновников
Ведущие Youtube-канала «Популярная политика» в среду в прямом эфире дозвонились до людей, которые, как они утверждают, приходятся близкими родственниками высокопоставленным чиновникам Российской Федерации. Представляясь сотрудниками военкомата, они предлагали своим собеседникам явиться на призывные пункты в рамках мобилизации.
Абонент, которого представили как сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николая, отказался прийти в военкомат. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», - заявил он и пообещал «решить этот вопрос на другом уровне».
Абонент Алексей Мишустин, представленный как сын премьер-министра России Михаила Мишустина, ответил, что не подлежит мобилизации, поскольку учится в магистратуре Высшей школы экономики, но дополнил, что желания воевать у нег нет, и он хотел бы продолжать заниматься своим образованием.
Артем Чечихин - так зовут внука главы Росгвардии Виктора Золотова - заявил, что уже находится в армии, где проходит срочную службу, и готов выполнять те задачи, которые поставит перед ним командир, но не готов подписать контракт.
Зато Антон Саблин - вероятно, сын депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, - подтвердил готовность прибыть в военкомат и отправиться на фронт.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о словах своего, как утверждается, сына ответил, что не верит, чтобы Николай отказался сделать «единственно правильный выбор» и предположил, что из телефонного разговора «вырезали смысловую часть», хотя звонки транслировались в прямом эфире. Однако он не опроверг, что абонент, до которого дозвонились ведущие - действительно его сын.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в действие 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ее рамках планируется призвать на военную службу 300 тысяч запасников.
Рамзан Кадыров призвал чеченцев убить Ахмеда Закаева в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграме призвал чеченцев, участвующих в войне в Украине, убить председателя правительства непризнанной республики Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Он обратился и к самому Закаеву, пообещав, что не прекратит его преследовать.
Видеообращение Кадырова адресовано не только чеченцам, воюющим в Украине на стороне России, но и добровольцам, воюющим на стороне Украины. Последним в случае убийства ими Закаева он обещает после возвращения в Чечню свободу и обеспеченную жизнь.
Кадыров записал обращение на чеченском языке. Перевод его фрагмента на русский приводит Кавказ.Реалии: "Закаев в зоне конфликта (на территории Украины – Прим. ред.). Кто найдет его, тот должен его уничтожить – если вы убьете выстрелом этого козла и приедете домой, я вас обеспечу свободой и на всю жизнь будет обеспечены… Любой из вас может вернуться в Чечню только при одном условии, или вы снимете штаны с Закаева или выстрелите ему в лоб."
Это не первый случай, когда Кадыров угрожает Закаеву расправой. В январе 2021 года глава Чечни призывал Закаева вернуться на родину, где Кадыров "посадит его в подвал или убьёт выстрелом в лоб", а в декабре обещал "сжечь в синем пламени". В марте 2021 года в Чечне на Закаева было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании и пропаганде терроризма.
Бывший полевой командир, один из лидеров чеченского сепаратистского движения Ахмед Закаев с 2002 года проживает в Великобритании. Откуда у Кадырова информация о его нахождении в данный момент в Украине, глава Чечни не пояснил.
На стороне вооруженных сил Украины воюют несколько подразделений, сформированных выходцами из Чечни: батальон имени Джохара Дудаева и отряд "Бешеная стая" в составе структуры ВСУ, а также батальон имени Шейха Мансура – на правах добровольческого отряда. В июле военные-чеченцы из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова. Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении их командиров.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией.
Президент США: Путин выступил с открытыми ядерными угрозами
Президент России Владимир Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден.
Байден напомнил, что в мире идёт жестокая ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", - отметил президент США.
Байден прокомментировал решение о частичной мобилизации, которая началась сегодня в России, и о референдумах, которые Кремль, по словам президента США, проводит для аннексии части Украины. Вероятное голосование о вхождении в состав России неподконтрольных Киеву территорий Байден назвал бутафорским.
"Путин говорит, что ему пришлось так действовать, потому что Россия оказалась под угрозой, но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", - сказал американский лидер.
Байден осудил российские нападения на украинские гражданские и культурные объекты, а также массовые убийства граждан. "Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства", - отметил президент США.
Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что США хотят окончания войны на справедливых для всех условиях. Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить атаки России на территории стран НАТО, уточнил Байден.
- Утром 21 сентября президент России объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации из-за ситуации с Украиной. Путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство
На антивоенных акциях в России задержаны более тысячи человек
На акция против мобилизации, которые прошли в 38 городах России 21 сентября, были задержаны более 1400 человек. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".
Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (565 человек), Москве (536 человека) и Екатеринбурге (48 человек).
В Москве люди вышли на Старый Арбат. Среди собравшихся было много женщин. Они скандировали лозунги "Жизнь нашим детям!" и "Нет войне!".
Точное количество собравшихся не уточняется, но, судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идёт о нескольких сотнях человек. Они встали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдёргивали участников акции по одному и уводили в автозаки.
В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых также было много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях били митингующих резиновыми дубинками.
В Москве и в Петербурге сотрудники полиции действовали особенно жестко.
На одну из участниц акции в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Всего в городе на акции задержали не менее 40 человек.
В Челябинске задержаны около 30 человек. В Перми и в Уфе - более 20 задержанных в каждом городе.
