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Члены «Национального движения» требуют избрания нового лидера партии
Часть членов крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, требует проведения выборов нового председателя партии. Об этом сегодня на брифинге сообщил член «Единого национального движения» (ЕНД) Ираклий Надирадзе.
Действующий председатель ЕНД – Ника Мелия. Его выбрали в конце 2020 года посредством онлайн-голосования.
«Мы требуем проведения выборов на всех уровнях – (необходимо) переизбрать политический секретариат, совет, и, что самое главное, провести выборы председателя партии», – сказал Ираклий Надирадзе.
«Если мы хотим свободы Михаила Саакашвили, свободы этой страны, поражения олигархии, мы должны бороться с новой энергией и новым энтузиазмом. Борьба будет до победного конца, партия обязательно окрепнет», – добавил Надирадзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, инициативу поддержал депутат парламента Давид Киркитадзе, а член партии Акакий Минашвили заявил, что проведение брифинга стало для него неожиданным.
Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события. Мелия отрицает серьезные проблемы в партии, говоря об обычных рабочих разногласиях.
С конца сентября ЕНД покинули уже несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили, секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе, член парламента Нона Мамулашвили – сестра главы Грузинского легиона в Украине Мамуки Мамулашвили.
Другие новости дня
В Грузии объявлен в розыск владелец мебельной компании
Генеральная прокуратура Грузии объявила в розыск владельца мебельной компании «Меладзе» Важу Меладзе, обвиняемого в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.
Меладзе, который на период следствия был отпущен под залог в 7 тысяч лари, скрылся в неизвестном направлении. По информации грузинской службы Радио Свобода, Меладзе подтвердил, что покинул Грузию. Он ведет в соцсетях кампанию, заявляя о своей невиновности.
Вместе с женой он обвиняется в том, что обманным путем получил сотни тысяч лари от граждан под заказы на изготовление мебели, которые не были выполнены. В деле также есть третий обвиняемый, пишет агентство «Новости-Грузия».
Прокуратура отмечает, что изначально в деле фигурировали 26 обманутых граждан и сумма в 473 252 лари. Но в прокуратуру продолжают обращаться еще десятки потерпевших. На данный момент в деле фигурируют 47 человек, которые были обмануты, а причиненный им ущерб оценивается в 719 408 лари.
«Практически каждый день в следственный орган обращаются новые потерпевшие», – говорится в сообщении прокуратуры.
Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. В случае если будет доказано, что главный обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, добавится еще одно обвинение.
Одновременно идет расследование фактов незаконного получения и распространения личных данных на личной странице обвиняемого в Facebook.
Россия могла тайно поставить Ирану перехваченную партию западных ракет
Россия тайно переправила в Иран военным самолётом Ил-76 перехваченную ею партию британской и американской военной техники, которая предназначалась для помощи украинской армии, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник.
По словам источника, утром 20 августа из Москвы в Тегеран вылетел российский самолет со 140 миллионами евро, британскими противотанковыми ракетами NLAW и американскими Javelin и Stinger. Собеседник телеканала отметил, что вооружение могло дать возможность Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии.
Со своей стороны Иран поставил России более 160 беспилотников, включая сотню дронов-камикадзе "Шахед", утверждает источник. Он отметил, что за последние дни между Москвой и Тегераном могла быть согласована ещё одна сделка по дронам на сумму в 200 миллионов евро, что может означать дальнейшую крупную поставку беспилотников в Россию в скором времени.
В связи с информацией телеканал обратился с запросом к российским и иранским властям.
Российские власти отрицают применении иранских дронов в ходе боевых действий в Украине, власти которой обвиняют Москву в нанесении ударов этими беспилотниками, в том числе по объектам энергоструктуры за последние несколько недель.
5 ноября глава МИД Ирана признал ограниченную поставку боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло ещё до нападения России на Украину. Позднее президент Украины Владимир Зеленский обвинил находящийся под жёсткими международными санкциями Иран во лжи. Зеленский утверждает, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников, а иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами.
Российсские чиновники сообщили о боях в Снигирёвке – в 50 км от Херсона
Российские власти города Снигирёвка в Николаевской области Украины сообщили о боях в этом населённом пункте, который называют важным рубежом обороны российских военных, пытающихся остановить наступление украинской армии.
"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - рассказал в беседе с РИА Новости глава местной оккупационной администрации Юрий Барбашов. Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигирёвке не находится, отмечает Русская служба "Би-би-си".
