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В Карабахе возбуждено уголовное дело в отношении Виталия Баласаняна
В Нагорном Карабахе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего секретаря Совета безопасности непризнанной НКР Виталия Баласаняна, сообщили сегодня Радио Азатутюн в прокуратуре Карабаха, не уточнив, что это за уголовное дело и предъявлено ли Баласаняну обвинение.
Начальник отдела по связям с общественностью прокуратуры Ким Габриелян сказал, что эта информация не разглашается в связи с тайной предварительного следствия, также в настоящее время они не считают целесообразным обнародовать подробности дела.
Радио Азатутюн пока не удалось связаться с самим Баласаняном, чтобы выяснить, какое дело возбудили карабахские правоохранители и каково мнение по этому поводу бывшего высокопоставленного чиновника.
«Представляю следующие вопросы: во-первых, увеличить усилия, предпринимаемые в направлении выведения правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] на качественно новый уровень», - ранее распорядился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
Связано ли уголовное дело в отношении Баласаняна с предполагаемыми злоупотреблениями, о которых заявил президент Арутюнян? В прокуратуре Карабаха этот вопрос также оставили без ответа, призвав направить письменный запрос.
В начале прошлой недели Араик Арутюнян поручил правоохранителям выявить возможные злоупотребления со стороны некоторых владельцев гидроэлектростанций, перешедших под контроль Азербайджана, а также найти лиц, присвоивших средства фондов инвестиций и поддержки села Карабаха, и возместить ущерб, причиненный государству. «Я думаю, что не может быть никакого должностного лица или государственного органа, который мог бы воспрепятствовать возмещению причиненного государству ущерба, привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступное деяние. Этот процесс будет под моим контролем», - заявил президент Карабаха.
В прокуратуре Карабаха лишь сообщили, что есть уголовные дела и в отношении других должностных лиц, не назвав при этом имен.
«Я как депутат, чтобы быть в курсе подробностей, должна направить запрос в прокуратуру, пока они ответят, пройдет много времени. Возможно, за это время мы сможем получить какую-то официальную информацию. На данный момент у меня нет никакой информации о том, в связи с чем или по какой причине возбуждено дело», - сказала Радио Азатутюн секретарь оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.
По ее словам, такой стиль работы для них уже не новость. Оппозиционный депутат уверена, что власти и Карабаха, и Армении пытаются унизить героя Карабаха. «Пока существуют эти власти, пока в двух армянских государствах есть Никол Пашинян и Араик Арутюнян, которые должны были быть главными обвиняемыми, против которых на сегодняшний день должны были быть возбуждены многие уголовные дела, и они давно должны были сидеть в тюрьме... Пока они на свободе, герои будут в тюрьме. Я даже не сомневаюсь в этом».
Оппозиционная партия «Справедливость» на выборах 2020 года выдвинула кандидатом в президенты Виталия Баласаняна. Акопян уточняет, что они не являются членами одной команды.
63-летний Виталий Баласанян был освобожден от занимаемой должности в январе этого года. Причина его увольнения официально так и не была озвучена.
Член правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Карабаха Арамаис Агабекян хоть пока и не знаком с уголовным делом, но убежден, что процесс прововой и других мотивов здесь нет. «Все должно происходить в рамках закона и без различия того, кем является данное лицо. Если с точки зрения закона человек виновен, то виновен, если не виновен, то не виновен. Это не политическое событие, чтобы его комментировать», - сказал Агабекян.
Баласанян, назначенный секретарем Совета безопасности Карабаха после 44-дневной войны 2020 года, похоже, был единственным официальным лицом, ведущим переговоры с азербайджанской стороной в основном по гуманитарным вопросам. Во всяком случае, в начале декабря прошлого года, когда азербайджанцы впервые на несколько часов перекрыли Лачинский коридор - дорогу Степанакерт-Горис, согласно официальному сообщению, именно Баласанян участвовал во встрече с азербайджанскими и российскими миротворцами.
Другие новости дня
Глава МИД Армении посетил Адыяман и встретился с армянскими спасателями
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил пострадавший от землетрясения турецкий город Адыяман, где встретился с армянской спасательной группой, которая там с 8 февраля осуществляет поисково-спасательные работы, сообщает Радио Азатутюн.
