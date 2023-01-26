Югоосетинское Минобороны критикует оппозиционный телеграм-канал

В югоосетинском Минобороны выступили с критикой интернет-ресурса, близкого к бывшему президенту самопровозглашенной республики Анатолию Бибилову.

Около двух недель назад телеграм-канал «Чъребайы Хъæргæнæг» сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6.5 млн рублей. В публикации говорилось, что денежные средства на закупку были выделены в 2021 году, но поставщик доставил оснащение лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты «лежат и пылятся в складах Минобороны», говорилось в сообщении.

Телеграм-канал утверждал, что югоосетинский лидер Алан Гаглоев и глава Минобороны Марат Павлов решили продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской т.н. «специальной военной операции» в Украине.

В Минобороны же говорят, что «сведения, приведенные в тексте и в комментариях к нему, не соответствуют действительности», а также порочат честь и достоинство югоосетинского президента, главы Минобороны, представителей органов военного управления и национальной армии.

При этом ведомство подтверждает, что «вещевое имущество и спецобмундирование несколько месяцев находятся на складе в расположении батальона спецназа».

«Командованием подразделения они не приняты на баланс в связи с тем, что отдельные наименования перечня не соответствуют характеристикам, указанным в договоре. В перечне закупленного имущества предметов для спецоснащения здания батальона спецназа и тепловизоров для спецназовцев, как указано в статье, нет», – рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны не исключают, что обратятся в суд по статье «клевета» в случае «очередной публикации недостоверных данных указанным или иным информационным ресурсом».