Какую именно технику видели жители Снигирёвки – украинскую или российскую, Барбашов не уточнил.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные отразили несколько попыток ВСУ прорвать линию обороны в регионе, в том числе на Снигиревском направлении, где ночью шли бои. Стремоусов сказал об этом в видеообращении в своём телеграм-канале.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска, перекинув резервы с других
территорий, предприняли попытку прорыва на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигирёвском. На первых двух ВСУ якобы понесли потери и отступили.
Украинские власти о событиях в Снигирёвке пока не сообщают. Этот город находится в Николаевской области примерно в 50 километрах от Херсона. В августе Снигирёвка и еще несколько населенных пунктов региона перешли под контроль российских военных. Во второй половине октября российская администрация Херсонской области объявила о вывозе жителей с правого берега Днепра, ссылаясь на ожидание крупного наступления ВСУ. Позднее под принудительное переселение, которое оккупационное руководство называет "эвакуацией", попали и жители части левого берега.
В Абхазии задержали еще одного гражданина Грузии
Еще один гражданин Грузии незаконно задержан в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, задержан гражданин Грузии, который возвращался в Зугдиди из Гальского района.
«По информации, которой поделились посредством «горячей линии», у незаконно задержанного при себе был пакетик с наркотическим веществом. В связи с фактом незаконного задержания незамедлительно была активирована «горячая линия». Сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры были проинформированы об очередном серьезном инциденте, совершенном оккупационными силами.
Центральные власти Грузии используют все возможные механизмы для освобождения всех незаконно задержанных граждан Грузии. Вся ответственность за факт незаконного задержания граждан Грузии лежит на оккупационной силе», – сказано в сообщении СГБ Грузии.
2 ноября в СГБ Грузии заявили о незаконном задержании гражданина Грузии «на абхазском направлении». Это задержание власти самопровозглашенной республики не комментировали.
4 ноября стало известно о задержании гражданки Грузии Асмат Тавадзе. Её обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В абхазской СГБ утверждают, что по месту жительства 29-летней девушки обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии – флаг и шеврон. Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Еще одну гражданку Грузии, Кристине Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже. В сентябре срок заключения под стражей Такаландзе продлили на два месяца.
В заключении остается и гражданин Грузии Ираклий Бебуа, задержанный в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом».
На промежуточных выборах в США продолжается подсчёт голосов
На промежуточных выборах в США, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть мандатов в Сенате, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах, идет подсчёт голосов.
Первые результаты уже появляются, однако они пока не дают возможности предсказать, какая из двух партий - Демократическая или Республиканская - будет контролировать Сенат и Палату представителей. На кону – все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.
К 10:30 (мск) демократам удалось с перевесом в 2,2% перехватить место сенатора-республиканца от штата Пенсильвания. У Демократической партии будет как минимум 48 мест в Сенате, у Республиканской – 47. Подсчёт продолжается.
На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 195 мест против 167 у демократов. Однако ещё неизвестны результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии.
Согласно результатам экзитполов, которые приводит телеканал Си-эн-эн, ситуация складывается в пользу республиканцев, а большинство граждан США недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена.
В настоящее время демократы удерживают хрупкий контроль над обеими палатами Конгресса, но предвыборные опросы показывают: республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, пишет "Голос Америки". Для контроля над Палатой республиканцам необходимы дополнительные пять мандатов. Для Сената определяющими называют результаты голосования в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.
В то же время опасения избирателей по поводу высокой инфляции и преступности могут лишить демократов большинства в законодательных органах власти, несмотря на предупреждения об угрозе правам женщин (республиканцы добиваются запрета на аборты) и подрыве демократических норм.
Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента сраны. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента в последние месяцы снизилась.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им право блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется "незыблемой и непоколебимой" и после промежуточных выборов.
В США избиратели голосуют на промежуточных выборах в Конгресс
Во вторник вечером в Соединенных Штатах начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах, в ходе которых будет определено, получат ли республиканцы контроль над Конгрессом, что даст им право блокировать большую часть стратегии администрации Джо Байдена в следующие два года.
Как пишет Голос Америки, из-за опасений по поводу высокой инфляции и преступности избиратели могут лишить демократов большинства в законодательной ветви власти, несмотря на предупреждения демократов об угрозе правам женщин на аборт и подрыве демократических норм.
Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей, причем трое из десяти назвали одну или другую из них своей главной заботой.
Первые избирательные участки закрылись в 18:00 по времени Восточного побережья США в Кентукки.
На голосование вынесены 35 мест в Сенате и все 435 мандатов в Палате представителей. Республиканцам необходимо завоевать пять дополнительных мест, необходимых для контроля над Палатой представителей, в то время как большинство в Сенате будет зависеть от результатов голосования в четырех штатах – Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.
