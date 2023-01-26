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Югоосетинское Минобороны критикует оппозиционный телеграм-канал
В югоосетинском Минобороны выступили с критикой интернет-ресурса, близкого к бывшему президенту самопровозглашенной республики Анатолию Бибилову.
Около двух недель назад телеграм-канал «Чъребайы Хъæргæнæг» сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6.5 млн рублей. В публикации говорилось, что денежные средства на закупку были выделены в 2021 году, но поставщик доставил оснащение лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты «лежат и пылятся в складах Минобороны», говорилось в сообщении.
Телеграм-канал утверждал, что югоосетинский лидер Алан Гаглоев и глава Минобороны Марат Павлов решили продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской т.н. «специальной военной операции» в Украине.
В Минобороны же говорят, что «сведения, приведенные в тексте и в комментариях к нему, не соответствуют действительности», а также порочат честь и достоинство югоосетинского президента, главы Минобороны, представителей органов военного управления и национальной армии.
При этом ведомство подтверждает, что «вещевое имущество и спецобмундирование несколько месяцев находятся на складе в расположении батальона спецназа».
«Командованием подразделения они не приняты на баланс в связи с тем, что отдельные наименования перечня не соответствуют характеристикам, указанным в договоре. В перечне закупленного имущества предметов для спецоснащения здания батальона спецназа и тепловизоров для спецназовцев, как указано в статье, нет», – рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны не исключают, что обратятся в суд по статье «клевета» в случае «очередной публикации недостоверных данных указанным или иным информационным ресурсом».
- Ранее бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти.
Другие новости дня
В Москве отменён концерт актёра и телеведущего Ивана Урганта
В Москве отменён концерт Ивана Урганта, который должен был пройти 2 февраля на территории завода «Флакон». В сообщении в соцсетях артиста отмечается, что это стало «полной неожиданностью для всех». Первоначально концерт должен был пройти еще в октябре, однако был перенесен на февраль.
«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», – написал Ургант.
Актёр и телеведущий в первый же день российского вторжения в Украину высказался против войны, написав в своем инстаграме: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».
Его авторская передача «Вечерний Ургант» на Первом канале была отменена. Однако официально о прекращении сотрудничества с ведущим телеканал не объявлял.
Герой Урганта не появился в очередном новогоднем фильме «Ёлки», вышедшем на экраны в декабре.
В августе «группа по расследованию антироссийских действий», созданная при участии партии «Справедливая Россия – За правду», внесла Ивана Урганта в список «агентов иностранного влияния».
В России в школьную программу вернут «Как закалялась сталь» и «Молодую гвардию»
В России с 1 сентября 2023-го года в обязательную школьную программу по литературе вернут романы «Как закалялась сталь» и «Молодая гвардия». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Также в текущем году Минпросвещения внесёт в школьную программу несколько произведений о Великой Отечественной войне – в частности, роман Юрия Бондарева «Горячий снег», а также «произведения, которые касаются «героических подвигов защитников Брестской крепости».
Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказывающий о становлении советской власти, был убран из школьной программы в конце перестройки, перед самым распадом Советского Союза – в 1989-м году. «Молодая гвардия», написанная советским писателем Александром Фадеевым о молодёжной подпольной антифашистской организации, якобы действовавшей во время Великой Отечественной войны, была убрана из школьной программы уже после распада СССР – «из-за слабого литературного качества».
- Накануне замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына – произведение, рассказывающее о репрессиях в СССР. Вяткин назвал его «не прошедшим испытания временем» и «не соответствующим действительности».
Ракетная атака на территорию Украины: взрывы в Киеве и Одессе
На всей территории Украины утром в четверг объявлена воздушная тревога. Украинские власти сообщают о новой российской ракетной атаке, которая последовала за ночными ударами беспилотников.
Сообщается о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также под Одессой и в Винницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины и попросил людей оставаться в укрытиях.
Командование ПВО Украины сообщает также о сбитых ракетах. Оперативно проверить эту информацию невозможно.
Предположительно, под удар попали объекты энергетики. В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт. Пока нет информации о пострадавших.
В СМИ появились сообщения о возможном запуске российскими военными крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. Подтверждений или опровержений этой информации пока нет.
