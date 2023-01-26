Выборы в «Нацдвижении» – завершена регистрация избирателей

На участие в выборах председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии — «Единого национального движения» (ЕНД), зарегистрировались 49 756 партийных избирателей.

Регистрация избирателей завершена, выборы пройдут в эти выходные, 28-29 января, с использованием технологии блокчейн.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в настоящее время идет проверка зарегистрировавшихся избирателей — специальная группа поименно проверяет, все ли они реальные сторонники ЕНД и нет ли «засланных лиц». В связи с этим к субботе число тех, кто имеет право голосовать, может измениться.

На пост председателя ЕНД претендуют четверо: действующий лидер Ника Мелия, а также Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. Все обещают бороться и победить правящую «Грузинскую мечту» и освободить третьего президента Михаила Саакашвили.

Избирательная кампания кандидатов проходила на фоне взаимных скандальных обвинений. Кризис в бывшей правящей партии продолжается уже несколько месяцев.

Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала в начале ноября, после чего в «Национальном движении» создали рабочую группу по разработке регламента. С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.

Электронное голосование начнется в 10 утра 28 января и продлится 48 часов – до 10:00 30 января.

СОВА пишет, что брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили поддержал кандидатуру Георгия Мумладзе, предложившего ему пост генерального секретаря «Нацдвижения» в случае победы на внутрипартийных выборах.

«Не секрет, что в целях освобождения Миши я тесно сотрудничаю с Георгием, его друзьями и соратниками в различных активностях, потому что их самоотверженная и искренняя борьба, на мой взгляд, нацелена на реальный результат. Теперь мои мысли и чувства и мысли и чувства моей семьи связаны со спасением здоровья и жизни Миши. Поэтому мы полностью сосредоточены на этой экзистенциальной проблеме нашей семьи и значительной части нашего общества», — говорит Давид Саакашвили.

«Что касается предложения (занять пост генсека партии – ред.), я еще не принял конкретного решения, оно непростое и мне нужно время», — пишет брат Саакашвили.