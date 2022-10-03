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Шота Арвеладзе уволен с поста главного тренера английского «Халла»
Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.
С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ, пишет издание «Чемпионат».
Другие новости дня
Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть
Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о введении блоком восьмого пакета санкций против России. Издание пишет, что потолок цен — основа нового пакета санкций и без него они приняты не будут.
По данным издания, против потолка выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота. Готовящийся санкционный пакет предполагает запрет на перевозку нефти дороже установленной цены танкерами стран Евросоюза. Кипр, Греция и Мальта отмечают, что тогда ЕС должен убедиться, что к санкциям присоединятся обладающие значительным танкерным флотом Турция, Индонезия и Индия.
По данным издания, дипломаты из ещё нескольких стран тоже просят не вводить запрет на перевозку, пока к потолку цен не присоединится Индия. В сентябре Россия стала вторым по объёмам поставщиком сырой нефти на индийский рынок, писала делийская газета Business standard. Индия и Китай сейчас закупают более половины российской танкерной нефти.
Обсуждение нового пакета продолжилось сегодня на встрече послов стран ЕС в Брюсселе. Ранее деловые издания писали со ссылкой на свои источники, что Евросоюз планирует ограничить импорт российских алмазов, запретить экспорт расширенного списка электроники в страну, в том числе смартфонов и запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций.
Против Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело
Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Ксении Собчак по статье 207.3 УК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ведомстве считают, что в действиях Собчак есть признаки "распространения фейков о госвласти". Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
Поводом для проверки стало интервью режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшее на ютуб-канале Ксении Собчак. В нем Манский оценил масштабы коррупции при подготовке Московского международного кинофестиваля не менее чем в 85% от бюджета и затронул другие фестивали, деньги на проведение которых выделяет министерство культуры.
В сентябре полиция по заявлению президента ММКФ Никиты Михалкова возбудила уголовное дело о клевете на самого Манского и объявила его в федеральный розыск, Собчак тогда допросили как свидетельницу.
"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", – сказал ТАСС источник.
Следственный комитет должен в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
На досрочных выборах в Болгарии победила партия бывшего премьер-министра
Партия "Гражданское движение за развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова побеждает на прошедших 2 октября досрочных выборах в Болгарии, — сообщает национальная служба Радио Свобода со ссылкой на подсчёт трёх социологических агентств.
Согласно их оценке, ГЕРБ набирает 23-25 процентов голосов. Проевропейская "Продолжаем изменения" ещё одного бывшего главы правительства Кирилла Петкова — около 19 процентов.
Далее идут партия национальных меньшинств "Движение за права и свободы" с 14,8 процента голосов, "Возрождение" с 9,9 процента голосов, "Демократическая Болгария" с 7,5 процента. "Болгарский восход" набирает 4,5 процента голосов, популистская "Есть такой народ" балансирует у проходной отметки в четыре процента.
Предыдущий премьер-министр Петков уже признал поражение и заявил, что его партия не будет пытаться входить в правящую коалицию и займёт место оппозиции, сообщает Болгарская служба РС.
Однако ГЕРБ не хватит голосов для самостоятельного формирования кабинета министров — ей придётся искать партнёров по коалиции. Это осложняется тем, что почти все политические партии обвиняли Борисова и его соратников в коррупции.
Досрочные выборы в стране стали четвёртыми за 18 месяцев. Правительство Петкова в июне пало на фоне роста инфляции, из-за выхода "Есть такого народа" из состава коалиции.
Он заявил, что правительству противодействуют российские спецслужбы и всепроникающая коррупция. В июне София выслала сразу 70 российских дипломатов и сотрудников российских дипломатических миссий, а до того — поддержала все санкции Евросоюза против Москвы.
В Бразилии на выборах президента страны состоится второй тур
В Бразилии на выборах президента страны состоится второй тур голосования, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам первого тура, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал 48,40% голосов и обошёл действующего главу государства Жаира Болсонару у которого 43,22%.
Второй тур голосования запланирован на 30 октября. Всеобщие выборы в Бразилии прошли 2 октября. На них жители страны выбирали президента, губернаторов штата и членов парламента.