Официальные представители властей заявили, что они пока не увидели «конкретной или реальной угрозы» избирательной инфраструктуре. Власти на местах сообщили об отдельных проблемах по всей стране: в Луизиане была зарегистрирована угроза взрыва на избирательном участке, в округе Люцерн в Пенсильвании была отмечена нехватка бумаги для машин для голосования, а в округе Шампейн в Иллинойсе перестал работать вебсайт избирательной комиссии.
В округе Марикопа, штат Аризона, – ключевом поле битвы между республиканцами и демократами – официальные лица заявили, что занимаются ремонтом неисправных машин для подсчета голосов. Они пообещали, что каждый голос будет учтен.
Инцидент привел к заявлениям республиканцев о том, что поломка машин была совершена преднамеренно.
«Народ этого не потерпит!!!» - написал в собственной соцсети Truth Social бывший президент Дональд Трамп, не предоставив доказательств мошенничества при голосовании в Марикопе.
Эксперты сообщают о новых теориях заговора, распространяющихся через Твиттер через несколько дней после того, как компания уволила половину своих сотрудников, а новый владелец соцсети Илон Маск поддержал республиканцев.
Байден предупредил, что сотни кандидатов-республиканцев поддержали ложные утверждения Трампа о том, что его проигрыш Байдену в 2020 году был вызван массовыми фальсификациями.
«Они отрицают, что последние выборы были законными, – сказал Байден, принимая участие в программе радиостанции, чьей целевой аудиторией являются афроамериканцы. - Они не уверены, что примут результаты [выборов], если не выиграют».
Однако многие избиратели сказали, что их главным мотиватором стало недовольство инфляцией, которая достигла уровня в 8,2%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.
«Экономика в ужасном состоянии. Я виню в этом нынешнюю администрацию», – сказала в интервью «Рейтер» Бетани Хадельман, которая сообщила о голосовании за кандидатов-республиканцев в Альфаретте, штат Джорджия.
Опасения по поводу роста преступности также были фактором даже в традиционно продемократических районах, таких как Нью-Йорк, где действующий губернатор-демократ Кэти Хоукул столкнулась с серьезным вызовом со стороны республиканца Ли Зелдина.
«У нас есть преступники-рецидивисты. Они попадают в тюрьму и выходят оттуда через несколько часов или на следующий день», — сказал 35-летний Джон Дельсанто, помощник юриста, который проголосовал за Зелдина.
Результаты в гонках с небольшим разрывом могут оставаться неизвестны в течение нескольких дней или даже недель.
Согласно данным U.S. Election Project, более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и власти нескольких штатов уже предупреждают, что для подсчета всех этих бюллетеней потребуется время. О том, какая партия будет контролировать Сенат, может не быть известно до потенциального второго тура выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря в случае, если ни один из кандидатов не заручится 50% голосов избирателей.
Палата представителей, контролируемая республиканцами, сможет блокировать законопроекты, приоритетные для демократов, такие как закрепление права на аборт и борьба с изменением климата. Республиканцы также могут инициировать дискуссию по поводу потолка государственного долга, что может потрясти финансовые рынки, а также начать расследование в отношении администрации и семьи Байдена.
Республиканцы будут иметь право заблокировать помощь Украине, если они вернут себе контроль над Конгрессом, но аналитики говорят, что они, скорее всего, лишь замедлят или сократят поток оборонной и экономической помощи.
Республиканский Сенат сможет отвергать кандидатуры, предлагаемые Байденом в качестве судей, в том числе места в Верховном суде, что усилит внимание к высшей судебной инстанции страны, которая становится все более консервативной.
Июньское решение Верховного суда отменить общенациональное право на аборт воодушевило избирателей-демократов по всей стране, временно укрепив надежды партии, что они смогут бросить вызов соперникам.
Однако продолжающийся рост цен вызвал недовольство избирателей, несмотря на один из самых сильных рынков труда в истории.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют то, как Байден выполняет свою работу. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента серьезно снизилась.
Рейтинг Дональда Трампа также низок: всего 41% респондентов, принявших участие в отдельном недавнем опросе Reuters/Ipsos, заявили, что относятся к нему благосклонно.
Трамп, проголосовавший сегодня во Флориде, не раз намекал на третью президентскую гонку. В понедельник он сказал, что сделает «большое объявление» 15 ноября.
В колеблющихся штатах, таких как Невада, Аризона и Мичиган, республиканские кандидаты активно распространяют дезинформацию о фальсификациях на выборах в 2020 году, вызывая опасения у демократов относительно того, что в случае победы республиканцы могут помешать президентской гонке 2024 года.