Задержания прошли также в Красноярске, Твери, Воронеже, Краснодаре Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Рязани, Иркутске и других городах.
В МВД РФ отчитались, что "пресекли проведение несанкционированных акций" в нескольких регионах страны. Ведомство также сообщило о задержанных, но не назвало их число.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.
Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.
Ранее депутаты Госдумы приняли новые поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание за отказ контрактников выполнять боевые задачи, дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", ужесточают наказание за дезертирство, а также вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечали, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
В Абхазии продлили срок ареста гражданке Грузии, обвиненной в шпионаже
Гражданке Грузии Кристине Такаландзе на два месяца продлили срок заключения под стражей. Решение 16 сентября принял Сухумский городской суд на основании ходатайства следователя Следственного отдела СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.
«Предварительным следствием установлено, что Такаландзе Кристине Велодиевна, действуя умышленно по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами спецслужбы, в период с сентября 2021 года по 20 июля 2022 года занималась реализацией своих преступных намерений, направленных на получение, сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну в отношении объектов разведывательных устремлений Службы государственной безопасности Грузии для создания им возможности дальнейшего использования их в ущерб внешней безопасности, конституционному строю и суверенитету Республики Абхазия», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте сухумского суда.
В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активизирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
Кадыров заявил о задержании женщин на митинге в Грозном
Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном – ранее власти республики отрицали, что акция планируется. Правозащитники сообщали о задержаниях. Глава Чечни косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что у него состоялся разговор с вышедшими на митинг.
По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за годы правления Кадырова акцией против действий местных властей.
Согласно сообщению, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.
«Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, [что] двое из них [отправили] единственных сыновей. Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные. Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – Прим.)», – заявил глава Чечни.
Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег «от европейских организаций».
Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал «врагами народа» и потребовал отправлять в зону боевых действий. Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.
По данным чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, запланированная на 10:00 акция не состоялась, площадь перед мечетью была оцеплена и огорожена мобильным забором. Позже в оппозиционном телеграм-канале 1ADAT появилась информация о задержании женщин, которые стали собираться на площади в 9:30 до официального начала митинга. Сообщалось, что их удерживают в мэрии Грозного, где присутствуют журналисты ЧГТРК «Грозный».
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации «в связи с ситуацией в Украине». Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после президента, заявил, что у России «огромный мобилизационный ресурс», и отметил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов».
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью «демилитаризации и денацификации Украины», что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.
Экс-телеведущая Жанна Агалакова отказалась от российских наград
Бывшая телеведущая российского "Первого канала" Жанна Агалакова объявила, что возвращает все свои российские государственные награды. На своей странице в фейсбуке Агалакова опубликовала фото наград с запиской, адресованной президенту России Владимиру Путину, в которой она заявляет, что правительство Путина "ведет страну к гибели", и что его награды она считает неприемлемыми. На соседнем фото она показала почтовую квитанцию на бандероль с адресом "Москва, Кремль, Владимиру Путину", которой отправила награды и удостоверения к ним.
Жанна Агалакова вела информационные программы на "Первом канале" более 20 лет. Она уволилась после начала вооруженного вторжения России в Украину, назвав работу официальных российских СМИ "зомбированием", и покинула страну. Агалакова была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. Также Агалакова - лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ".
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти России ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей – о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.
Роскомнадзор пообещал блокировать СМИ за дискредитацию мобилизации
Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации, полученной не из официальных источников.
При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в заявлении Роскомнадзора.
Распространение информации из других источников – ложной, по мнению Роскомнадзора, – "влечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", предупреждает ведомство. Из-за того, что практически все сайты работают по шифрованному протоколу HTTPS, заблокировать одну его страницу невозможно – блокируется доступ ко всему ресурсу.
Своё требование Роскомнадзор мотивирует законом. В документе указано, что к запрещённой для публикации относятся среди прочего "призывы к воспрепятствованию использования вооружённых сил России в целях поддержания международного мира и безопасности". Согласно методичкам Минюста, такие высказывания дискредитируют российскую армию.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена.
- С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых "Медуза", DOXA, "Медиазона".
В городах России проходят акции против мобилизации. Есть задержанные
В городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержаний. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на собственных корреспондентов.
В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Они стоят молча, без плакатов. Корреспонденту Сибирь.Реалии они сообщили, что шокированы новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказываются, опасаясь преследования.
В Якутске после объявления о мобилизации вечером 21 сентября на площади в центре собралось несколько человек.
В Иркутске, как сообщает Сибирь.Реалии, были задержаны около 10 человек, всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных - более 30 - по данным ОВД-Инфо, в Томске. Всего на 17.00 мск ОВД-Инфо сообщает о более чем 60 задержанных в примерно 10 городах.
В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек. Полиция призвала убрать плакаты, о задержаниях не сообщалось.
Ранее российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации, а в интернете появилась петиция против частичной и полной мобилизации. На момент написания новости её подписали более 200 тысяч человек.
Прокуратура Москвы пригрозила жителям города административным наказанием и уголовными сроками до 15 лет лишения свободы за участие и организацию митингов или призывы к ним.
В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения референдумов на оккупированных Россией украинских территориях. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на несколько муниципалитетов. Собеседники издания рассказали, что администрации требуют от них по 5–10 человек.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после президента, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.
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