Министерство обороны России не комментировало новые атаки.
Последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины 14 января. Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. Погибли не менее 40 человек.
Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».
- Командование воздушных сил ВСУ заявило, что все 24 дрона, запущенные в ночь на 26 января удалось сбить. Однако в Днепре (бывшем Днепропетровске) дрон, по сообщению городских властей, попал в промышленный объект.
«Важные истории» рассказали о поставках западной электроники в РФ в обход санкций
Дочка «Ростеха» «Радиоэлектронные технологии» через цепочку посредников покупает микроэлектронику у Китая, США, Германии, Швейцарии, Японии и Турции для производства оружия, которое применяется на войне в Украине. Об этом пишет в своём расследовании издание «Важные истории».
«Ростех» через посредников закупает продукцию американских компаний Analog Devices, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Bourns, швейцарской ST Microelectronics, японской Murata, немецкой Infineon, которая попадает под экспортный контроль.
Эта микроэлектроника необходима для производства комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины», который защищает российские самолеты от систем ПВО, «Витебска», защищающего вертолеты, «Красухи», а также комплекса помех САП-518СМ. Все из них российская армия сейчас активно использует в Украине.
Журналисты рассказывают о цепочке посредников, с помощью которых производятся закупки. Электроника попадает в Россию через Гонконг и Турцию. В турецких поставках задействована семья племянников бывшего начальника разведки Главного управления безопасности Турции Атиллы Айтека.
С начала вторжения России в Украину в 2014 году против российских производителей военной техники вводились регулярно ужесточающиеся санкции. Однако в попадающих в руки экспертов образцах вооружений по-прежнему обнаруживаются компоненты западного производства.
С марта по октябрь прошлого года в страну импортировали электронику как минимум на 2,6 миллиарда долларов, свидетельствовало расследование Reuters. Как минимум 777 миллионов поставок приходится на производителей, чьи детали были обнаружены в российском оружии.
ЕСПЧ признал Россию ответственной за события в Донбассе с 2014 года
Европейский суд по правам человека признал, что часть украинского Донбасса находится под российским контролем с мая 2014 года. Это означает, что против России могут быть рассмотрены тысячи исков, касающихся преступлений, совершённых в этих районах. Об этом сообщает агентство Reuters.
Суд в Страсбурге решил, что его юрисдикция позволяет рассматривать жалобы о событиях в Донбасе, рассматривая три иска Украины и Нидерландов против России. Два из них касаются нарушений прав человека на подконтрольных сепаратистам территориях, одно — предполагаемой вины Москвы за катастрофу лайнера «Малазийских авиалиний» в 2014 году. Тогда пассажирский «Боинг» был сбит российской зенитной установкой, расположенной на контролируемой сепаратистами территории. Погибли 298 человек.
Россия отрицала возможность рассмотрения исков, заявляя, что не контролирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Однако суд постановил, что Москва имела значительное влияние на военную стратегию сепаратистов, предоставляла им оружие и проводило артиллерийские обстрелы по просьбам сепаратистов, а значит может отвечать за события, происходившие на их территории.
Теперь суд будет рассматривать дело Украины и Нидерландов против России по существу. Кроме того, будет открыта дорога тысячам других дел, ожидавших этого решения.
Однако судебные заседания, вероятно, затянутся и будут затруднены позицией Москвы по участию в работе ЕСПЧ, отмечает DW. После исключения из Совета Европы Москва не считает себя обязанной нести ответственность за нарушение Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, даже если ЕСПЧ примет решения, Россия не планирует их исполнять. В июне в стране вступил в силу закон, отклоняющий все решения суда, вынесенные после 16 марта 2022 года.
NYT: Байден принял решение поставить танки Украине в последние дни
Решение о поставках американских танков «Абрамс» Украине было принято президентом США Джо Байденом в последние дни прежде всего с целью продемонстрировать единство западных союзников в их поддержке Украины, отражающей российскую агрессию. Об этом пишет газета New York Times на основании интервью с американскими и европейскими официальными лицами.
