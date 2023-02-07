В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

У администрации правительства Грузии проходит акция в поддержку третьего президента Михаила Саакашвили. На месте мобилизована полиция.

У здания собрались сторонники и союзники третьего президента. Как заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, сегодня в 21:00 в штаб-квартире партии пройдет брифинг, где общественности сообщат расписание предстоящих протестов. Он подчеркнул, что протест не прекратится, пока Саакашвили продолжают убивать «по заданию Путина».

«Слуги Путина, Бидзина Иванишвили и его марионеточный режим должны осознать, что впереди очень тяжелые дни. Протест будет везде, где бы ни находились эти люди. Собираться так же спокойно, проводить брифинги так же спокойно, как раньше они больше не смогут. Также я хотел бы сообщить общественности, что сегодня, в 21:00 мы предоставим общественности информацию о конкретных местах [проведения акций], конкретных часах и днях в разных регионах и городах Грузии.

С завтрашнего дня протесты будут везде, в том числе в столице, в том числе у дома Бидзины Иванишвили, Гарибашвили, Брегадзе, у разных государственных учреждений, в разных городах и районах. Все должны прекрасно знать, что этот протест будет продолжаться до тех пор, пока мы находимся в такой ситуации, когда главнокомандующего, воюющего против Путина, убивают по приказу Путина. Им придется засыпать и просыпаться с полицейским кордонами и спецназом», - цитирует Хабеишвили SOVA.