Новости
На акции в Сухуми вновь потребовали обеспечить жильем нуждающихся
В Сухуми сегодня вновь собрались граждане, требующие содействия в решении жилищного вопроса.
Участники акции пришли к пустующему многоэтажному дому в Новом районе города, предложив властям выделить квартиры, расположенные в корпусе, семьям, нуждающимся в жилье.
С участниками акции встретились представители сухумской администрации и депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Инар Гицба.
Ранее мирный митинг с участием молодых и многодетных семей прошел на сухумской площади Свободы.
Другие новости дня
Президент Франции объявил о решении увеличить оборонный бюджет
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил существенно увеличить расходы на оборону до конца десятилетия и провести трансформацию французских ядерных вооруженных сил, чтобы противостоять растущим угрозам с учётом влияния войны России с Украиной.
Макрон в пятницу посетил авиабазу Мон-де-Марсан и выступил там перед французскими военнослужащими. Президент Франции предложил выделить 413 миллиардов евро на военные расходы в период с 2024 по 2030 год, чтобы, по его словам, обеспечить свободу, безопасность и процветание в мире. Военный план на 2019–2025 годы предусматривал военное финансирование на сумму 295 миллиардов евро.
Макрон в своём выступлении также отметил угрозы гибридной войны, растущие кибератаки на критически важную инфраструктуру и сохраняющиеся угрозы терроризма.
Кроме того, французский лидер заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По словам Макрона, ядерные силы ставят Францию в особое положение среди других стран ЕС.
«У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века», – сказал Макрон. Он добавил, что Париж будет вкладывать значительные средства в беспилотники и военную разведку. Франция также будет уделять внимание своему присутствию в заморских территориях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где возникают новые угрозы, подчеркнул Макрон.
- Визит французского лидера на военную базу состоялся на фоне начавшейся в Германии встречи министров обороны стран НАТО и других государств – союзников Украины в войне с Россией. Стороны обсуждают координацию поставок оружия Киеву, в том числе тяжёлого вооружения.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Кремль заявил, что поставки Украине военной техники ничего не изменят.
- Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым.
Больше новостей Радио Свобода:
Алиев и Пашинян приедут в Тбилиси? Заявления сторон
В Тбилиси может пройти встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян при этом сомневается в эффективности такой встречи. Об этом он заявил в интервью агентству «Арменпресс».
«Армения очень заинтересована в развитии трехстороннего диалога между странами Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас обсуждается идея встречи премьер-министров Армении и Грузии, а также президента Азербайджана. Армянская сторона выразила готовность и до сих пор готова к такой встрече, но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее приверженность искоренению языка ненависти и враждебности», – отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил , что Азербайджан предлагал провести переговоры с Арменией на высшем уровне в Тбилиси, но Ереван отказался от встречи.
«Я высоко ценю усилия моего друга Ираклия Гарибашвили, организовавшего встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, к которой присоединился и грузинский коллега. Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова. Это один из возможных рисков. Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности, делимитации границ, то регион станет намного безопаснее», – отметил Алиев.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Давосе сказал, что Грузия, как «нейтральный и беспристрастный посредник», заинтересована в организации встречи лидеров трех стран.
Президент Грузии резко выступила против возобновления авиасообщения с РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в резкой форме выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Заявление Зурабишвили опубликовано на официальном сайте грузинского лидера.
«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна.
Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, как будто она служит облегчению проблем грузин, проживающих в России. Хотя бы потому, что на протяжении месяцев, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось добиться результата относительно упрощения критериев предоставления гражданства – вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России.
Если мы помним что-то об уже устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль «подкидывает» такие темы, когда надеется внести раскол между нами и нашими западными партнерами.
Этого нельзя допустить!
Вместо этого, как я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что её национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции – о праве на работу, регистрации бизнеса, приобретении собственности или открытии русскоязычных школ.
Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в её адрес – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений – категоричного и подкрепленного фактами!» – сказано в заявлении.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Тбилиси активно развиваются и в 2022 году грузинский ВВП вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе, считает спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
СБУ обвиняет семь жителей Днепра в корректировке ударов РФ по городу
В Днепре задержаны семь жителей города, которые, как утверждает Служба безопасности Украины и областная прокуратура, передавали России разведданные и корректировали ракетные удары по городу, которые наносили российские военные.