Болсонару был выдвинут в качестве кандидата от Либеральной партии Бразилии. Он называл своего оппонента на выборах Лулу да Силву "бандитом" и "бывшим заключённым". 67-летний политик занимает пост президента Бразилии с 2018 года. В декабре 2021 года он стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Президент Бразилии известен своими неоднозначными высказываниями по поводу COVID-19 и вакцинации. Он отказывался вакцинироваться, утверждая, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД, а также высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Бразильский президент уволил подряд нескольких министров здравоохранения за отказ согласиться с его отрицанием опасности. При этом Бразилия является одной из стран наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
Луис Инасио Лула да Силва занимал должность президента Бразилии с 2003 по 2010 год. 76-летний политик был осуждён в 2018 году на 12 лет по обвинению в коррупции при строительстве АЭС. Это не позволило ему тогда принять участие в президентских выборах. Лула да Силва настаивал на своей невиновности, а уголовное преследование называл политически мотивированным. В конце 2019 года политик вышел из тюрьмы. В марте 2021 года суд отменил приговор.
Дизайнер Демна Гвасалия стал почетным гражданином Тбилиси
Уроженец Сухуми, грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал почетным гражданином Тбилиси.
Церемония присвоения титула «почетного тбилисца» состоялась накануне вечером. Она завершила традиционный праздник города – «Тбилисоба 2022».
В 2021 году президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Демну Гвасалия «Медалью Чести». В августе текущего года орденом «За заслуги» ІІІ степени Гвасалия наградил президент Украины Владимир Зеленский.
Почетными гражданами Тбилиси в 2022 году также стали:
- Шалва Амонашвили – ученый, преподаватель, психолог;
- Тенгиз Арчвадзе – актер;
- Тариэл Чантурия – переводчик, поэт;
- Джемал Гаганидзе – актер;
- Мераб Кокочашвили – кинорежиссер, преподаватель;
- Миндия Угрехелидзе – юрист;
- Вахтанг Джавахадзе – поэт, писатель, переводчик ;
- Джемал Сепиашвили – композитор;
- Бадри Вадачкория – журналист, фотохудожник;
- Гурам Бекая – физиолог, ученый;
- Илия Херодинашвили – инженер, ученый;
- Лаура Иашвили – музыкант, пианист;
- Реваз Асатиани – инженер-строитель;
- Вахтанг Давитая – архитектор, преподаватель;
- Майя Готуа – аллерголог, иммунолог;
- Ван Байбурт – политик, журналист;
- Гасан Гасанов – азербайджанский дипломат, экс-премьер Азербайджана;
- Элизабет Сомбарт – французская пианистка.
- Эльдар Шенгелая – режиссер.
Почетным тбилисцам вручили символический ключ от города, сертификат и наградной знак.
Елизавета Ясько: Саакашвили погубили предатели в ближайшем окружении
Слишком много людей в окружении Михаила Саакашвили оказались предателями, написала гражданская жена третьего президента, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько спустя год после его возвращения и ареста в Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Его самая большая ошибка – доверие к людям, какое-то абсолютное и романтичное. И к плохим людям тоже… Если бы я тогда знала, как много измен вокруг него - не поддерживала бы его решение ехать в Грузию. Тогда же я тоже поддерживала его романтическую идею поехать поддерживать свой народ», - пишет Ясько
Она отмечает, что за прошедший год «многие использовали имя Михаила Саакашвили для собственного обогащения и самопиара без его разрешения». Ясько при этом не называет никаких имен.
«Я бы очень хотела, чтобы то, что он сделал год назад (не зная какие издевательства его ждут и не зная что он окажется почти без помощи) не произошло», — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.
Ясько называет Саакашвили политзаключенным и пишет, что верит в то, что «тех, кто сделал с ним такое, будут наказаны. По крайней мере, перед всевышними силами».
«Единственное, что он имеет абсолютно – это веру в Украину. Когда он мне присылает письма на украинском – у меня часто слезы. Он часто говорит, что ВСУ невероятны и что они сейчас самые важные для нашего будущего!» - пишет Ясько.