Мирзояну представили работы, проведенные армянскими спасателями в пострадавшем от бедствия городе, в результате которых удалось вытащить из-под завалов трех человек.
Глава МИД Армении также ознакомился с процессом распределения гуманитарной помощи, направленной накануне из Армении.
Число жертв разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции превысило 35 тысяч человек. Армения направила гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от стихии, через мост Маргара, закрытый с 1993 года. Ранее в Турцию вылетела группа из 27 армянских спасателей.
Сегодня в Анкаре глава МИД Армении также встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего подтвердил готовность Армении к полной нормализации отношений с Турцией.
Кадыров призвал глав регионов не комментировать потери в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов перестать сообщать о гибели жителей регионов на войне в Украине.
«Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», – написал в своем телеграм-канале Кадыров.
Глава Чечни также заявил, что участники войны выбрали этот путь «самостоятельно и осознанно», - сообщает Кавказ.Реалии. При этом в боевых действиях участвуют не только военнослужащие-контрактники и добровольцы, но и мобилизованные россияне.
Еще в начале вторжения правозащитники неоднократно заявляли, что призыв в Чечне имеет принудительных характер. Сообщения о принудительной отправке жителей Чечни на войну с Украиной поступают и после объявления российскими властями завершения мобилизации.
Засекретить данные о данные о родственниках военных, погибших в Украине, планировало Минобороны. 6 июня суд в Калининграде признал список погибших из Псковской области, который вело издание сети «Городские порталы Shkulev Media Holding», запрещенным материалом, и счел, что сведения в нем относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность, даже если они взяты из открытых источников. После этого ряд региональных СМИ, которые раньше вели свои списки погибших, удалили их.
Однако многие СМИ, чиновники и правозащитники продолжают публиковать данную информацию. Исходя из этого, а также из данных других источников Би-би-си и «Медиазона» на 12 февраля установили имена 14 093 российских военных, погибших в Украине. В их числе более 1 тысячи мобилизованных. Реальное число убитых может быть существенно большим. Журналисты отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за все время войны.
- Минобороны России в последний раз называло официальное число потерь 21 сентября, в день объявления мобилизации. Тогда утверждалось, что в Украине были убиты около 5 тысяч российских военных.
- Генштаб Украины утверждает, что убиты были уже более 100 тысяч российских военных. Западные разведки говорят о похожем числе, однако включая раненых.
- Виталий Вотановский за последние полгода опубликовал фотографии более семисот могил российских военных, о смерти которых не сообщали региональные СМИ и районные администрации. Найденные им захоронения расположены на кладбищах Анапы, Краснодара, Крымска, Хадыженска, Туапсе, Каневской, Ленинградской и других, а также в соседней Адыгее. В интервью сайту Кавказ.Реалии Вотановский рассказал, как и зачем он находит такие захоронения.
Бывший глава Казахстана Назарбаев лишен пожизненных привилегий
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому отменяется действие закона «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы». Документ предполагал пожизненные привилегии для экс-руководителя страны Нурсултана Назарбаева и его семьи: в частности содержание за счет госбюджета и предоставление охраны.
Назарбаев также лишился права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники - права на личную неприкосновенность.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте 2019 год. Он руководил страной почти 28 лет. При этом отставка была по сути формальной: Назарбаев сохранил за собой посты председателя Ассамблеи народа Казахстана и главы Совета безопасности, а потому продолжал оказывать значительное влияние на политику государства.
В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах Казахстана против власти Назарбаева переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Парламент страны одобрил изменения, которые отменили пожизненное председательствование Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике. Кроме того, новый президент Касым-Жомарт Токаев, к которому перешла власть от Назарбаева, ограничил срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания, и назначил досрочные президентские выборы на ноябрь 2022 года. Токаев на них победил с большим перевесом.
- В последний год власти Казахстана развенчивают культ личности Нурсултана Назарбаева. Из Конституции страны были исключены упоминания о нем, как о «лидере нации» (Елбасы), республиканскую столицу переименовали из Нур-Султана обратно в Астану, День первого президента был исключен из государственных праздников. Кроме того, суд приговорил племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу об особо крупных хищениях государственных средств, а старшая дочь бывшего президента Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата нижней палаты парламента.