Эти опасения смутили даже некоторых избирателей, склоняющихся к республиканцам, таких как 36-летний Генри Боуден, юрист из Атланты, который сказал, что проголосовал за смешанный состав кандидатов от республиканцев и демократов.
«Я действительно пытался не голосовать ни за кого из республиканцев, которые слишком зависят от Трампа и говорят всякую ерунду с отрицанием выборов. Я очень устал от этого», – сказал он.
В ФРГ прошли обыски в офисах банка UBS по делу Алишера Усманова
Полиция Германии провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS - по делу российского миллиардера Алишера Усманова. Следственные действия прошли во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на издание Der Spiegel. Федеральная прокуратура ФРГ подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.
Как отмечает «Немецкая волна», Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине. Forbes оценивает его состояние в 14,6 миллиарда долларов США.
За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. О сомнительных транзакциях, по информации в СМИ, власти извещал и банк UBS.
Что касается обысков в UBS, то следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 миллионов евро.
Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Der Spiegel пишет, что немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны подолгу жил в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.
Правительство Казахстана предложило поправки в закон о гражданстве
Правительство Казахстана подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства страны.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на премьера Алихана Смаилова. Речь идет о поправках в закон «О гражданстве республики Казахстан».
Тема обсуждается на фоне наплыва в страну, как и в ряд других бывших советских республик, граждан России, многие из которых сменили место жительства после объявленной российскими властями в конце сентября частичной мобилизации на войну в Украине.
Недавно казахстанское руководство приводило сведения, что после 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, около 200 тысяч иностранцев обратились в Казахстане за индивидуальными идентификационными номерами. Они позволяют устроиться на работу и открыть счета в местных банках.
Комитет по внешним связям Европарламента принял отчет с поправками по Грузии
Комитет по внешним связям Европарламента принял годовой отчет по выполнению Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками, пишет SOVA. Доклад поддержали 47 евродепутатов, пятеро выступили против, двое воздержались.
Поправки были подготовлены отдельными европарламентариями и обнародованы днем ранее.
В модифицированном документе «выражается озабоченность тем, что глубокая поляризация продолжает оставаться определяющей чертой политической среды Грузии; В поправках содержится призыв ко всем заинтересованным политическим партиям воздержаться от любой раскольнической и агрессивной риторики, объединить свои силы, чтобы не ставить под угрозу главную цель вступления Грузии в Евросоюз путем реализации амбициозных демократических, правовых и антикоррупционных реформ; подчеркивает необходимость формирования и увеличения доверия между всеми политическими и институциональными игроками, а также между ними и грузинским народом; Ключевые положения соглашения от 19 апреля 2021 года, заключенного при посредничестве ЕС, по-прежнему представляют собой путь к укреплению демократии и верховенства права и снижению поляризации в Грузии, и поэтому находят отражение в повестке дня ассоциации ЕС-Грузия».
В поправках также выражается обеспокоенность выходом правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля и содержится призыв ко всем политическим силам выполнять свои обязательства в рамках соглашения.
Кроме того, в документе упоминается, что решение суда о привлечении к уголовной ответственности лидеров партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и использование решения суда о лишении Джапаридзе парламентского мандата является ярким проявлением политизированности правосудия; Подчеркивается, что дальнейшее преследование политических лидеров будет противоречить заявленным намерениям уменьшить поляризацию.
Что касается вопроса о деолигархизации, то новые поправки касаются: «необходимости устранения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни, как одного из приоритетов, определенных комиссией, решение которого необходимо до предоставления Грузии статуса кандидата; Есть рекомендация устранить чрезмерное влияние частных интересов, особенно бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, в различных сферах политической, экономической и общественной жизни страны системным путем структурных и регуляторных реформ».
В новой версии поправок говорится, что «власти Грузии должны освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему право пройти соответствующее лечение за границей по гуманитарным соображениям и в качестве средства снижения политической поляризации; Призывает власти Грузии прекратить политически мотивированные уголовные дела и пересмотреть текущие уголовные дела против работников СМИ и владельцев или близких родственников владельцев СМИ, критикующих власть».
В новой поправке вновь идет речь о необходимости пересмотреть дело гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия и выражено ожидание, что Служба внешних связей ЕС и представительство ЕС на месте продолжат мониторинг всех судебных разбирательств, связанных с политически мотивированными делами.
Алиев: «Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично!»
В Азербайджане сегодня отмечается День Победы во Второй Карабахской войне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в городе Шуша (армянское название – Шуши), заявил, что армянская сторона «должна помнить уроки войны»
«Если кто-либо, будь то власть или оппозиция Армении, либо какой-то еще будет вновь вынашивать планы против Азербайджана, то столкнется с «железным кулаком» нашей страны. События последних двух лет показали это», – подчеркнул он.