До недавнего времени президент Байден воздерживался от отправки американских танков Украине, следуя рекомендации американского военного командования, которое считает, что танки «Абрамс» – сложная техника, требующая основательной подготовки экипажей для ее эксплуатации, она требует особого ухода и обслуживания, которое едва ли возможно обеспечить в условиях войны в Украине. Мало того, более легкие танки европейского производства больше подходят для боевых действий на востоке Украины и гораздо проще организовать их поставки. Пентагон выступал с соответствующими заявлениями еще три дня назад.
Позиция президента Байдена изменилась после телефонного разговора с канцлером Германии Шольцем на прошлой неделе, во время которого канцлер Германии сообщил о том, что Германия готова передать Украине танки «Леопард», если США поставят Украине танки «Абрамс». Как говорит один из собеседников New York Times, в Пентагоне не осознавали, что европейцы опасались первыми предпринимать шаги, которые могут спровоцировать ответные действия России. Они хотели быть уверенными, что они действуют вместе с США. Решение об отправке танков было прежде всего политическим.
Мнения военных специалистов о том, способны ли западные танки оказать значительное влияние на ход боевых действий расходятся. По мнению многих, высокоточные ракеты типа HIMARS – более эффективное оружие. Но, как говорит в интервью New York Times Эвелин Фаркас, занимавшая высокую должность в Пентагоне в президентство Барака Обамы, «наши военные лидеры должны были давным давно одобрить поставки танков «Абрамс» Украине, чтобы убедить Германию, что для США коллективная безопасность превыше всего».
В Пентагоне не дают точной даты начала поставки танков. Контракт на производство танков будет заключен с компанией General Dynamics. Их производство и подготовка украинских экипажей займет несколько месяцев. США планируют передать Украине 31 танк. Германия и Великобритания сообщили о готовности поставить Киеву по 14 танков собственного производства.
Мобилизованные из Сибири сообщили, что их бросили в «ДНР» без помощи
Группа мобилизованных из Сибири записала видеообращение, в котором потребовала вернуть их с фронта. Военнослужащие сообщили, что их полк был расформирован еще в Новосибирске, и сейчас они не принадлежат ни к одному воинскому подразделению. Они находятся на территории так называемой «ДНР» и не понимают, что им делать дальше.
Обращение военнослужащих опубликовало издание «Люди Байкала». По словам мобилизованных, 31 декабря они были отправлены в «ДНР», при этом их готовили к службе в территориальной обороне, но были переквалифицированы в штурмовую группу без соответствующей подготовки. Они сообщили, что уже два военных из их числа были убиты, 19 ранены.
Мобилизованные называют номер своего бывшего полка: 1439, из воинской части номер 95380, но уточняют, что полк расформировали еще в прошлом году.
Кроме того, авторы обращения говорят, что находятся на территории «ДНР» без техники и снаряжения, не состоят на довольствии, еду, воду и медикаменты покупают себе сами, живут «в полной антисанитарии».
У обращения нет конкретного адресата, военные просят наказать «ответственных за этот произвол», разобраться в ситуации и вернуть их с линии фронта.
Идентифицировать личности военных и подтвердить подлинность видео невозможно. Однако подобные обращения мобилизованных публикуются регулярно с конца сентября прошлого года.
Последнее обращение появилось 18 января. Его записали ярославские мобилизованные, которые рассказали, что командование хочет обвинить их в дезертирстве, несмотря на выданный командованием приказ об отступлении. По словам родственницы одного из мобилизованных, после записи видеообращения к солдатам приехал ОМОН, а военная комиссия из оккупированной Луганской области потребовала вернуться на оставленные позиции.
За подписку на семью Кадырова в инстаграме разыграют мерседес и айфоны
За подписку на аккаунты, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в запрещенной в России соцсети инстаграм обещают полтора десятка айфонов и спортивный Mercedes-AMG GT. Общая стоимость призов составляет почти 10 млн рублей. За счет каких средств были куплены обещанные подарки, неизвестно, сообщает Кавказ.Реалии.
Информация о конкурсе появилась на странице блогера и основателя лиги боев по смешанным единоборствам среди непрофессионалов Hype Fighting Championship Асхаба Тамаева. Подписаться нужно на аккаунты ya_pomoshnik_kra_95 – его связывают с самим Кадыровым, власти Чечни заявляли, что аккаунт, якобы, ведет помощник политика Умар Даудов. А также страницы bugor_jr и bugor_jr, которые принадлежат племяннику главы Чечни и, до недавнего времени, министру спорта республики Хамзату Кадырову, и dustum – это аккаут 15-летнего сына политика Адама Кадырова.