О задержании правоохранительные органы Украины сообщили спустя несколько дней после того, как в результате российского ракетного удара погибли более 40 жителей Днепра. Ракета полностью разрушила один из подъездов многоэтажного дома, что привело к гибели самого большого числа мирных жителей города с начала войны.
По данным следствия, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году семеро жителей Днепра добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры города. Как утверждается, они также устанавливали последствия воздушных атак и передавали сведения для корректировки целей. Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, - сообщили в СБУ.
Утверждается, что куратором задержанных был лидер радикальной общественной организации SERB. По имени он не назван. В сообщении СБУ говорится, что это гражданин России, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал пророссийскую организацию, а затем бежал в Россию. Его оставшиеся в Украине единомышленники «в октябре 2022 года начали активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины», – утверждают в СБУ.
SERB – радикальная прокремлёвская организация, созданная сторонниками так называемого Антимайдана. Она известна силовыми акциями против оппозиционных российских активистов. Активисты SERB неоднократно разоряли мемориал на месте убийства Бориса Немцова, нападали на оппозиционные пикеты. Среди тех, кто подвергался нападениям SERB - Алексей Навальный. Несколько дней назад активисты организации вызвали полицию к стихийному мемориалу жертв трагедии в Днепре, созданному в Москве.
Одним из лидеров SERB называют уроженца Днепропетровска Игоря Бекетова, известного как Гоша Тарасевич. Неясно, имелся ли в сообщении СБУ в виду он, или же какое-то иное лицо.
Девять российских авиакомпаний прекратили полёты в 2022 году
Девять российских авиакомпаний прекратили полёты, а четыре – лишились сертификатов эксплуатанта в 2022 году. В большинстве случаев прекращение полётов связано с санкциями после вторжения России в Украину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Три сертификата были отозваны напрямую из-за западных санкций. Авиакомпания «Камчатка» объявила о прекращении работы из-за невозможности купить в США три самолёта Cessna Grand Caravan. SkyGate, занимавшая третье место по объему грузоперевозок, теперь работает в Азербайджане. Петербургская компания «Быстролет» планировала использовать джеты Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за отсутствия самолёта. Компания «Роствертол Авиа» входящая в структуры «Ростеха», не смогла использовать вертолёты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 также лишилась сертификата компания «Скол» из Калининграда, находящаяся в стадии банкротства, однако Росавиация запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.
В прошлом году на фоне западных санкций прекратили работу компании Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро», грузовые «Атран» и AirBridgeCargo, однако они сохраняют сертификаты.
После аннулирования сертификат эксплуатанта не восстанавливается. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний.
По данным «Коммерсанта», в реестре Росавиации числится 114 перевозчиков, однако две трети пассажиропотока обеспечивает пять наиболее крупных компаний. По мнению источника издания, ситуация не благоприятна для региональных компаний, которым придется войти в структуру крупных перевозчиков.
- В конце февраля 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полёты российских авиакомпаний. ЕС и США запретили экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- Правительство России в конце декабря разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других.
Стрельба в Сагареджо – один из пострадавших находится в критическом состоянии
Врачи в Сагареджо в эти минуты борются за жизнь 24-летнего мужчины, доставленного в клинику с проникающим ранением. Он находится в критическом состоянии, сообщил директор клиники Geo Hospitals Мамука Отиашвили.
Минувшей ночью в городе Сагареджо на востоке страны бывший военный открыл огонь с балкона квартиры по находящимся на улице людям. Убиты пять человек, в том числе один полицейский. По информации МВД, стрелявший покончил жизнь самоубийством.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в результате стрельбы в клинику, расположенную близ места происшествия, доставили шесть человек, один из них был уже мертв. Один пациент с легким ранением был переведен в Тбилиси в связи со специфической травмой, ранения еще троих не были опасными для жизни.
Власти Грузии выразили соболезнования семьям погибших.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Выражаю глубокую печаль в связи с трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу соболезнования родным и близким погибших в результате нападения, приношу соболезнования министерству внутренних дел в связи с трагической гибелью еще одного достойного сотрудника полиции, отдавшего свою жизнь при исполнении своих профессиональных обязанностей, на службе Грузии. Желаю скорейшего выздоровления раненным в результате нападения».
- Премьер-министр Ираклий Гарибашвили
«Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией в Сагареджо, унесшей жизни сотрудника полиции и четырех граждан. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие членам семей и близким погибших, коллегам героя полицейского и всему МВД. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения».