По словам Алиева, сегодня в Армении «поднимают голову реваншистские силы, не желающие мириться с результатами войны 2020 года». Он добавил, что российские военные дислоцированы на территории Нагорного Карабаха на временной основе, а Ереван не выполняет в полной мере пункты трехстороннего заявления, подписанного два года назад.
«Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы. Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение небезгранично! Нам также не предоставили Зангезурский коридор. При этом армянская сторона периодически совершает военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», – сказал Ильхам Алиев.
Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы
Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую Медаль свободы, которую ежегодно присуждает "Национальный конституционный центр". Это некоммерческая организация, базирующаяся в Филадельфии. Её награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе.
В обращении Зеленского, которое было записано в этой связи, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. "Призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали. Пока мы не услышим, что мир наконец восстановлен. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - сказал Зеленский.
Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, члены Республиканской партии могут получить контроль над одной, а, возможно, и двумя палатами парламента.
Небольшая, но весьма заметная часть республиканцев высказывала опасения относительно объема и продолжительности американской помощи Украине. Русская служба "Би-би-си" упоминает влиятельное крыло во главе с экс-президентом Дональдом Трампом, которое выступает против поддержки Украины в тех масштабах, которые наблюдались до сих пор.
В администрации президента-демократа Джо Байдена тем не менее настаивают, что Украину в Соединённых Штатах поддерживают обе партии.
В Цхинвали обсудили подготовку к очередному раунду Женевских дискуссий
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Цхинвали и провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Югоосетинская сторона на встрече заявила, что необходимо искать пути более конструктивного подхода для подготовки документа о неприменении силы. В Сухуми и Цхинвали считают, что такой документ должны подписать власти Грузии.
«Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения: это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствие со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу», – заявил госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев.
По его словам, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать к более активной работе.
«Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств», – отметил Кочиев.
Он добавил, что поиски модели безопасности, которая была бы более эффективной, имеют значение для всех. Госсоветник отметил значимость Женевских дискуссий в укреплении сложившейся системы безопасности.
«Рассчитываем, что для проведения 57-го раунда нет никаких препятствий, и участвующие стороны смогут найти возможность, чтобы использовать встречу для конструктивного обсуждения пункта повестки. Мы все видим, что застои, которые имели место быть в женевских дискуссиях, негативно отражаются на развитии процесса. Накапливается много проблем, требующих обсуждения. Мы, как и прежде, считаем, что женевские дискуссии не имеют альтернативы», – подчеркнул Кочиев.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников.
«Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы Женевских дискуссий», – отметил Тойво Клаар.
- 5 октября в Швейцарии прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате состоялись впервые с декабря 2021 года.
Блинкен отметил «смелые шаги» Армении и Азербайджана на пути к миру
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В своих публичных комментариях до переговоров Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за «смелые шаги» на пути к прочному миру.
Блинкен встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Блэйр-Хаусе – столичной государственной резиденции для размещения высокопоставленных гостей Белого дома.
«То, что мы видим сейчас, – это реальные шаги и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром», – заявил Блинкен, открывая встречу.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, переговоры будут основываться на предыдущих обсуждениях на Генеральной Ассамблее ООН и других беседах между официальными лицами из Армении, Азербайджана и США.
«Соединенные Штаты как друг Армении и Азербайджана обязуются сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях», – добавил он.
Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями, пишет Радио Азатутюн.
В своем пресс-релизе Министерство иностранных дел Армении отметило, что 7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне, а также министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном», – говорится в официальном сообщении МИД Армении.
В России – рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана
За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Такие выводы сделал канал "Можем объяснить", проанализировав данные Росстата.
Согласно официальным данным, с января по август 2022-го в Россию приехали почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 62,5 тысячи человек. Такого не было даже в пандемию коронавируса, отмечают эксперты. В 2021 и 2020 годах в России наблюдался приток граждан стран зарубежья (плюс 212,3 тысячи и 68,8 тысячи соответственно).
До полномасштабного российского военного вторжения на заработки в РФ активно приезжали украинцы. По итогам 8 месяцев 2021 года Украина находилась на втором месте среди всех стран зарубежья (миграционный приток составил 34,6 тысячи человек). Больше всего мигрантов было только из Таджикистана (плюс 49,2 тысячи).
Теперь же украинцы, как и все остальные мигранты, бегут из России, отмечают аналитики. За 8 месяцев убыль мигрантов из Украины составила 8,5 тысячи человек. Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана (но приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек).
Трудовые мигранты из Таджикистана все чаще выбирают Казахстан, а не Россию. Почему?