Эти страницы имеют от 621 тысячи до 8,5 млн подписчиков, часть из которых может быть ботами, на это указывает ряд факторов. Имея два с половиной миллиона подписчиков в телеграме, Рамзан Кадыров не отказывается от инстаграма. Например, аффилированный с ним аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, 11 марта заявивший о прекращении «работы», не удаляя этот пост, уже в начале апреля продолжил публикацию материалов о Кадырове и войне в Украине.
Социальную сеть инстаграм заблокировали по требованию Генпрокуратуры России в марте 2022 года. После этого соцсеть покинули 54% российских авторов, а публикаций из России стало на 55% меньше.
- Как сообщал Кавказ.Реалии, это не первое усилие, направленное на накрутку числа подписчиков у родственников Кадырова: минувшей осенью по 400 тысяч рублей заплатили рэперу Моргенштерну в обмен на раскрутку каждого из аккаунтов членов семьи главы Чечни. Помимо детей Кадырова в таких акциях участвуют жена главы Чечни, его племянники, тренера сыновей, а также предприятия его старшей дочери.
- Кавказ.Реалии собрал список 52 родственников Рамзана Кадырова, работающих в госструктурах региона. В их числе – дочери главы Чечни Айшат (Министр культуры республики), Хадижат (начальник департамента дошкольного образования Грозного) и Хутмат (замруководителя секретариата Кадырова), а также его старший сын, 17-летний Ахмат, который является председателем Российского движения детей и молодежи Чеченской республики.
- 11 марта 2022 г. все губернаторы южных регионов вместе с коллегами других субъектов страны заявили в официальных аккаунтах в социальной сети инстаграм, что прекращают его вести из-за «недружественной», по их мнению, политики компании Meta.
Мирзоян и Боррель обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений
Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Министр Мирзоян высоко оценил решение о размещении миссии гражданского мониторинга ЕС в Армении.
Арарат Мирзоян обратил внимание Жозепа Борреля на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Было подчеркнуто, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан должен немедленно прекратить блокирование Лачинского коридора. Армянская сторона подчеркнула важность осуществления международным сообществом действенных шагов для предотвращения политики Азербайджана по этническим чисткам в Нагорном Карабахе.
Министр иностранных дел Армении и верховный представитель ЕС обсудили развития вокруг процесса нормализации отношений Армения-Азербайджан.
По информации Радио Азатутюн, стороны коснулись также процесса нормализации отношений Армения-Турция.
В повестке встречи были также вопросы, касающиеся дальнейшего развития партнерства Армения-ЕС.
Зурабишвили - Зеленскому: Ваша победа будет нашей победой
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Текст пожелания глава государства опубликовала в Twitter.
«Желаем вам отпраздновать свой следующий день рождения в свободной и единой Украине. Желаю вам силы и выдержки в этой неустанной борьбе за свободу и суверенитет. Ваша победа будет нашей победой», - написала Зурабишвили.
МИД Украины распространил свою версию содержания встречи с послом Грузии
МИД Украины распространил комментарий по содержанию встречи заместителя министра Евгения Перебийниса с послом Грузии Георгием Закарашвили, который отличается от версии грузинского внешнеполитического ведомства, пишет агентство «Новости-Грузия».
Перебийнис поблагодарил грузинскую сторону за предоставление городам Украины генераторов, программы по оздоровлению украинских детей в Грузии, продолжение которых запланировано в 2023 году и за поддержку граждан Украины, вынужденных покинуть Украину в связи с российской агрессией, - отмечает МИД Украины.
Одновременно говорится, дословно:
«Замминистра выразил надежду, что Грузия пересмотрит свою позицию и присоединится к кругу тех партнеров, которые оказывают Украине помощь оружием и военной техникой, а также, что Тбилиси присоединится ко всем санкциям, введенным ЕС против государства-агрессора. В этом контексте он (Перебейнис) выразил обеспокоенность информацией о возможном возобновлении прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией. В свою очередь грузинский дипломат заверил, что Грузия не намерена возобновлять авиарейсы в РФ.
