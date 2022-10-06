Представитель Госдепа: нападки на посла США в Грузии были крайне тревожными

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс назвала личные нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан и американское посольство «крайне тревожными».

В беседе с журналистами в Тбилиси она заявила, что критические высказывания в адрес американского посла со стороны некоторых грузинских политиков – часть дезинформационной схемы, которую «создал один человек».

«Во время встреч я с нетерпением жду возможности передать из Вашингтона решительный сигнал поддержки той огромной и важной работе, которую посол Дегнан и ее команда проводят в Грузии для поддержки и продвижения евроатлантических устремлений Грузии, а также правительству Грузии по поводу их готовности сотрудничать с нами в решении этих вопросов. Однако эти усилия были непростыми, особенно в последнее время, когда мы были глубоко обеспокоены личными нападками на посла Дегнан и посольство.

Давайте скажем очень четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг создавшегося в Европе кризиса – кризиса, который создал один человек! Соединенные Штаты Америки всегда будут уважать и поддерживать Украину в пределах ее международно признанных границ – точно так же, как мы поддерживаем и признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Сегодня мы все должны вместе выступить в поддержку украинского народа, который борется за свободу и суверенитет», – сказала Бонни Дженкинс.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Дженкинс заявила, что в ходе визита она встретится с руководством Грузии и, наряду с обсуждением стратегических интересов, разговор коснется вопросов пограничной и таможенной безопасности.