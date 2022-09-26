Гаглоев поддержал т.н. референдумы в контролируемых РФ регионах Украины

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил поддержку фиктивным референдумам, которые проходят на контролируемых Россией территориях Украины.

По его словам, т.н. «референдумы» и «специальная военная операция» – «единственно верные в создавшейся международной политической обстановке шаги, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека в регионе, предотвращение развертывания военной инфраструктуры НАТО у непосредственных границ Российской Федерации».

При этом Гаглоев прокомментировал и тему несостоявшегося референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.

Ранее центральный комитет теперь уже оппозиционной партии «Единая Осетия» обратился к Алану Гаглоеву заявив, что «нельзя упускать возможность и (необходимо) провести референдум, который поставит точку в вопросе безопасности Южной Осетии».

Гаглоев же напомнил, что в июне текущего года провел в Москве консультации по данному вопросу.

«Исходя из результатов встречи нам предстоит провести широкое общественное обсуждение вариантов дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, прийти к общему мнению относительно вопроса референдума, после чего провести дальнейшие консультации с российской стороной. Другого способа решения судьбоносного для нас вопроса не существует. Об этом хорошо известно всем политическим силам в республике, однако некоторые из них пытаются спекулировать на теме проведения референдума», – заявил Гаглоев.

По словам югоосетинского лидера, подготовительная работа к референдуму будет продолжена «в тесном сотрудничестве с российской стороной».