В Цхинвали обсудили подготовку к очередному раунду Женевских дискуссий

Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Цхинвали и провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Югоосетинская сторона на встрече заявила, что необходимо искать пути более конструктивного подхода для подготовки документа о неприменении силы. В Сухуми и Цхинвали считают, что такой документ должны подписать власти Грузии.

«Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения: это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствие со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу», – заявил госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев.

По его словам, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать к более активной работе.

«Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств», – отметил Кочиев.

Он добавил, что поиски модели безопасности, которая была бы более эффективной, имеют значение для всех. Госсоветник отметил значимость Женевских дискуссий в укреплении сложившейся системы безопасности.

«Рассчитываем, что для проведения 57-го раунда нет никаких препятствий, и участвующие стороны смогут найти возможность, чтобы использовать встречу для конструктивного обсуждения пункта повестки. Мы все видим, что застои, которые имели место быть в женевских дискуссиях, негативно отражаются на развитии процесса. Накапливается много проблем, требующих обсуждения. Мы, как и прежде, считаем, что женевские дискуссии не имеют альтернативы», – подчеркнул Кочиев.

По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников.

«Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы Женевских дискуссий», – отметил Тойво Клаар.