- Спикер парламента Шалва Папуашвили
«Я глубоко опечален трагедией, которая разыгралась в Сагареджо. Погибли невинные люди и герой-полицейский. Вместе с членами их семей и родственниками каждый из нас скорбит об этой трагедии. Приношу свои соболезнования членам семьей и родственникам погибших, всей Грузии. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям».
- Мэр Тбилиси Каха Каладзе
«Я потрясен ужасной трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу свои соболезнования семьям погибших, их близким, всей Грузии. Среди погибших есть сотрудник полиции, который выполнял свои служебные обязанности. Хочу выразить соболезнования министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури! В эти трудные минуты вся Грузия молится о здоровье пострадавших. Желаю им скорейшего выздоровления!»
Ранее МВД Грузии подтвердило, что в результате стрельбы в Сагареджо погиб старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции, 38-летний Отар Гвинашвили. Он прибыл на место происшествия одним из первых и был застрелен бывшим военным, который вел стрельбу по людям на улице с балкона своей квартиры. МВД выражает глубокие соболезнования семье погибшего, пишет агентство «Новости-Грузия».
США и другие страны НАТО объявили о новых пакетах военной помощи Украине
Министры обороны стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в войне с Россией, в пятницу проводят заседание на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Оно посвящено координации поставок вооружения Украине.
Это уже восьмое заседание в так называемом Рамштайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в Киеве ждут от него «сильных решений», в том числе о поставке тяжёлой бронетехники, включая танки, а также современных систем ПВО.
Пакет помощи США
Ряд стран НАТО сообщил о новых масштабных поставках оружия Украине ещё до встречи в Рамштайне. Соединённые Штаты в ночь на пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на два с половиной миллиарда долларов. В него входят более 100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, жизненно важные для Украины средства ПВО и другие виды вооружений, говорится в пресс-релизе Пентагона.
В этот раз Украина получит боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, восемь зенитно-ракетных комплексов «Авенджер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли», 90 бронетранспортеров «Страйкер» с 20 катками для обезвреживания мин, 53 бронетранспортера с защитой от мин и нападений из засад и 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, сообщает министерство обороны США. Американские БМП и БТР поставляются Украине впервые.
Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы. Также предоставляются противопехотные мины «Клеймор», 2000 противотанковых ракет, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.
Пакет является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами. В начале января США выделили Украине военную помощь на три миллиарда долларов.
С 24 февраля 2022 года - начала российской агрессии - США предоставили Украине военную помощь на почти на 27 миллиардов долларов.
Будут ли «Леопарды»?
Однако танков «Абрамс» в новом пакете не будет. По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, «на сегодняшний момент» предоставление Украине американских танков «Абрамс» «просто не имеет смысла», – сообщает CNN. Ранее в американском оборонном ведомстве указывали на сложности в эксплуатации этих танков и подготовке украинских экипажей для них.
Украина активно призывает предоставить ей западные танки. Первой из стран НАТО, согласившихся на это, стала Великобритания, объявившая на днях об отправке 14 танков «Челленджер-2». О готовности отправить Украине танки «Леопард» заявлял и ряд других стран, в частности Польша. Однако для их передачи необходимо согласие Германии. Пока оно не дано. Министр обороны Германии Борис Писториус при этом отверг утверждения ряда СМИ о том, что Берлин увязывает возможность поставки германских танков «Леопард-2» Украине с решением США о поставках «Абрамсов».
Ранее Германия, Франция и США приняли скоординированное решение о поставках Украине бронетехники, однако речь идёт о БМП и БТР, а не танках.
Накануне группа западных стран пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.
Такие страны, как Эстония, Дания, Швеция, Словакия уже сообщили о новых пакетах военной помощи Украине – не дожидаясь заседания в Рамштайне.
Крупнейшую за все время поставку военной помощи Украине объявила Финляндия. Минобороны страны не сообщило, какие именно вооружения войдут в пакет, но отметило, что совокупная их стоимость составляет около 400 миллионов евро.
Швеция и Финляндия не входят в НАТО. Они подали заявки на вступление в военный союз после нападения России на Украину.
Реакция России
Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта. Из уст некоторых российских представителей вновь начали звучать непрямые угрозы применения ядерного оружия. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне написал в телеграме, что страны Запада добиваются поражения России в войне, однако «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба». Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в том, что они «ведут мир к катастрофическому сценарию». «Что России еще нужно сказать или сделать для того, чтобы «горячие головы» в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона?» - спросил Антонов.