Евгений Перебийнис также поднял вопрос об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, и призвал рассмотреть возможность перевода его на лечение в Украину или третьи страны».
Здесь же отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, возможность привлечения Грузии к реализации Формулы мира, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также положительно отметили активизацию украинско-грузинского межпарламентского диалога.
Грузинский МИД Грузии в своем комментарии по итогам встречи с Перейбнисом посла Грузии сделал акцент на признательности украинской стороны за помощь со стороны Тбилиси и том, что Киев не видит никакой опасности относительно пребывания граждан Украины в Грузии.
Речь идет об интервью «Европейской правде поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, где он не исключает, что граждане Украины могут быть эвакуированы из Грузии в случае, если для них сложится опасная ситуация после восстановления прямых рейсов Грузии с Россией и массового наплыва россиян.
По этому поводу Касьянов был вызван для разъяснений в МИД Грузии. МИД Грузии заявил по итогам этой встречи, что «безосновательные заявления не способствуют дружеским отношениям между двумя странами» и выразил надежду, что стороны направят усилия на дальнейшее развитие отношений.
Президент США сообщил о поставке американских танков Украине
Соединенные Штаты передадут украинской армии 31 танк М1 «Абрамс» американского производства. Предположительно, поставка займет несколько месяцев. Об этом 25 января заявил президент США Джо Байден.
Байден сообщил, что утром в среду провел переговоры с главами Германии, Великобритании, Франции и Италии. Они продолжают быть едины в поддержке Украины и считают, что той требуется больше тяжелых вооружений, поскольку война принимает затяжной характер.
США также занимается обучением украинских военнослужащих использованию танков, которые будут поставлены странами НАТО, уточнил президент.
Байден выразил благодарность Германии за сегодняшнее решение разрешить отправку в Украину немецких танков «Леопард», и остальным странам, оказывающим Украине военную помощь. Таковых, по заявлению Байдена, сейчас около 50.
Президент США подчеркнул, что усилия стран-союзниц не представляют угрозы для России. Их цель - только остановка российской агрессии в Украине, и в этом «они будут непоколебимы», сказал он.
- Ранее в среду Германия объявила о том, что поставит Украине 14 танков «Леопард-2» модификации A6 и разрешит реэкспорт из других стран. Берлин вместе с партнерами собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины. О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард» из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии – страны-производителя этой техники.
- Первой из западных стран, решившей передать Украине танки западного производства, стала Великобритания. 15 января Лондон объявил о том, что поставит Киеву 14 танков «Челленджер-2».
Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
Московский городской суд принял решение ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), старейшую из действующих в России правозащитных организаций. В своём иске министерство юстиции утверждало, что МХГ нарушает закон об общественных объединениях, занимаясь своей деятельностью вне московского региона. Ведомство также указывало, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.
Минюст посчитал, что данные нарушения являются грубыми и неустранимыми законным образом. Ведомство настаивало на необходимости ликвидировать МХГ и запретить её работу на территории России.
МХГ была основана в СССР при правлении Леонида Брежнева. О создании было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая состоялась в квартире академика Андрея Сахарова. В первый состав группы вошли Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский.
Организация ставит своей целью содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", – говорится на её сайте. С момента основания МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению, её участники арестовывались, высылались из страны, лишались советского гражданства. Организация воссоздала офис в Москве в 1989 году, во время перестройки.
В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу – Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.
Обращение Зеленского показали по ТВ в России и аннексированном Крыму
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в среду оказалось в телевизионном эфире в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, речь Зеленского появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ.
Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента к согражданам на украинском языке без перевода на русский. Сигнал периодически пропадал и восстанавливался.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил появление украинского президента в эфире взломом, совершённым при поддержке США. "Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вещалок", через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание", - цитирует комментарий Крючкова агентство РБК. Белгородские власти сообщили о несанкционированной подмене сигнала со спутника.
- Владимир Зеленский с начала военного вторжения России в Украину каждый вечер выступает по украинскому телевидению с обращением к народу, информируя граждан о положении дел на фронтах и в тылу.
