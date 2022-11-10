Бжания: «Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим»

В Соединенных Штатах по итогам промежуточных выборов демократы могут удержать контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом. У них сохраняются шансы на контроль и над Палатой представителей, хотя скорее всего он все же перейдет к республиканцам.

На выборах 8 ноября избиратели голосовали за новый состав Палаты представителей и трети Сената.

К утру 9 ноября по времени Соединенных Штатов неясны результаты выборов в Сенат в пяти штатах. С учетом уже определившихся победителей, у демократов сейчас 48 мест, у республиканцев 47. По ходу подсчета голосов демократы лидируют в Аризоне и Джорджии – победы в этих двух штатах им будет достаточно для получения 50 мест в Сенате нового созыва, с учетом голоса вице-президента Камалы Харрис это дает им большинство. Есть шансы у кандидата от демократов и на победу в Неваде.

Наблюдатели отмечают, что в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Гэмпшир, кандидаты от демократов выступили лучше, чем предрекало большинство опросов, и одержали уверенную победу.

На выборах в Палату представителей, по данным RealclearPolitics, республиканцы обеспечили себе победу в 199 округах, демократы – в 174, еще в 62 округах результаты пока не определены, отрывы между кандидатами очень небольшие. По прогнозам, республиканцы могут претендовать примерно на 220 мест, что даст им большинство всего в 5 голосов. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов. Перед выборами большинство опросов предсказывало более уверенную победу республиканцев.

В 36 штатах выбирают также губернаторов. И здесь демократы выступили лучше, чем ожидалось. В 16 штатах победили республиканцы, в 15 – демократы, в том числе в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных пяти штатах пока неизвестны.

В одной ключевой губернаторской гонке, во Флориде, Рон Десантис с легкостью добился переизбрания.

Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры. Комментаторы отмечают, что ряд поддержанных Трампом кандидатов в Конгресс потерпел поражение.

Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной.

В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение. В Кентукки избиратели отказались законодательно запрещать аборты.

Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата.

Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им возможность блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву, в то время как другие выступают за ее продолжение, но при более жестком контроле со стороны Конгресса. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется «незыблемой и непоколебимой» и после промежуточных выборов.