Российские бомбардировщики перехвачены в воздухе у Аляски
Несколько российских военных самолётов – истребителей и стратегических бомбардировщиков - были перехвачены во вторник в нейтральном воздушном пространстве у берегов Аляски. Самолётами США и Канады они были возвращены в пространство России.
По сообщению совместной команды Канады и США по воздушной защите (NORAD), российские самолёты не пересекли государственных границ этих стран и не представляли угрозы. Также в ведомстве отметили, что инцидент не имеет отношения к летающим объектам, несколько из которых были сбиты за последнюю неделю над территориями Канады и США.
Министерство обороны России не комментировало инцидент, однако сообщает, что 14 февраля стратегические ракетоносцы российских ВВС проводили плановые полёты в нейтральном воздушном пространстве над Беринговым морем. В министерстве подчеркнули, что полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Днём раньше похожий инцидент случился над Балтийским морем: 13 февраля российский самолёт-разведчик Ил-20М в сопровождении двух истребителей был замечен силами НАТО в непосредственной близости к воздушной границе Польши. Нидерландские истребители, дислоцированные на польской военной базе Мальборк, были подняты в воздух и отвели российские самолёты в глубь нейтрального пространства. По утверждению Минобороны Нидерландов, самолёты вылетели с базы российских ВВС в Калининградской области.
Европарламент призвал освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили
Европейский парламент утвердил резолюцию «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили».
Документ содержит призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей.
Европарламентарии утвердили и поправку о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Её инициировали пять политических групп Европарламента.
«(Европарламент) подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся заключении Михаила Саакашвили в рамках личной вендетты, повторяет свой призыв к (Европейскому) Совету и демократическим партнерам рассмотреть вопрос о введении санкций против Иванишвили за его роль в деградации политического процесса в Грузии», – сказано в документе.
За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. При этом поправку о введении санкций против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.
Заявления представителей «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили в документе оцениваются как «неадекватные и неприемлемые». Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразятся на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее:
«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».
- 14 декабря 2022 года Европарламент принял резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Европарламент и тогда призвал к освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и введению санкций против экс-премьера Бидзины Иванишвили.
- В июне 2022 года Европарламент утвердил резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии», в которой говорилось о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов». В документе речь шла об обеспокоенности в связи с «личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России». Власти Грузии тогда назвали «оскорбительной» резолюцию Европарламента.
Абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов
В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время землетрясения в Турции и Сирии.
Представители исполнительной ветви власти, приглашенные на заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, сообщили о проделанной работе по сбору гуманитарной помощи и решению организационных вопросов.
Замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава представил информацию о наиболее востребованных товарах. Это – мука, сахар, масло, сухие смеси для детей, теплые одеяла, пледы и трансформаторы.
Полномочный представитель абхазского президента в парламенте Анри Барциц заявил, что по поручению Аслана Бжания правительством принято решение о выделении финансовой помощи Турции и Сирии в размере 300 тысяч долларов.
«100 тысяч долларов планируется направить Турции, а 200 тысяч долларов – Сирии», – сказал он.
Участники заседания отметили, что вопрос поставки гуманитарного груза и денежной помощи пострадавшим в Турции и Сирии будет решен в ближайшие дни.
«Участники заседания выразили уверенность, что совместная скоординированная работа представителей законодательной и исполнительной ветвей власти даст положительный результат», – пишет агентство «Апсныпресс».
Власти Грузии опубликовали новые кадры из палаты Михаила Саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии заявила, что сообщения о том, что бывший президент Михаил Саакашвили не может передвигаться самостоятельно, не соответствуют действительности.
Ведомство говорит о «ложной информационной кампании с целью вызвать общественные волнения и нанести ущерб положительному имиджу страны».
В доказательство своих утверждений служба публикует новые кадры с Михаилом Саакашвили в клинике «Вивамед», где он находится с мая прошлого года.
