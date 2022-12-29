Югоосетинский лидер: «Спецоперация будет доведена до победного конца»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев уверен, что Россия доведет т.н. «спецоперацию» в Украине до «логического, победного конца». Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».

«Южная Осетия первой признала независимость Донецкой и Луганской Республик. С 2014 года наши ребята отстаивают вместе со своими братьями из разных регионов России мир в республиках Донбасса. С начала специальной операции количество ее участников из нашей республики только увеличивается», – сказал Гаглоев.

По его словам, военнослужащие 4-й российской базы, расположенной в Южной Осетии, а также югоосетинские добровольцы сражаются в Украине «с чувством долга».

«Ведь все понимают, что сегодня хотят разбить и раздробить русский мир, уничтожить ту общую историю, которая у нас есть, то общее будущее, которое мы все хотим строить. И если мы сегодня не сможем отстоять мир, то никакого будущего у нас не будет», – подчеркнул югоосетинский лидер.

Гаглоев говорит, что Южную Осетию с Россией «связывают тесные и доверительные отношения».

«Россия всегда поддерживала Южную Осетию. В августе 2008 года она практически спасла наш народ от истребления. С тех пор мы ощущаем и видим поддержку России», – сказал он.

Гаглоев также рассказал, что исполнение Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в текущем году году превысило 95%, а весной 2023 года, по его словам, начнется реконструкция таможенного пункта «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии.

Алан Гаглоев посещает с визитом Москву. Как пишет агентство «Рес», он встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым и с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В частности, на встрече в администрации президента стороны обсудили повышение заработных плат сотрудников органов исполнительной власти и силовых структур Южной Осетии, а также вопросы пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры, управления исполнения наказания и других органов.