ФСБ России: Абхазия – лидер по числу выездов россиян

ФСБ России опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Как пишет РБК, почти 70% всех выездов пришлось на самопровозглашенную республику Абхазия, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет.

Лидером по числу выездов россиян в третьем квартале стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.

В тройку самых популярных направлений вошел Казахстан – по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз.

По статистике ФСБ, за июль–сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тыс. раз. Это самое большое число с третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тыс. раз. Рост выездов в июле–сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 605%, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом — 24%. С начала 2022 года число выездов в Грузию росло – с января по март туда приехали 38 тыс. раз, с апреля по июнь – 163 тыс.



Почти все выехавшие в третьем квартале граждане России указывали цель визита как частную. Границу Грузии пересекали на автотранспорте – въездов на машине было чуть более 460 тыс., лишь 695 – водным транспортом. Пешком, согласно данным ФСБ, границу никто не переходил (хотя 26 сентября управление МВД по Северной Осетии разрешило пешеходный переход границы в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» из-за нарастающего потока транспорта в сторону Грузии).