Кадры датированы 17 декабря прошлого года, 1, 8 и 9 февраля этого года. На них видно, что Саакашвили передвигается самостоятельно. При этом за последние дни кадров нет.
Мать Саакашвили, Гиули Аласания, последнюю неделю заявляет, что Саакашвили еще больше ослабел и ему трудно передвигаться, и он практически все время лежит.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на днях телекомпания CNN пустила в эфир кадры с Саакашвили, которые датированы 4 и 6 октября прошлого года — они были предоставлены американским адвокатом, который говорил в программе о критическом состоянии здоровья бывшего президента. На кадрах видно, как Саакашвили заходит в палату, теряет равновесие и падает.
Сам Саакашвили 1 февраля дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда – перед тем, как суд вынес решение об отказе в освобождении по состоянию здоровья. Саакашвили поднял рубашку, чтобы показать свое состояние, но судья прервал трансляцию через несколько секунд.
В Южной Осетии с 1 июля повысят тарифы на газ и свет
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия внесло изменения в постановление о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет агентство «Рес», вопрос на рассмотрение Кабмина вынес министр экономического развития Дзамболат Тадтаев.
Он заявил, что российские ресурсоснабжающие организации увеличили отпускную цену для Южной Осетии на электричество и газ.
«Для населения увеличение тарифов произойдет с первого июля 2023 года. Принимая данное постановление, выполняется поручение президента о том, чтобы в зимнее время увеличение тарифов не коснулось населения», – сказал Тадтаев.
Он сообщил, что повышение отпускной цены на 1 кВт электроэнергии составит 30 копеек.
«С 2.5 рублей увеличивается отпускная цена до 2.8 рублей. Далее ресурсоснабжающие организации проводят все необходимые процедуры по составлению тарифного дела и включения, в том числе текущего содержания предприятия, в отпускной тариф», – сказал Тадтаев.
Югоосетинские власти предложили установить экономически обоснованный тариф на уровне 4.23 рублей с 1 марта 2023 года.
«До этого мы утверждали экономически обоснованный тариф на уровне 3.87 рублей, удорожание идет в размере 36 копеек», – пояснил он.
Тадтаев отметил, что в связи с увеличением экономически обоснованного тарифа по электроэнергии приходится увеличить отпускной тариф и для населения.
«Это для населения, которое обеспечено природным газом, то есть преимущественно для тех, кто проживает в Цхинвале и частично поселке Дзау. Для них отпускной тариф составит 3 рубля 36 копеек. Ранее отпускной тариф по этой категории составлял 3 рубля», – отметил Тадтаев.
Говоря о категории населения, не обеспеченной природным газом, Тадтаев подчеркнул, что для них ранее был установлен отпускной тариф в размере 2.37 рублей, который поднимется до 2.65 рублей.
«Тарифы для населения увеличиваются с инфляционной поправкой 11, 9 процентов», – сказал глава югоосетинского ведомства.
По его словам, аналогичная ситуация и с природным газом, которая поставляется в Южную Осетию.
«Экономически обоснованный тариф с первого марта составит 6.33 рублей, до этого мы утверждали 5.9 рублей. Для населения отпускной тариф увеличивается с 4.51 до 5.05 рублей. Для населения это увеличение произойдет с первого июля 2023 года», – отметил Тадтаев.
Кремль не позовёт на послание Путина СМИ из «недружественных» стран
Кремль не пригласит СМИ из «недружественных» стран на послание Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин планирует обратиться 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на мероприятие будут аккредитованы СМИ, которые представляют «дружественные» страны. «Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», – пояснил Песков.
Российские власти признали недружественными более 60 государств за введение или поддержку ими санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония. Грузия в список не попала.
В 2022 году Путин не выступал с обращением к Федеральному собранию в нарушение Конституции России. Путин объяснил это тем, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». В СМИ утверждали, что отказ от послания связан с обстановкой на фронте в Украине.
Помимо послания, Путин в 2022 году отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и ежегодную «Прямую линию», в ходе которой он отвечал на вопросы россиян.
ВОЗ остановила расследование о происхождении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае. Об этом сообщила представитель организации Мария ван Керкхове в разговоре с журналом Nature.