Украина заявляет, что не имеет планов наступления на территорию России, а тяжёлое вооружение требуется ей для освобождения собственных территорий, включая аннексированный Крым. Страны Запада согласны с такой оценкой. Они подчёркивают, что цель военной поддержки Киева – максимально усилить позиции Украины перед возможными мирными переговорами.
Более миллиона французов вышли на марши против пенсионной реформы
Около 1,1 миллиона человек присоединились к уличным шествиям против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Такие данные привело французское МВД по итогам дня общенациональной забастовки.
По подсчётам профсоюзов, которые выступили инициаторами протестов, по всей стране в демонстрациях приняли участие более двух миллионов человек, из которых 400 тысяч – в Париже.
На марше в столице задержали 38 человек, сообщила парижская полиция. Также она зафиксировала несколько мелких инцидентов, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ. В целом же шествие под ледяным дождём в Париже прошло мирно.
В день общенациональной забастовки во Франции была нарушена работа школ и транспорта, сокращена выработка электроэнергии, прекращены отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, были закрыты несколько выставочных залов Лувра и Версальский дворец, а Эйфелева башня предупредила о возможных сбоях в работе.
Во время протестов президент Франции Эммануэль Макрон, который считается главным инициатором пенсионной реформы, находился на саммите в Барселоне. Он признал недовольство населения, но отметил, что реформа необходима, чтобы "спасти" французские пенсии.
По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платёжеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.
Опросы показывают, что около 60% французов выступают против реформы Макрона, а 46% готовы присоединиться к протестам. Воодушевлённые массовостью вчерашних демонстрация, профсоюзы объявили о новых забастовках и акциях 31 января, чтобы заставить власти отказаться от пенсионной реформы.
Ожидается, что французское правительство официально представит законопроект о повышении пенсионного возраста в понедельник, 23 января. В феврале документ поступит в парламент – Макрон надеется заручиться поддержкой консерваторов, чтобы законопроект был принят. Большинство оппозиционных партий, в том числе левые и ультраправые, выступают против.
Пенсионную реформу называют серьёзным испытанием для президенства Макрона. В 2019 году Макрон уже пытался её провести – тоже на фоне затяжных забастовок и многочисленных акций протеста. Тогда планам Макрона помешала пандемия COVID-19.
Сергей Гаврилов: необходимо полностью восстановить дипотношения с Грузией
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между Грузией и Россией. По его словам, наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и возможностей для оказания поддержки россиянам, находящимся в этой стране.
«Учитывая самостоятельную позицию Грузии по украинскому вопросу и ее отношение к санкционной войне, развязанной против России, необходимо восстановить не только авиасообщение, но и полноценные дипотношения между нашими странами. Наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению наших контактов и возможностей для оказания поддержки нашим гражданам, находящимся в Грузии», – отметил Гаврилов.
По его словам, восстановление отношений поможет увеличить товарооборот и развивать туризм.
«Должно возрасти число авиакомпаний, в том числе из дружественных стран, которые будут осуществлять перевозки между Россией и Грузией», – добавил депутат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе, считает спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Грузия разорвала дипотношения с Россией 3 сентября 2008 года в ответ на признание независимости самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Спикер МИД Украины: «Тбилиси и Москва обмениваются реверансами»
Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Глава грузинской провластной партии выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Он сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ в адрес правительства Грузии по поводу неприсоединения к санкциям Запада против России за ее агрессию против Украины», – написал Николенко в Facebook.
В МИД Украины подчеркнули, что Тбилиси и Москва «обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории».
«Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе», – заявили в ведомстве.
Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», спикер также отметил, что Украина всегда стояла бок о бок с Грузией, однако отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне – «политическая подлость».
«Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии», – подчеркнули в МИД.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кобахидзе прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, похвалившего правительство Грузии и выразившего надежду, что Россия и Грузия вскоре смогут возобновить прямое авиасообщение.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
WР: глава ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать о планах России
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Бёрнс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине.
Американская разведка и западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись, в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.
Зеленский, по словам источников, больше всего интересовался тем, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада после того, как контроль в Палате представителей перешёл от демократов к республиканцам, а поддержка Украины среди части американского электората снизилась, пишет WP.