Экономическая ситуация в России на фоне полномасштабной войны в Украине и жестких западных санкций вынудила многих трудовых мигрантов из Таджикистана искать работу не в РФ, а в других странах. Многие таджикистанцы, например, сейчас едут работать в Казахстан: по их словам, там они зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя в большей безопасности. Точное количество мигрантов из Таджикистана, которые работают в Казахстане, неизвестно. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщило в июле 2022 года, что в Казахстане на заработках находятся примерно 10,5 тысячи таджикистанцев. Сами представители диаспоры считают, что их гораздо больше.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать нынешнюю концепцию миграционной политики. По его словам, она должна учитывать все "потенциальные вызовы". Эксперты считают, что условия для мигрантов будут серьезно ужесточены, а значит их станет еще меньше. При этом, согласно опросам, работать вместо мигрантов и за их зарплату россияне не желают.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество мигрантов в России снизилось почти в два раза, сообщали в МВД. В стране тогда оставались 6,3 миллиона мигрантов, хотя обычно их от 9 до 11 миллионов человек. По оценкам Центра стратегических разработок, отток мигрантов из России из-за эпидемии коронавируса привел к дефициту рабочей силы в 40% компаний.
Главы абхазского и югоосетинского МИДов посетили посольство Ирана в РФ
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба и глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев сегодня посетили посольство Ирана в Москве.
Ардзинба и Джиоев выразили соболезнования послу Ирана в России Казему Джалали по случаю гибели 15 человек в результате террористического акта, произошедшего 26 октября в городе Шираз на юге страны.
Ардзинба, комментируя посещение посольства, сказал, что «Абхазии интересно наблюдать за развитием государства Иран».
«Кроме того, мы с интересом отслеживаем, как развивается формат «3+3». Это формат, где работает Российская Федерация, Иран, Турция и Закавказские республики. На наш взгляд, это очень серьезная площадка на будущее для обсуждения геополитических и геоэкономических вопросов. Республика Абхазия с интересом относится к тому, как развивается работа этой площадки», – сказал Ардзинба.
По информации абхазского МИДа, сегодня же прошла двусторонняя встреча Инала Ардзинба с Ахсаром Джиоевым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий, а также военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе.
«Инал Ардзинба отметил, что абхазская Сторона поддерживает участие Республики Южная Осетия в формирующемся механизме консультаций на уровне МИД Республики Абхазия, Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Ардзинба подчеркнул, что данный механизм призван активизировать решение вопросов в торгово-экономической и гуманитарной сферах», – говорится в сообщении.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- Россия, Иран, Турция, Азербайджан и Армения уже начали сотрудничество в рамках инициативы 3+3. Однако в Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Поставки российской нефти достигли максимума в преддверии санкций
Поставки сырой нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума в преддверии западных санкций. Объём поставок достиг 3,6 баррелей в сутки. Это рекордное значение с начала июня. Среднестатистический показатель 3,18 баррелей за день стал максимальным с начала августа. Об этом сообщает Bloomberg.
Санкции "Группы семи", Евросоюза и Австралии вступают в силу 5 декабря. Как ожидается, они должны подорвать российский нефтяной экспорт.
Ограничения включают в себя запрет на оказание любых услуг компаниям, которые занимаются поставками российской нефти морем по ценам ниже установленного потолка. Он пока не принят. Санкции распространяются на танкеры, которые приняли российскую нефть после 5 декабря и довезли до финального пункта назначения позже 19 января.
С приближением 5 декабря суда скрывают свои настоящие пункты назначений и ограничиваются общими пунктами, например Суэцким каналом. Там они могут перегружать нефть в другие танкеры, чтобы запутать тех, кто отслеживает продажи.
Агентство отмечает, что в преддверии санкций подскочили отгрузки нефти в Мурманске. Поставки оттуда считаются наиболее долгими. Bloomberg полагает, что рост закупок связан с желанием ряда стран закупить российские энергоресурсы до введения ограничений.
Экспорт в страны Евросоюза достиг максимума за шесть недель и составляет 762 тысячи баррелей в сутки, за месяц объем поставок вырос на 51 тысячу баррелей (на 7%). Лидеры закупок — страны Северной Европы и Средиземноморья.
Аналитики Bloomberg отмечают, что ЕС, по всей вероятности, переживёт ближайший отопительный сезон, так как в его хранилищах имеются достаточные объемы нефти и газа. При этом беднейшие и развивающиеся страны мира, которые отрезаны от рынка из-за возросшего спроса в Европе, могут понести издержки. В развивающихся странах могут быть остановлены производства и происходить перебои с подачей электричества.