Ван Керкхове отметила, что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус продолжает контакты с китайскими чиновниками, чтобы убедить КНР делиться данными о вирусе. Сотрудники организации также связались с китайским центром по контролю заболеваний, чтобы наладить сотрудничество.
Вместе с тем Nature пишет, что для сбора необходимых данных об источнике COVID-19 прошло слишком много времени. При этом учёные имеют достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки в будущем.
Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным», и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Дания и Нидерланды не станут передавать Украине танки «Леопард»
Нидерланды и Дания не поставят Украине танки «Леопард-2» из своих запасов. Правительства стран пересмотрели своё решение о передаче Киеву современных боевых машин. Об этом сообщает газета Die Welt ссылаясь на запросы по адресу правительств Нидерландов и Дании.
Нидерланды собирались передать Украине 18 танков «Леопард-2», которые были взяты в лизинг у Германии и находятся на службе в германо-нидерландском батальоне. Теперь, в ответ на запрос газеты, представители властей страны ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять «Леопард-2» из своих запасов.
Die Welt сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на сеья часть расходов по ремонту 100 танков «Леопард-1», которые Германия намерена передать Украине.
По информации газеты, передавать Киеву танки «Леопард-2» также отказываются Швеция и Финляндия. Обе страны ждут вступления в НАТО и намерены отправить технику уже после того, как станут членами альянса.
- В январе США объявили о готовности поставить 31 танк «Абрамс», а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков «Леопард», а также даст разрешение другим странам на поставки «Леопардов» Украине. О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард" из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.
Каладзе: если Грузии не дадут статус в ЕС, пусть оставят его себе
На пути к европейской интеграции правительство Грузии будет играть по грузинским правилам, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Политик прокомментировал заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса. Литовский европарламентарий в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари» обратился к правящей партии «Грузинская мечта» – «вы не получите статус (кандидата в члены ЕС), если не будете играть по нашим правилам».
«Это часть игры и шантажа, которые мы наблюдаем все это время, и общественность тоже это видит. Власти Грузии будут играть по грузинским правилам, действовать в интересах страны и действовать в национальных интересах нашего народа. Наше правительство все делало и делает на этом нелегком пути. Однако если с их стороны будет принято политическое решение об отказе в статусе кандидата, если они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе», — заявил мэр Тбилиси.
Каладзе говорит, для т.н. друзей Грузии власти страны неприемлемы, потому что они «не ввязались в войну». Возвращение экс-президента Михаила Саакашвили в страну он назвал «постановочным спектаклем».
«Это было сделано для того, чтобы вызвать конфронтацию, государственный переворот. Для т.н. друзей Грузии власти неприемлемы, потому что они не ввязались в войну, они делают все, что касается нашей страны и интересов нашего народа», — отметил Каха Каладзе.
- Лидеры стран ЕС в конце июня 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
«Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции» – Чавушоглу
Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре.
Как пишет агентство «Анадолу», глава турецкой дипломатии дал высокую оценку работе спасателей из Армении, которым также удалось спасти из-под завалов жителей Турции.
«В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с восьмого февраля, они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого жителя», – сказал Чавушоглу.
Турецкий министр отметил и факт поставки в зону землетрясения 100 тонн гумпомощи из Армении.
Глава МИД Армении в свою очередь отметил, что, находясь в этот непростой период в Турции, хотел бы вновь заверить в готовности своей страны к построению мира.
Мирзоян привлек внимание к открытию для поставок гумпомощи контрольно-пропускного пункта на армяно-турецкой границе, который оставался закрытым на протяжении десятков лет.
Отметим, что накануне Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Под завалами в Турции все еще находят живых людей
В Турции на десятые сутки после землетрясения из-под завалов все еще спасают людей. Об этом пишет агентство «Анадолу».
В городе Кахраманмараш спасли 42-летнюю женщину. Она провела под завалами обрушившегося дома 222 часа. Вызволенной из-под завалов оказали первую помощь и госпитализировали.
В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Она была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована.
В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 35,4 тыс. человек, в Сирии – 3,6 тыс. человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги приспущены на всей территории страны.