Избранный в Думу генерал заявил о пропаже со складов 1,5 млн комплектов военной формы
Бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа, депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев заявил об исчезновении со складов полутора миллионов комплектов военной формы. Он сказал, что ему «до сих пор непонятно, куда они делись».
После начала мобилизации в России из регионов регулярно приходят сообщении о нехватке базового обмундирования для военных, аптечек, обуви и военной формы. «Оно все было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!» - прокомментировал это депутат. Его слова приводит «Сибирь.Реалии».
24 сентября Министерство обороны сообщило о переводе на другую работу заместитель министра, генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Он занимал пост с 2008 года, о его новой должности ничего не сообщалось.
На горе Тетнулди в Сванетии обнаружены тела трех туристов
В муниципалитете Местия трое пропавших без вести туристов были найдены мертвыми на горе Тетнулди. Тела погибших альпинистов доставили в Местию, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Поисково-спасательные работы пропавших продолжались в течение всего дня. По имеющейся информации, все трое являются гражданами иностранных государств. Связь с туристами прервалась несколько дней назад.
Армения обвинила Азербайджан в расстреле военнопленных
Армения обвинила Азербайджан в расстреле военнопленных и требует международного расследования. По информации армянских СМИ, в Telegram-каналах распространяется видеозапись расстрела солдат.
Согласно заявлению МИД Армении, видеоматериал подтверждает военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, в том числе внесудебные казни армянских солдат, пытки солдат, в том числе женщин.
«Республика Армения требует четкой оценки ужасных военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана в этот и предыдущие периоды», - говорится в заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны призвал международное сообщество категорически осудить это военное преступление и принять соответствующие меры для прекращения агрессии Азербайджана.
«В соцсети опубликовано очередное ужасающее видео, где азербайджанские солдаты самовольно наказывают группу армянских военнопленных на суверенной территории Армении. Армения будет использовать все доступные международные механизмы для обеспечения расследования и уголовного преследования», - сказал Никол Пашинян.
С заявлением по распространенному видеоматериалу выступил специальный представитель Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаар.
«Если подлинность этих кадров подтвердится, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные должны быть наказаны», - сказал Тойво Клаар.
На этот факт отреагировала Генеральная прокуратура Азербайджана. «Военная прокуратура Азербайджана полностью расследует подлинность видеороликов данной категории, а также время и место их съемки, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие важные детали. для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты правовые меры», - говорится в сообщении.
На Тетнулди в Сванетии ищут потерявшихся туристов
На Тетнулди в Сванетии ищут трех потерявшихся туристов.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Службе по управлению чрезвычайным ситуациям, на месте ведутся поисково-спасательные мероприятия.
Причины исчезновения туристов неизвестны.
На КПП «Верхний Ларс» вручили более 180 повесток желающим выехать в Грузию
Более 180 человек, пытающиеся выехать из России в Грузию после объявления мобилизации, получили повестки прямо на КПП «Верхний Ларс», сообщают в воскресенье российские СМИ со ссылкой на военный комиссариат Северной Осетии.
Уже несколько дней на границе с Грузией работает оперативная группа по призыву. Уехать из России в Грузию через сухопутный пункт пропуска удается нескольким тысячам граждан РФ. После того, как Северная Осетия несколько дней назад перестала пускать в республику машины из других регионов, пробка стала сокращаться и на сегодняшний день КПП с обеих сторон работают в штатном режиме.
По последним данным, с сегодняшнего дня в Северную Осетию стали пропускать машины с иногородними номерами, но ситуация постоянно меняется.
Сейчас пробки из РФ в Грузию продолжительностью всего несколько часов, а не несколько суток, как пять дней назад, проезд из России возможен только на автомобиле.
МВД Грузии последний раз предоставляло статистику о пересечении границы гражданами России за 29 сентября. К этому дню цифра снизилась до 6 тысяч с 10-11 тыс.
С начала объявления мобилизации в России, с 21 сентября, в Грузию въехали около 100 тысяч граждан России. По данным МВД Грузии, большая часть из них проследовали в другие страны, но точной статистики на данный момент нет.