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Адвокат предполагает, что у Саакашвили могут выявить туберкулез и деменцию
Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, возможно, подтвердятся различные заболевания, в том числе деменция и туберкулез.
Ранее Хачапуридзе сказал, что получил отчет зарубежных специалистов, однако позже уточнил, что речь идёт о предварительной информации.
В клинике «Вивамеди», в которой лечится Саакашвили, говорят, что продолжают проводить исследования, чтобы определить, болен ли он туберкулезом. Об этом грузинской службе Радио Свобода сказал клинический директор больницы Зураб Чхаидзе.
«Мы провели исследования в Грузии, но для проверки отправили и в Германию, откуда получили идентичный ответ по туберкулезу. В ответе (из Германии) нет категоричного ответа. Указаны исследования, которые необходимо провести. Давайте подождем. Диагноз будет в ближайшие дни», — говорит Чхаидзе.
Ранее сообщалось, что Саакашвили мог заразиться коронавирусом. Однако диагноз COVID-19 не подтвердился.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Ника Мелия: россиянин, оскорблявший грузин – сын олигарха
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия утверждает, что россиянин, который в центре Тбилиси публично оскорблял Грузию и грузин, является сыном олигарха из окружения президента России Владимира Путина.
По словам оппозиционера, речь идет о Павле Копылкове – сыне бизнесмена Александра Копылкова, который, по словам Мелия, связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.
Лидер оппозиции потребовал от властей, в первую очередь от министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, объяснить, как семья российского олигарха оказалась в Грузии.
Мелия говорит, что полиция задержала россиянина лишь за мелкое хулиганство. Ранее об этом сообщили в МВД.
«Сегодня он уже на свободе, он покинул изолятор через несколько часов после задержания», – заявил Мелия.
По словам оппозиционера, семья Копылковых имеет огромное состояние благодаря контрактам, подписанным с российской армией, и сегодня она живет в Тбилиси.
«Российский олигарх Александр Копылков является спонсором военизированной организации «Боевое братство», которая принимала непосредственное участие в организации оккупации Крыма и осады Мариуполя. Он является прямым партнером самых влиятельных олигархов ближайшего путинского окружения: Алишера Усманова и Игоря Сечина, которые одними из первых попали под международные санкции во время войны в Украине», – сказал Мелия, добавив, что Копылков близок к главе Чечни Рамзану Кадырову и имеет прямые деловые связи с десятками подсанкционных лиц.
Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
«Силами грузинских и украинских волонтеров было изучено видео, в результате чего удалось опознать и добыть довольно подробную информацию на «хулигана», который косит от мобилизации, и в то же время ведет себя омерзительным образом. Это – гражданин РФ Павел Александрович Копылков, 1993 года рождения, из Москвы», – написал Комахидзе.
Отмечается, что это не первый визит россиянина в Грузию.
«По данным нашего источника, сюда он зачастил с конца 2021 года и не раз приезжал началом российской агрессии против Украины. Наш источник отмечает, что примерно с конца этого лета Павел Копылков находиться в Грузии безвыездно. Более того, есть информация что он представляет бизнес-интересы своего папаши-бизнесмена Александра Копылкова, который прощупывает почву и преследует цель перенаправить некоторые свои активы за пределы России», – пишет Комахидзе.
По информации российских СМИ, Александр Копылков – совладелец девелоперской группы «МИЦ». Членом совета директоров МИЦ является брат Александра – Максим Копылков.
Абхазские пользователи Фейсбука жалуются на сбои в работе соцсети
Корреспонденты «Эха Кавказа» сообщают о проблемах в работе социальной сети Facebook в Абхазии.
С утра некоторые пользователи сети не могут публиковать посты и отсылать сообщения. Кроме того, по наблюдениям корреспондентов, их лента не обновлялась со вчерашнего дня.
Вместе с тем опрос знакомых показал, что с такими проблемами сталкиваются не все пользователи. Один из наших корреспондентов сообщает, что соцсеть нормально работает в смартфоне, если он подключен к мобильному интернету, в то время как проблемы сохраняются на стационарном компьютере.
О каких-то глобальных сбоях в работе социальной сети не сообщалось.
- В России Facebook заблокирован с 4 марта текущего года, а Instagram – с 14 марта. Кроме того, Росмониторинг включил американскую кампанию Meta, которой принадлежат соцсети, в реестр «экстремистских и террористических организаций».
Линию «Ачгуара» в Абхазии вновь отключили на ремонт
Высоковольтную линию электропередачи «Ачгуара» в Абхазии сегодня вновь отключили на ремонт. Значительная часть абонентов в самопровозглашенной республике осталась без света на шесть часов.
