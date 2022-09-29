Югоосетинский КГБ подозревает Киев в «минировании» университета

Посольство США в Москве призвало своих граждан, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну, пока границы РФ открыты, говорится в сообщении дипмиссии.

Свое решение в посольстве обосновывают тем, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации существует вероятность, что проживающих в России и имеющих двойное гражданство американцев могут мобилизовать на войну в Украину.

"Россия может отказаться признавать двойное гражданство американцев, отказать им в доступе к консульским услугам, препятствовать их выезду из страны и призвать их на службу в российскую армию", – предостерегают в дипмиссии США.

Посольство США также просит своих граждан, находящихся на территории РФ, не принимать участия в политических и социальных акциях протеста, не фотографировать российских силовиков на этих мероприятиях и напоминает, что "право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируются".

"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", – уточняется в сообщении дипмиссии.

В посольстве также сообщили, что "российские власти арестовывали граждан США, которые принимали участие в демонстрациях".

С просьбой покинуть территорию России в связи с войной в Украине к своим гражданам ранее также обратились МИД Польши и Болгарии. В МИД Польши подчеркнули, что предостережение прежде всего касается поляков, у которых есть двойное гражданство. "В случае резкого ухудшения обстановки в плане безопасности, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться гораздо более трудной или даже невозможной", – предупредили в ведомстве.

В министерстве иностранных дел Болгарии призвали своих граждан, которые находятся в РФ, "проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации".

В связи с объявленной в России мобилизацией ряд граничащих с ней стран существенно ограничили или полностью закрыли въезд граждан РФ.

Правительство Латвии с 28 сентября из-за объявленной в России мобилизации вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Псковской областью районах, а также в аэропортах, морских портах, пунктах пересечения границы и на железной дороге.

В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска. Приказ был подписан 19 сентября, в документе говорилось, что он реализует совместные договоренности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 7 сентября.

Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью "охраны общественного порядка и безопасности". По ее словам, поездка в страны ЕС – это привилегия, а не право человека. "В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности", – отметила Каллас.