Девять стран-членов НАТО приняли совместное заявление в поддержку вступления Украины в Альянс
Президенты девяти стран Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине, передает «Европейская правда».
В заявлении отмечается, что президенты восьми государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и «воочию увидели последствия российской агрессии».
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию», - указывают они.
Также президенты государств Центрально-Восточной Европы выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе.
«Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск со всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом», - подытоживается в заявлении.
Его подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.
WP: ФСБ была против обмена «азовцев» на Медведчука, но Путин настоял
Российская ФСБ была против недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, в ходе которого были освобождены взятые в плен в Мариуполе командиры украинского полка «Азов», однако президент России Владимир Путин не прислушался к мнению спецслужбы и одобрил обмен. С таким утверждением выступает газета The Washington Post, которая ссылается на не названных по имени высокопоставленных представителей США и Украины.
Газета напоминает, что во время обмена 21 сентября были освобождены 215 украинских и 55 российских пленных. Также были освобождены 10 граждан третьих стран, взятых в плен поддерживаемыми Россией сепаратистами, и депутат Верховной Рады, кум Путина Виктор Медведчук.
«ФСБ резко возражала против этого» - цитирует издание одного из украинских официальных лиц. По его словам, российская спецслужба считала, что обмен будет негативно воспринят в российском обществе.
В статье также говорится о роли бизнесмена Романа Абрамовича в обмене. По данным Washington Post, в течение нескольких месяцев он играл роль посредника, ведя переговоры как с главой ФСБ Александром Бортниковым, так и с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также руководством Саудовской Аравии. Главным мотивом участия в переговорах Абрамовича и наследного принца Мохаммеда бин Салмана называется их стремление укрепить свои позиции на Западе. Представители Абрамовича отказались от комментариев.
Утверждается, что обмен несколько раз переносился. В конце концов он произошел в тот же день, когда Владимир Путин объявил о мобилизации в России. Многие российские комментаторы из числа сторонников войны с Украиной восприняли его крайне негативно, в особенности критикуя обмен Медведчука, находившегося с апреля в Украине под стражей, на «азовцев». Один из источников WP в Госдепартаменте подтверждает, что судьба Медведчука была одним из факторов, который способствовал тому, что Путин одобрил решение об обмене.
В расширенный санкционный список США попали 25 сенаторов и депутатов Северного Кавказа
Минфин США расширил санкции против России после аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками. Под санкции попали более двух десятков сенаторов и депутатов Юга и Северного Кавказа.
Так, в список вошли члены Совета Федерации от Чечни Мохмад Ахмадов и Сулейман Геремеев, а также депутат Госдумы Адам Делимханов; сенаторы от Ингушетии Мухарбек Барахоев и Белан Хамчиев; сенаторы от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и Мухарби Ульбашев; от Северной Осетии – Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров, от Карачаево-Черкесии – Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков, сообщает Кавказ.Реалии.
Санкции наложили также на ставропольских депутатов Госдумы Ольгу Тимофееву, Ольгу Казакову и Раису Кармазину, а также на сенаторов Михаила Афанасова и Геннадия Ягубова. От Ростовской области в расширенный список вошли члены Совета Федерации Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и Александр Шолохов. Санкции также наложили на депутатов Кубани: Алексея Ткачева, Эдуарда Кузнецова, Константина Затулина и Владислава Даванкова, и сенаторов Алексея Кондратенко и Владимира Бекетова.
Санкции предусматривают блокировку всей собственности или интересов в США попавших в список лиц. Помимо перечисленных выше лиц в новый список вошли также глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак и семьи премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, губернатора Петербурга Александра Беглова и мэра Москвы Сергея Собянина.
- Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в «черный список» лиц, с которыми гражданам и резидентам США запрещено вести бизнес, Рамзана Кадырова и ряд членов его семьи. Санкции против Кадырова и его родственников введены в связи с войной в Украине.
- В июле Евросоюз опубликовал новый санкционный список в отношении россиян и российских компаний – в него попал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, его родные братья и чиновники из Ставрополя, Ростова и Волгоградской области.