Кроме того, в сухумском Водоканале сообщили об отключении воды на восемь часов во всех районах абхазской столицы за исключением района Турбазы. Причина – отключение электроэнергии.
Напомним, что 1 ноября произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Однако отключения света не прекратились и 2 ноября – после сообщения о завершении ремонтных работ.
4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что она держит необходимую номинальную нагрузку. Но потребители и после этого получали электроэнергию с ограничениями.
Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. По оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах.
Как ранее сообщил корреспондент «Эха Кавказа» Виталий Шария, глава Минэкономики Кристина Озган отправилась в Москву для проведения переговоров с Минэнерго России о новом перетоке электроэнергии.
По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней. Однако представители абхазской оппозиции утверждают, что и ранее проведенные работы были выполнены некачественно.
Китай отменил видеообращение главы Евросовета на выставке в Шанхае
Власти Китая отменили трансляцию видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии крупной торговой выставки China International Import Expo в Шанхае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Открытие мероприятия прошло 5 ноября. Ожидалось, что на нём покажут записанное видеообращение Мишеля к участникам выставки, но в итоге показ отменили.
По информации Reuters, своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал войну России против Украины, а также отметил чрезвычайную зависимость ЕС от российских энергоносителей. Мишель также призывал Китай использовать влияние, чтобы урегулировать военный конфликт России и Украины.
"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое, в конечном итоге, не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам", — сказал Reuters представитель Мишеля.
Китайские власти не стали комментировать агентству информацию об отмене показа обращения.
Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после главы КНД Си Цзиньпина, были директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Республики Беларусь, сообщается на официальном сайте выставки.
- С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Европейское внешнеполитическое ведомство ранее заявило, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка", отмечает Reuters.
- Китай не присоединился к санкциям против России из-за её нападения на Украину. При этом Пекин неоднократно заявлял, что выступает за урегулирование конфликта путём переговоров. Кроме того, на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия против Украины.
- По мнению главы КНР, Россия и Украина должны возобновить переговоры, а международное сообщество - создать для этого условия и "совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия”.
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В Севастополе слышны взрывы, российские власти заявили о работе ПВО
В Севастополе 8 ноября прогремели взрывы, российские власти заявили о работе ПВО.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией», – написал российский глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Российские телеграм-каналы также сообщили о работе ПВО в городе, публикуя фото и видео произошедшего.
Подтверждения информации о сбитии беспилотника из независимых источников нет, пишет сайт Крым.Реалии.
- Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.
- В ночь на 27 октября беспилотник атаковал Севастопольскую (Балаклавскую) ТЭС, из-за чего загорелся один из трансформаторов.
- Ночью и утром 29 октября в Севастополе были слышны звуки взрывов, артиллерийских залпов и стрельбы из огнестрельного оружия. Позднее российские власти города и Минобоороны РФ заявили о «террористической атаке» на Черноморский флот РФ. По их данным, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
ФСБ задержала 9 украинцев – те якобы хотели убить российских чиновников
В аннексированной Херсонской области задержали граждан Украины. Их подозревают в подготовке покушений на сотрудников российской администрации Херсонской области. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Об этом отчиталась ФСБ.
По сообщению ФСБ, у задержанных изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, самодельные взрывные устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также "специальные средства разведки".
Также ФСБ заявила, что "обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение" на российских чиновников.
По утверждению ФСБ, у группы задержанных есть трое кураторов, которые являются сотрудниками службы безопасности Украины и скрываются за пределами России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Данная статья предполагает совершение терактов "вне пределов России" и предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Украина пока не прокомментировала задержание.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва стала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
- В октябре ФСБ отчиталась о задержании двух украинцев, якобы готовивших теракты на территории России. Один из них, по утверждению ФСБ, привёз из Киева в Подмосковье два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла".
Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией
Турецкие власти с 1 ноября запретили пролёт через воздушное пространство страны для самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом рассказали РБК генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских авиакомпаниях.
По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров это не повлияло, отметила она.
На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.
Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства. Он назвал двойную регистрацию, в которой другие страны обвиняют Москву, "дискриминацией". Это, по его словам, противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в 44-й статье Чикагской конвенции.
В ведомстве также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в России, несмотря на соответствующие запросы российских перевозчиков. Это, как утверждает представитель Минтранса, является грубым нарушением Чикагской конвенции. Однако снять самолёты с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
В конце мая аналогичное решение в отношении самолётов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на середину сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Международная организация гражданской авиации по итогам аудита безопасности полетов пометила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Сообщалось, что это связано с двойной регистрацией самолётов. На основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать своё воздушное пространство.
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