По данным издания, Бёрнс подчеркнул срочность ситуации на поле боя и признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.
Тем не менее, как сообщили собеседники WP, Зеленский и его помощники ушли со встречи с ощущением, что поддержка Киева администрацией Байдена остается сильной, а одобренного в декабре конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.
Бёрнс не первый раз приезжает в Киев - он был здесь в октябре и в ноябре прошлого года.
В ноябре директор ЦРУ встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.
На востоке Грузии бывший военный убил пять человек и застрелился
В ночь на 20 января вооруженный мужчина открыл огонь по людям с балкона жилого дома в городе Сагареджо на востоке Грузии (регион Кахети, 50 км от Тбилиси). По информации МВД, погибли пять человек, в том числе один полицейский.
Ранение получили пять человек. Их состояние стабильно тяжелое.
По словам очевидцев, стрельба началась близ клиники Geo Hospitals и продолжалась около часа. Была начата спецоперация, которая к настоящему времени завершена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
«На место прибыло подразделение спецназа, начались мероприятия. Его, конечно, призвали сдаваться. Он произвел еще несколько выстрелов. Когда спецназ вошел, он лежал на кровати, а рядом был автомат. Поначалу шла кровь. Но там же было несколько колец от ручных гранат, поэтому они могли быть там заложены или быть под ним. Затем были вызваны саперы, которые все осмотрели. Сейчас они закончили свою работу, ручная граната была уже взорвана», — сказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Как пишет СОВА, стрелком оказался бывший военный Нодар Атуашвили 1974 года рождения. Он находился на военной службе с 2006 по 2021 год, проходил службу в составе грузинского контингента в Афганистане.
Соседи рассказали телекомпании «Формула», что мужчина вел замкнутый образ жизни, ни с кем не конфликтовал. При этом местные жители говорят, что него, вероятно, были проблемы с психическим здоровьем. Как рассказали соседи агентству «Интерпрессньюс», Атуашвили проходил соответствующее лечение.
По словам главы МВД, во время нападения в доме подозреваемого находился также его совершеннолетний сын. Он покинул квартиру после начала стрельбы.
Мотивы стрелка пока неизвестны.
Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса Грузии – статья 110 (умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах) и статья 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла
В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений».
Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета «сущим бесом». После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры «сеет раздор» среди верующих.
Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной «работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».
- Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну» и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются «недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
Группа стран обещает «беспрецедентные» поставки оружия Украине
Группа западных стран накануне завтрашней встречи союзников НАТО в Рамштайне, в Германии, пообещала добиться «беспрецедентных» поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.
Великобритания собирается поставить Украине танки Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, самоходные орудия AS90, беспилотники, бронемашины, артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak, ракеты Brimstone и комплекты запчастей для ремонта техники.
Польша передаст зенитные орудия С-60, гаубицы KRAB и боеприпасы. Также Варшава заявляет о готовности предоставить роту танков Leopard 2 и боекомплект к ним.
Литва поставит Украине зенитные орудия L-70, два вертолета Ми-8, а также вложит 40 миллионов евро в закупки различного оборудования для украинских военных. Латвия передаст украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, два вертолета Mи-17, беспилотники, десятки пулеметов с боеприпасами и запчасти для гаубиц M109. Пакет помощи от Эстонии состоит из гаубиц FH-70 и гаубиц Д-30, 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей и противотанковые комплексы Carl-Gustaf M2.
Чехия заявляет о том, что будет продолжать поставлять Украине военную технику и заниматься ее последующим техническим обслуживанием. Словакия намерена продолжить переговоры с союзниками о поставках основных боевых танков, БМП и систем ПВО. Страна также расширит обучение украинских солдат. Дания заявляет о том, что она продолжит передавать оружие Украине в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Киева и передаст украинской армии 19 французских гаубиц Caesar.
«Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечиваем более стратегическую и скоординированную глобальную военную поддержку.» - говорится в совместном заявлении.
Также сообщается, что Швеция собирается передать Украине боевые машины пехоты CV90, артиллерийские системы Archer и противотанковые комплексы NLAW.
Ранее стало известно, что США подготовили крупный пакет военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 миллиардов долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин «Страйкер» и не менее 50 боевых машин пехоты «Брэдли», что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений.
До этого о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.
