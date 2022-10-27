В Грузии отмечают День абхазского языка

В Грузии сегодня отмечают День абхазского языка. Со специальным заявлением по этому случаю выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поздравил с праздником «всю Грузию и всех, для кого защита и сохранение нашего общего богатства – абхазского языка и культурной самобытности – является важной ценностью и ответственностью».

«Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью нашего общего языкового достояния. Правительство Грузии продолжает предпринимать действенные шаги для научного изучения, развития и популяризации абхазского языка. Эта работа приобретает особое значение в условиях оккупации абхазского региона и усиливающейся русификации на местах, что сегодня как никогда ставит абхазский язык под угрозу исчезновения», – говорится в заявлении Гарибашвили.

По словам премьера, важно приложить совместные усилия с абхазскими соотечественниками к сохранению уникального языка и заинтересовать в его изучении как можно больше молодежи.

Как пишет СОВА, свое поздравление Ираклий Гарибашвили завершил словами на абхазском: «Еицыҳахьчап аҧсуа бызшәа!» – «Давайте вместе защитим абхазский язык».