Исторический центр Одессы включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО - внесло в список всемирного наследия исторический центр Одессы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр Одессы внесён в особый список объектов, находящихся под угрозой уничтожения.
В документах ЮНЕСКО указано, что Одесса - единственный город Украины, полностью сохранивший структуру международного города-порта, заложенную в начале XVIII века, и представляет собой уникальное явление архитектуры, культуры и общественных взаимоотношений. В её центре находятся 42 памятника культурного наследия национального и местного значения. В условиях российского военного вторжения в Украину он требует особой защиты.
ЮНЕСКО поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия ещё в августе 2022 года. Тогда генеральный директор агентства Одри Азуле сообщила, что заявка будет рассмотрена в срочном порядке. Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова.
Статус объекта всемирного наследия гарантирует значительное международное внимание его сохранению. Страна, на чьей территории он расположен, может рассчитывать на финансовую и консультативную поддержку со стороны ЮНЕСКО, а в случае нарушения условий сохранения памятника будет нести международную ответственность.
УЕФА перенес финал европейского Суперкубка из Казани в Афины
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс место проведения матча Суперкубка в 2023 году из Казани в пригород Афин. О решении было объявлено на официальном сайте организации 25 января.
Место проведения финала было выбрано ещё в 2020 году. Матч был запланирован на август, он должен был пройти на стадионе "Ак Барс Арена". Вместо этого он перенесён на стадион "Караискакис" в городе Пирей, вплотную примыкающему к Афинам.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях и разрешили играющим в России и Украине иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами.
Москва рассматривала возможность перейти из европейской футбольной ассоциации в азиатскую, но позже вопрос был отложен на неопределённый срок.
Каладзе пообещал восстановить главный городской бассейн «Лагуна Вере»
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что заброшенный бассейн «Лагуна Вере» будет восстановлен и снова станет любимым местом жителей столицы - для этого будут привлечены лучшие архитекторы и дизайнеры и учтены «пожелания общественности», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Обустройство этой территории критически важно для столицы. Никому не нравится то, как выглядит этот район сегодня. Это будет очень крутой проект и в столице появится новый центр притяжения», - сказал Каладзе на заседании тбилисского правительства и пригласил общественность вместе обсуждать идеи реконструкции. Он подтвердил, что фонд «Карту», основанный Бидзиной Иванишвили, передает городу территорию бассейна.
По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, кроме реконструкции зданий, стоит вопрос о том, что делать с расположенными в непосредственности близости автозаправочными станциями. Председатель комиссии по градостроительству и городскому хозяйству городского совета Реваз Сохадзе заявил, что инфраструктуру бассейна планируется отреставрировать и сохранить, и обустроить прилегающую территорию.
Он же подтвердил, что обсуждается проект застройки территории рядом с бассейном, где находится старое здание шелковой фабрики. Сохадзе отметил, что это один из первых заводов в регионе и здание имеет историческое значение, поэтому мэрия планирует его обсуждать с привлечением общественности.
Мнения оппонентов о том, что строительство огромного многофункционального комплекса в зоне со сложной транспортной развязкой приведет к полному коллапсу Сохадзе назвал необоснованным.
Ранее сообщалось, что фонд «Карту» планирует построить многофункциональный комплекс в 65 этажей в центре Тбилиси, на спуске от площади Героев, рядом с бассейном «Лагуна Вере». Согласно проекту, старые кирпичные здания шелковой фабрики станут частью суперсовременного комплекса. Строительство комплекса, в котором будут жилые, офисные и торговые пространства, предполагает автостоянку на тысячу машин.
Тем временем Nergazeti сообщает, что на днях был уволен пожилой сторож бассейна «Лагуна Вере» - за то, что пустил журналистов оппозиционного ТВ «Пирвели» на заброшенную территорию и рассказал о ее состоянии.
Киев не видит никаких угроз для граждан Украины в Грузии - МИД
МИД Украины не видит никаких угроз для граждан страны во время их пребывания в Грузии, - об этом говорится в комментарии по итогам встречи в Киеве посла Грузии Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Евгением Перебейнисом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На встрече стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений между Грузией и Украиной. Грузинская сторона еще раз отметила поддержку и солидарность Грузии с Украиной. Украинская сторона выразила признательность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны. Среди них была выражена благодарность со стороны Украины за прием украинских беженцев. Отмечено, что Украина и МИД Украины благодарны грузинской стороне за прием граждан Украины в Грузии и за их помощь, и не видят никакой опасности относительно пребывания граждан Украины в Грузии», - заявил МИД Грузии.
