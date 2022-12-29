Сергей Шамба: Предложение премьер-министра Грузии – пустые слова

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба нереальным предложение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили инвестировать свыше 10 млрд долларов в Абхазию и Южную Осетию в случае возвращения регионов под контроль Тбилиси. В беседе с «Газетой.Ru» Шамба отметил, что средства могли быть выплачены после войны в качестве репарации.

«Вообще никто не реагирует. Не вижу, чтобы здесь кто-то обратил внимание особое на это дело. Это же нереальные вещи. Ну это пустые слова. То, что они предлагают, это могло быть после войны, когда нужно было платить репарации за тот ущерб, который они нанесли во время войны. Как раз соответствовало бы этим цифрам. Эти средства пошли бы на восстановление инфраструктуры, которую они разрушили во время войны».

Шамба считает, что для примирения с абхазским обществом Грузии следует отказаться от «враждебных действий». По его словам, подобными заявлениями Тбилиси старается лишь понравиться мировому сообществу.

«Наверное, хотят показать, какие они конструктивные, какие демократичные, чтобы как-то понравиться мировому сообществу. А больше другого я не вижу, потому что реальные дела совершенно другие. Если бы хотели каких-то примирений с абхазским обществом, нужно было бы другие предпринимать шаги, например, отказаться от всяких препонов, которые они ставят, от законов, которые они принимают, в частности по оккупированным территориям и все прочее, что они по отношению к Абхазии совершают недружественные, враждебные действия. Вот от этого бы отказались для начала», - заключил он.