Конституционный суд РФ признал законными договоры об аннексии
Конституционный суд России признал соответствующими Конституции подписанные Владимиром Путиным с главами сепаратистов и оккупационных администраций договоры об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
Согласно этим договорам, подписанным в Кремле 30 сентября, в составе России образуется 4 новых субъекта под названиями ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожская область.
Теперь аннексию должны окончательно оформить Госдума и Совет Федерации, приняв соответствующий конституционный закон. Ожидается, что это произойдет 3 и 4 октября.
Не сообщается, голосовал ли кто-то из членов Конституционного суда против. В 2014 году тот же орган по той же схеме одобрил аннексию Крыма и Севастополя.
30 сентября Владимир Путин выступил с речью, в которой объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками. Он сослался на результаты так называемых референдумов, которые ранее прошли на этих территориях.
Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявляет, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
- В отличие от Крыма, находившегося в момент аннексии под полным контролем российских войск, Россия не контролирует полностью территорию ни одной из украинских областей, об аннексии которой она объявила сейчас. Под контролем Украины остаются значительные части Запорожской области (в том числе ее центр, город Запорожье) и Донецкой области, а также небольшие участки территории Херсонской и Луганской областей. На следующий день после подписания договоров в Кремле Украина вернула под свой контроль город Лиман Донецкой области и продолжает наступление.
Зеленский: В Лимане уже нет и следов псевдореферендума
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взятие украинскими военными города Лиман Донецкой области. Об освобождении города было объявлено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил об аннексии четырех украинских областей, в том числе Донецкой.
«Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум... А сейчас там украинский флаг... Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума» - сказал Зеленский в видеообращении вечером 1 октября.
Минобороны России накануне вечером подтвердило, что российские войска покинули Лиман, как утверждается, отступив на «более выгодные позиции». Фронт теперь проходит к востоку от города, примерно по административной границе Донецкой и Луганской областей. По сообщениям российских военкоров, украинские военные продолжают попытки наступления в сторону города Кременная Луганской области.
В соцсетях опубликованы фото и видео украинских солдат в центре Лимана. На одном из видео они осматривают приемную главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина с портретами самого Пушилина и Владимира Путина.
Министр обороны США Ллойд Остин назвал взятие Лимана существенным успехом украинских сил.
Зеленский в своем выступлении также отметил, что высокопоставленные представители России «уже начали кусать друг друга». По всей видимости, он имел в виду заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил в провале под Лиманом командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Заявление Кадырова вызвало живую полемику в российских телеграм-каналах, ряд комментаторов, в частности Игорь Стрелков (Гиркин), начали обвинять в провалах так называемой спецоперации главу Генштаба Валерия Герасимова или министра обороны Сергея Шойгу.
«Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения» - обратился Зеленский к представителям российских элит. Ранее президент Украины заявил, что Киев не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, но готов к ним, если у России будет другой президент.
Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Потеря города, который Москва теперь считает российским, «является значительной политической неудачей» России - отмечает в своем ежедневном обзоре британская военная разведка. В отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в свою очередь, приводится мнение, что Путин сейчас больше заинтересован в удержании оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей, чем в обороне Луганской области. По мнению аналитиков, недавние решения не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска или Лимана почти наверняка были приняты Путиным, а не военным командованием.
В документе также содержится утверждение, что российская армия в ее нынешнем состоянии не готова к применению тактического ядерного оружия, чего опасаются некоторые аналитики и политики на Западе. «Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников, составляющее сегодня российские сухопутные войска, не сможет функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение. Это соображение является еще одним фактором, снижающим вероятность применения Россией тактического ядерного оружия», - подчеркивают аналитики.
Родные осужденного в Сухуми Ираклия Бебуа требуют встречи с премьером
Активисты и родственники незаконно осужденного властями самопровозглашенной республики Абъахия Ираклия Бебуа требуют встречи с премьер-министром Грузии. У администрации правительства прошла очередная акция с призывом принять действенные меры для освобождения мужчины.
Ираклий Бебуа был незаконно арестован и приговорен к 9 годам лишения свободы за сожжение абхазского флага 2 года назад, пишет SOVA.