Одновременно в Тбилиси в МИД Грузии сегодня прошла встреча с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым. Перед встречей МИД сообщил, что Касьянов вызван для разъяснений по поводу последних заявлений в СМИ и другие вопросы обсуждаться не будут.
Предположительно, речь идет об интервью «Европейской правде, где Касьянов не исключает, что граждане Украины могут быть эвакуированы из Грузии в случае, если для них сложится опасная ситуация после возможного восстановления прямых рейсов Грузии с Россией и из-за массового наплыва россиян.
Касьянов заявил журналистам, что его высказывания были вырваны из контекста. Перед визитом в МИД Грузии он сказал, что собирается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений. После встречи он покинул здание ведомства, не сделав комментариев для СМИ. Встречу с украинским дипломатом в Тбилиси провел заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.
МИД Грузии прокомментировал встречу с Касьяновым, отметив, что «безосновательные заявления не способствуют дружеским отношениям между двумя странами» и выразил надежду, что стороны направят усилия на дальнейшее развитие отношений.
В Абхазии критикуют планы властей взять новый кредит у РФ
Власти самопровозглашенной республики Абхазия ведут переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1.5 млрд рублей. Об этом накануне, 24 января заявил глава абхазского Кабмина Александр Анкваб на совещании в администрации президента. Он, в частности, рассказал о необходимости вложения инвестиций в энергетику.
С критикой планов властей выступила партия «Форум народного единства Абхазии». Там напомнили, что Абхазии в 2010 году был предоставлен железнодорожный кредит в 2 млрд рублей, который до сих пор не выплачен. Сроки погашения кредита были продлены до 2034 года.
«Вместо того, чтобы исправить свои же ошибки, изыскать дополнительные возможности для возвращения злополучного кредита, нынешние члены правительства, вернувшись во власть, демонстративно переложили его уплату на плечи будущих поколений. Только проценты по ж/д кредиту обойдутся нашему народу почти в 700 млн рублей. Не уплатив ж/д кредит, Анкваб и его команда хотят вновь взвалить тяжкое бремя ещё одного кредита на плечи нашего народа и опять без всякого разумного, обнародованного плана по его возвращению. Таким образом, власть, не считаясь с общественным мнением, предпринимает шаги, загоняющие страну в долговую яму», – сказано в заявлении.
В партии также критикуют планы правительства по увеличению тарифов на электроэнергию. Об этом на совещании 24 января заявила министр экономики Кристина Озган.
Бывшего депутата Госдумы Пономарёва внесли в список террористов
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва, который живёт в Украине и призывает к вооружённой борьбе против российских властей, внесли в российский список террористов и экстремистов.
Отчество экс-депутата находится под звёздочкой – она означает, что в отношении Пономарёва есть сведения о его причастности к терроризму.
После российского вторжения в Украину Пономарёв вступил в территориальную оборону и создал ресурсы, через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой.
В конце августа суд в Москве заочно арестовал Пономарёва по делу о «фейках» про российскую армию на Youtube-канале «Форума свободной России». В рамках этого дела в декабре полиция провела обыски в семи российских городах – «у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы».
В октябре Пономарёва объявили в розыск и объявили иностранным агентом.
Пономарёв был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» с 2007 года. В марте 2014 года он стал единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого Пономарёв уехал из России, в 2016 году его лишили депутатской неприкосновенности.
- Сейчас в российском списке террористов и экстремистов 12 747 человек, в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники, украинский журналист Дмитрий Гордон и учитель из Коми Никита Тушканов. У всех внесённых в перечень замораживаются счета в российских банках.
ВСУ объявили о том, что украинские войска оставили Соледар
Украинские войска оставили город Соледар в Донецкой области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил представитель восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый. По его словам, это было сделано для «сохранения жизни личного состава».