Начался судебный процесс о законности имущества Сержа Саргсяна и его дочерей
Сегодня состоялось первое заседание Антикоррупционного суда по делу о законности имущества третьего президента Армении Сержа Саргсяна и его дочерей, пишет Радио Азатутюн. Саргсян и его дочери сегодня не явились в суд, чтобы представить свою позицию относительно требования о конфискации их имущества, квалифицированного как незаконное.
Генеральная прокуратура утверждает, что имущество и средства, принадлежащие третьему президенту и его дочерям, не соответствуют их доходам, они получены незаконным путем и должны быть переданы государству.
Прокурор Тигран Енокян при представлении заявления сказал, что они требуют конфискации в пользу государства также денежных средств, имеющихся на счету покойной супруги экс-президента Риты Саргсян в размере более 90 млн драмов с процентами.
Адвокаты Саргсянов изначально назвали требование прокуратуры незаконным.
В центре Москвы установили зенитный комплекс. Вероятно, «Панцирь-С1»
В центре Москвы в Тетеринском переулке на крыше офисного здания установили зенитный комплекс, предположительно «Панцирь-С1». Об этом рассказали пользователи в соцсетях.
Официальных комментариев российских или московских властей о вероятной установке зенитного комплекса пока нет.
Некоторые пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов высказывают предположение, что «Панцирь» установили для защиты от возможной атаки беспилотников со стороны Украины.
Ранее сообщалось о размещении батареи ПВО на Лосином острове.
Кроме того, в соцсетях распространяется фотография с предположительно «Панцирем-С1» на крыше Минобороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Ее подлинность так же не подтверждена.
Подоляк: сообщившего о нападении РФ убили из-за отсутствия координации
Украинского банкира Дениса Киреева убили из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины не было единой координации. Об этом в интервью Delfi рассказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате», - отметил Подоляк.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что разведка Украины узнала о приказе президента России начать вторжение, от Киреева. Банкир участвовал в российско-украинских переговорах в Гомельской области в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах.
Киреев был связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины и консультировал по направлению, касающемуся военных столкновений, отметил советник.
Подоляк также рассказал, что Киреев не был российским агентом, хотя Москва якобы представляла его шпионом внутри украинской делегации.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля украинский «5 канал» показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
- В марте о том, что Киреева могли убить по недоразумению сообщало издание «Агентство».
Кадыров раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерала Соболева
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту бород в армии и раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева сообщает Кавказ.Реалии.
18 января, комментируя информацию о возможном запрете бороды в армии, которую распространяли российские военкоры, Соболев заявил РБК, что «если [военнослужащий] ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата».
В своем телеграм-канале Кадыров назвал эти слова «провокацией, которая призвана погасить боевой дух».
«Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав», - написал Кадыров и предложил ему отправиться на передовую.
По словам Кадырова, 99,9% бойцов из Чечни носят бороду согласно сунне (священное предание о жизни пророка Мухаммеда. - Прим.ред.). Глава республики утверждает, что они «ухаживают и следят» за растительностью на лице.
- В интервью, опубликованном 17 января в его телеграм-канале, Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск РФ Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Болдырев высказался о Кадырове 10 января. Комментируя назначение Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск, генерал заявил, что Кадыров как гражданское лицо не имел права на его критику.
- В октябре Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерал-майора Александра Лапина в отступлении российских войск из украинского Лимана и назвал его «бездарью». Вскоре Лапина сняли с должности.
- До этого Кадыров подвергал завуалированной критике и нынешнего командующего Объединенной группой российских войск Валерия Герасимова.
Иран не признал аннексию Крыма и еще четырех регионов Украины
Иран не признает аннексию Крыма и еще четырех регионов Украины, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины», – заявил Абдоллахиян.
Он также сказал, что власти Ирана настаивают на своем «последовательном принципе» во внешней политике.
«Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», – добавил министр.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта
Российскую нефть смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти. По словам источников издания, это обусловлено тем, что экспортеры смешивают в сингапурских хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогими сортами топлива из других источников. Это позволяет скрыть происхождение нефти и увеличить прибыль.
По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. «Смешанные» нефтепродукты, вероятно, будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии, заявил собеседник Bloomberg.
Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими компаниями.
- 5 декабря в силу вступило эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Санкции были введены в ответ на российское вторжение в Украину.
Европарламент призвал создать трибунал по российской агрессии
Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный трибунал по вопросу об агрессии России в отношении Украины.
