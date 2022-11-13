Давид Арахамия: О переговорах с Россией можно будет говорить во второй половине 2023 года

По словам лидера правящей фракции Украины «Слуга народа» Давида Арахамия, возможность переговоров с Россией может возникнуть во второй половине 2023 года. Об этом Арахамия пишет на своей странице в Telegram.

«Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать. Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу», - цитирует Арахамия Общественный вещатель Грузии.

По его мнению, сейчас России снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку нуждается в передышке для перегруппировки и восстановления сил, чего украинцы не допустят.

Как пишет Арахамия, президент Украины уже назвал условия переговоров с Москвой и они неизменны. «Восстановление территориальной целостности, возмещение ущерба, наказание военных преступников, действенные гарантии того, что это не повторится», - написал Арахамия.