Череватый заявил, что во время боёв за Соледар, ВСУ нанесли российским войскам потери, которые можно сравнить с потерями России в двух чеченских войнах. Он утверждает, что линия фронта в городе была выровнена и окружения или захвата украинских солдат не произошло. По словам представителя ВСУ, войска выполнили задачу и не позволили прорвать линию фронта на этом направлении.
Министерство обороны России отчитывалось о захвате Соледара ещё 13 января. Тогда ведомство утверждало, что город был взят смешанной группировкой войск, в том числе и упомянуло штурмовые отряды «ЧВК Вагнера». Представители ВСУ тогда утверждали, что сообщения о взятии города не соответствуют действительности и бои продолжаются. При этом глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ещё 11 января сообщал, что Соледар был полностью захвачен исключительно бойцами его подразделения.
- Соледар стал первым относительно крупным населённым пунктом, перешедшим под контроль России после взятия Лисичанска летом прошлого года. Многие военные аналитики отмечают, что сам по себе Соледар не имеет стратегического значения, однако его взятие может облегчить для российских войск борьбу за более крупный соседний город – Бахмут. О прорыве украинского фронта в любом случае речь не идёт, поскольку в Донецкой области есть ещё одна мощная линия обороны к востоку от городов Славянск и Краматорск.
И.о. посла Украины вызвали в МИД Грузии
Временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в грузинский МИД для разъяснений. Причиной стало его интервью украинскому изданию «Европейская правда».
Касьянов, в частности, не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией. Он также сказал, что Грузия, «которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону».
По информации грузинской службы Радио Свобода, Касьянов провел встречу в грузинском МИДе и покинул здание внешнеполитического ведомства без комментариев.
В МИДе также сообщили, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом.
«Украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь, оказанную во время войны. В том числе украинская сторона выразила благодарность за прием украинских беженцев и отметила, что Украина и МИД Украины благодарны грузинской стороне за прием граждан Украины и оказанную им помощь. (Украинская сторона) не видит никакой опасности относительно пребывания граждан Украины в Грузии», – сказано в сообщении грузинского МИДа.
Ранее украинского дипломата Андрея Касьянова раскритиковали члены правящей партии «Грузинская мечта». Касьянов же призвал их ознакомиться с оригиналом интервью, пишет СОВА.
«Грузинские политики, которые критикуют меня, должны прочитать текст целиком, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Пожалуйста, читайте все официальные заявления в оригинале», – сказал Андрей Касьянов.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля 2022 года, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Новым послом Украины в Грузии, предположительно, станет Владимир Лукьянов.
Германия отправит 14 танков «Леопард 2» Украине
Германия передаст Украине 14 танков «Леопард 2» модификации A6 и разрешит реэкспорт из других стран. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт. Берлин вместе с партнёрами собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины.
О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард» из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако, они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. На прошедшей 20 января на авиабазе США «Рамштайн» союзники Украины не договорились о поставке западных танков ВСУ. Сообщалось о том, что тогда Берлин не принял решения по «Леопардам».
Это вызвало критику со стороны европейских союзников Киева. Так министры иностранных дел стран Балтии призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки, чтобы «остановить российскую агрессию» и «восстановить мир в Европе». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард 2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.
24 января СМИ сообщили, что канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Киеву одну роту танков «Леопард» и разрешить другим странам реэкспорт этой техники. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс». Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передаёт, что речь идёт о 10 танках американского производства, Politico передаёт о примерно 30 машинах.
- По оценке исследовательского проекта Oryx, с февраля прошлого года Украина потеряла не менее 449 танков. Украинская армия запросила у западных стран сотни современных танков. 20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников ускорить поставки техники до запланированного, по его словам, весеннего наступления украинской армии.
Президент Египта посетит Армению и Азербайджан
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ближайшие дни посетит Ереван. Об этом сообщили армянские СМИ.
Информацию о визите египетского лидера агентству «Арменпресс» подтвердил глава управления по связям с общественностью аппарата президента Армении Агаси Маргарян. Сообщается, в частности, что Абдель Фаттах ас-Сиси встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
В рамках регионального турне президент Египта посетил Объединённые Арабские Эмираты. В настоящее время Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Индии.
Агентство Trend пишет, что президент Египта посетит Азербайджан 27-28 января, после чего отправится в Армению.
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