За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, 19 – выступили против, 33 – воздержались. В документе говорится, что с февраля 2014 года Россия ведет незаконную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которую она "перезапустила" 24 февраля 2022 года.
«Агрессивная война Российской Федерации против Украины представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН, основополагающих принципов международного права и различных международных соглашений», – подчёркивается в резолюции.
Также в документе говорится, что российские войска нанесли неизбирательные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, убили тысячи украинских мирных жителей и совершили террористические акты, затронувшие гражданскую инфраструктуру по всей стране.
Согласно резолюции, Европарламент «твердо убежден, что создание специального трибунала послужит очень чётким сигналом как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине».
- В ноябре 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России страной–спонсором терроризма. Россия называется в ней государством, использующим методы терроризма во время войны. Депутаты также заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу. В МИД России назвали принятие этой резолюции «недружественным шагом» и «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении России».
- В декабре Европарламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. Депутаты также осудили вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре в ходе вторжения в Украину.
Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси
Великого грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси – рядом с матерью и женой.
Церемония прощания с Кикабидзе прошла сегодня в Тбилисской филармонии. На ней, в частности, выступили министр культуры Украины Александр Ткаченко, который зачитал письмо президента Владимира Зеленского, а также митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари владыка Николоз, передавший соболезнования от Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
В последний путь Бубу под аплодисменты и исполненные им песни проводили сотни граждан, грузинские политики, артисты, спортсмены, делегации из Украины, Армении и Азербайджана.
Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Он неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
С 2008 года актер не приезжал в Россию. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
В Грузию приехала россиянка, оштрафованная за критику войны в Украине
Оштрафованная за публикации с критикой войны в Украине жительница города Осинники в Кемеровской области Оксана Ронжина покинула Россию. Она уехала в Грузию, сообщила Сибирь.Реалии основатель шелтера для беженцев «Тихое место» Наталья Зубкова.
Ронжину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии РФ. В ее публикациях в инстаграме были картинки бронетехники и подписи «гонят оккупанта» и «ничего не выйдет у старого карлика, захватившего власть». Свою вину Ронжина не признала.
В марте кемеровчанка хотела провести в Осинниках митинг за прекращение военных действий. Тогда полицейские пришли к ней на работу, и, по ее словам, сказали: «Вы у нас одна такая оппозиционерка на весь город. Подумайте о своем будущем».
- 4 марта Владимир Путин подписал закон о «фейках» и «дискредитации» российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на «дискредитацию использования Вооруженных сил», гражданам полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Поправки также подразумевают уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности».
- После начала войны в Украине Грузия стала одним из главных мест эмиграции россиян, не согласных с политикой властей России. В период с 1 января по 30 сентября в страну приехали и остались 112,7 тысяч граждан РФ.
Вахтанг Кикабидзе «навсегда останется в сердцах украинцев» – письмо Зеленского
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко принял участие в церемонии прощания с легендарным грузинским актером и певцом Вахтангом (Бубой) Кикабидзе.
По словам Ткаченко, в Украине ценят не только талант Кикабидзе, но и его принципиальную позицию.
«Несмотря на войну и то, что в Украине гибнут люди, для нас, правительства Украины и президента Украины очень важно почтить память величайшего грузина Вахтанга Кикабидзе», — сказал министр культуры Украины.
Как пишет Общественный вещатель, министр культуры зачитал на церемонии письмо президента Украины Владимира Зеленского.
«Родным, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе. В это скорбное время примите мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе – великого деятеля искусства и большого человека, друга Украины, который всегда был рядом с Украиной, легенды, которая была образцом для подражания для всех. Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем это. В трауре преклоняюсь перед всеми почитателями человека уникальной души, красоты и выдающегося таланта. Светлая память Вахтангу Кикабидзе, который навсегда останется в сердцах украинцев», — отмечается в письме.
Александр Ткаченко также обратился к собравшимся на траурной церемонии с несколькими фразами на грузинском языке:
«Я знаю, что Вахтанг перевел украинскую песню, и поэтому хотел бы сказать несколько слов по-грузински. Во время российско-украинской войны, когда в нашей стране гибнут бойцы или спасатели, врачи, артисты, мы говорим, что герои не умирают. Это в полной мере относится и к Вахтангу Кикабидзе. Герои не умирают, светлая им память», — заявил министр культуры Украины.
- Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Он неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года актер не приезжал в Россию. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
Форум