Семья утверждает, что за это время они несколько раз обращались к властям, но никаких действенных шагов правительство не предприняло. По словам родных Ираклия Бебуа, они также неоднократно безуспешно просили о встрече с премьер-министром Гарибашвили. Семья мужчины заявляет, что состояние его здоровья крайне тяжелое.
«Наше требование не изменилось за два года. Мы хотим встретиться с господином Ираклием Гарибашвили, ответа от него нет. Был ответ от администрации, что он пока не может с нами встретиться, но это обязательно произойдет. Однако даже спустя 2 года г-н Ираклий не вышел с нами на связь. Ираклий Бебуа находится в незаконном заключении на территории Абхазии уже более 2 лет, могу смело сказать, что правительство не предпринимает никаких действенных шагов, не использует международные рычаги, чтобы освободить Ираклия», - рассказала телеканалу Formula Тамуна Бебуа.
Журналистка Юлия Вишневецкая вышла на свободу после ареста
Журналистка, внештатный корреспондент Радио Свобода Юлия Вишневецкая в субботу вышла на свободу, отбыв срок административного ареста, который ей назначил суд в Дагестане. Как сообщила Вишневецкая Радио Свобода, она вернулась в Москву.
Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале. Суд арестовал ее на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Для отбытия наказания ее доставили в селение Карабудахкент. Власти первоначально отрицали это, что вызвало опасения о безопасности Вишневецкой. Впоследствии информация о том, что она в Карабудахкенте, подтвердилась.
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов. Во время судебного заседания Вишневецкая сообщила, что по заданию редакции присутствовала на митинге в Махачкале, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации. Суд, однако, счел ее участником акции.
Задержание документалиста осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. «Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, – заявил он. – Она должна быть немедленно освобождена».
- Юлия Вишневецкая – корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».
Батуми получил награду World Travel Awards - туристический «Оскар»
Батуми получил награду номинации самого быстрорастущего туристического направления в Европе, туристический «Оскар», сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
«На церемонии награждения World Travel Awards Батуми получил награду самого быстрорастущего туристического направления в Европе. Батуми официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023», - написал Рижвадзе в социальной сети.
В мэрии Батуми заявили, что город обошел более 10-ти направлений, пишет SOVA.
World Travel Awards проводится с 1993 года.
МВД Грузии сообщило о задержаниях по «делу о колл-центрах»
МВД Грузии сообщило о задержании четырех человек по факту международного интернет-мошенничества, так называемому «делу о колл-центре». Еще восьмерым предъявлены обвинения. Среди фигурантов дела - граждане России, Израиля и Бельгии.
По данным следствия, некий И.В, гражданин России и Израиля, зарегистрировал в Грузии компанию, которая обманным путем получила от граждан иностранных государств более 760 тысяч евро.
Схема заключалась в том, что иностранным пользователям, в основном, во Франции, рассылались сообщения в виде всплывающего окна о том, что их компьютер заражен вирусом и тут же был указан номер, на который предлагалось звонить для решения проблемы.
Сотрудники колл-центра убеждали клиентов в том, что проблема крайне серьезная и ее нужно решить срочно. Получив деньги за услугу, компания подключалась к компьютерам пользователей через удаленный доступ и имитировала установку антивирусного обеспечения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Расследование фактов несанкционированного доступа к компьютерным системам, мошенничеству, совершенного организованной группой, и легализации незаконных доходов ведется по статьям 284, 180 и 194 УК Грузии. Обвиняемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
В Латвии прошли выборы в Сейм, лидирует партия «Новое единство»
В Латвии 1 октября прошли выборы в Сейм - парламент страны. Идет подсчет голосов, обработано уже около 90% бюллетеней. На данный момент в первой тройке - партии «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Объединенный список».
«Новое единство», набравшее более 18% голосов избирателей - правоцентристская партия, ее возглавляет нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Она лидировала по представительству и в прошлом Сейме. Однако быть единственной правящей партией даже при примерно 20% голосов она не сможет и должна будет сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими пятипроцентный барьер. Какой будет новая коалиция - пока не ясно.
Как пишет Delfi, в разных регионах результаты голосования различаются. Особенно - в Риге и Латгалии, где большой удельный вес русскоязычных граждан. В Латгалии на первом месте - партия «Стабильность!», руководство которой состоит в основном из русскоязычных латвийцев. «Стабильность!» выступает за уменьшение зависимости Латвии от Евросоюза вплоть до выхода из него и предоставление права голоса на выборах негражданам Латвии, проживающим в стране. Данные по столице Латвии Риге, где голосует больше всего граждан, традиционно считаются последними и будут объявлены, предположительно, около полудня. На данный момент в Сейм не проходит партия «Согласие», которую ранее поддерживали многие русскоязычные жители страны.
В понедельник, 3 октября, президент Латвии Эгилс Левитс встретится с представителями всех партий, избранных в Сейм. Ему предстоит назвать следующего премьер-министра и поручить ему сформировать новый кабинет министров.
- Сейм - парламент Латвии - является однопалатным и состоит из 100 депутатов. По данным ЦИК страны, за них голосует 1 542 407 человек на более 1 тыс. избирательных участках в стране и за рубежом. Явка на выборах превысила 59%.
- После начала российского военного вторжения в Украину Латвия присоединилась к санкциям Евросоюза против России и Беларуси. Страна активно выступает за ужесточение санкций. В стране прекращена трансляция российских государственных телеканалов. В Риге снесен 84-метровый памятник советским воинам: период существования Латвийской ССР латвийцы считают временем оккупации. Латвия заявила о приостановке выдачи гражданам России и Беларуси видов на жительство, ограничении продления уже существующих ВНЖ, запрете им въезда в Латвию по шенгенским визам за исключением ряда гуманитарных обстоятельств.
Роскомнадзор заблокировал SoundCloud. Возможно - из-за Радио Свобода
Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостриминговой платформы SoundCloud. Как отмечает издание о подкастах Podcasts.ru, мобильное приложение сервиса еще работает.
Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Как сообщает ТАСС, причиной блокировки стало распространение так называемых фейков о российской армии и войне в Украине. По данным «Медиазоны», недовольство Роскомнадзора вызвал аккаут на SoundCloud Русской службы Радио Свобода, на котором публикуются программы и подкасты.
В марте музыкальный стриминговый сервис Spotify принял решение покинуть российский рынок из-за так называемого закона о фейках. «К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей», – заявили в компании.
В России после вторжения в Украину было заблокировано большинство независимых СМИ, крупнейшие зарубежные соцсети и другие сайты.
127 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
В Индонезии, на острове Ява, в ходе футбольного матча погибли 127 человек, сообщает местная полиция. Еще 180 человек получили травмы разной степени тяжести. Фанаты проигравшей команды выбежали на футбольное поле, образовалась давка, в ходе которой большинство жертв затоптали ногами.
Две индонезийские футбольные команды, Arema и Persebaya Surabaya, играли матч на стадионе Канджурухан в Маланге. Недовольные проигрышем Arema со счетом 2:3 болельщики выбежали на футбольное поле. Агрессия толпы привела к многочисленным жертвам. Полиция применила слезоточивый газ, но это лишь усилило беспорядки. Среди погибших есть женщины и дети, а также два сотрудника полиции.
Индонезийская футбольная лига приостановила свою работу на неделю. Инцидент будет расследован.
Утечка из газопровода «Северный поток-2» прекратилась
Утечка газа из газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море прекратилась, сообщило Датское энергетическое агентство.
«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен», – говорится в сообщении.
О газопроводе «Северный поток», из которого также произошла утечка, не сообщается. Ранее утверждалось, что весь газ, согласно прогнозам, выйдет из него 2 октября.
По данным «Газпрома», в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца.
Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.
Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.
- Утечки в газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Президент США Джо Байден назвал повреждение газопроводов сознательным актом диверсии. Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил «англосаксов» в том, что они совершили диверсию на газопроводах.
- Прокачка газа по «Северному потоку – 1» была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам. «Северный поток – 2» не был запущен в эксплуатацию – после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада.
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