Расследование: хакеры из Израиля вмешивались в выборы по всему миру
Хакерская группа «Команда Хорхе» из Израиля вмешивалась в политические процессы по всему миру по заказу партий и частных компаний. Об этом говорится в совместно расследовании журналистов нескольких изданий, включая The Maker, Haaretz, Le Monde и Der Spiegel.
Руководитель хакерской группы Таль Ханан работает под псевдонимом Хорхе. По данным журналистов, он служил в израильском спецназе. Ханан говорил, что команда имеет шесть офисов по всему миру и может тайно манипулировать общественным мнением, говорится в расследовании.
Трое журналистов-расследователей обратились к «Команде Хорхе», представившись консультантами, работающими в Африке, и попросили помощи в отсрочке выборов в одной из стран.
На встречах участники «Команды Хорхе» рассказывали, как они умеют распространять дезинформацию в соцсетях, а также собирать информацию с помощью взлома аккаунтов в Gmail и Telegram – в том числе в сотрудничестве с местными операторами мобильной связи, пишут журналисты.
В отчёте упоминается, что группировка, в частности, запросила шесть миллионов евро для срыва выборов в Чаде. Речь при этом шла об организации взрыва на рынке в столице страны Нджамене.
«Команда Хорхе» также рассказала, что провела более 30 кампаний в разных странах и, в частности, организовала кибератаку, направленную на срыв референдума о независимости Каталонии в 2014 году. Тогда голосование не состоялось.
Журналисты также пишут, что израильские хакеры предлагали услуги британской аналитической компании Cambridge Analytica – в том числе по предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году.
В начале 2018 года СМИ обвинили Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Информация могла использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии «Национальный фронт» во Франции.
После скандала основателю Facebook Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США, а Cambridge Analytica прекратила свою работу.
В общей сложности расследователи записали шесть часов бесед с «Командой Хорхе» и её руководством. Ханан свою причастность к незаконной деятельности отверг.
Грузия проиграла российской «Интер РАО» еще один арбитражный спор
Правительство Грузии проиграло российской государственной компании «Интер РАО» еще один арбитражный спор. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, установил, что Грузия должна выплатить российскому инвестору 75.9 млн долларов.
Кроме того, сообщается, что Арбитражный трибунал в Стокгольме также принял решение в пользу «Интер РАО». О решении стокгольмского арбитража стало известно еще в конце 2021 года. В Минюсте Грузии тогда заявили, что компания «Интер РАО» требовала выплаты 200 млн долларов. 23 ноября 2021 года была установлена компенсация в объеме 80.5 млн долларов США. Российская сторона анонсировала пересмотр суммы компенсации. По уточненной информации, она составляет 112 млн долларов.
Грузинские СМИ пишут, что пока неизвестно, какое решение придется исполнить официальному Тбилиси.
Решение Международного центра по урегулированию инвестиционных споров власти Грузии пока не комментировали.
В 2017 году «Эхо Кавказа» рассказывало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО – Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании «Теласи», обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.
Ранее грузинский бизнесмен Хвича Макацария заявил, что хочет выкупить компанию «Теласи» у «Интер РАО». Бизнес-группе Макацария (CBS Group) с 2020 года принадлежит 25% акций «Теласи». Остальная доля находится в собственности «Интер РАО».
Патриархия Грузии раскритиковала ход реставрации Гелати
Патриархия Грузии потребовала заменить иностранных специалистов, работающих над восстановлением Гелатского монастыря, более высококвалифицированным персоналом.
«Доклады международных экспертов и грузинских ученых ставят под сомнение соответствующую компетентность нынешней группы специалистов по консервации», — говорится в заявлении Патриархата Грузинской православной церкви.
Патриархия заявляет, что ей непонятна позиция Минкультуры, в ведении которого находится реставрация комплекса и «адвокация» ведомством работающей над реставрацией группы.
«Ситуация не просто серьезная, а критическая! Необходимо немедленно исправить создавшуюся ситуацию и спасти росписи! Мы считаем, что иностранных специалистов, работающих до сих пор, должна заменить группа высококомпетентных профессионалов», — заявляют в Патриархии.
Здесь отмечается, что все началось с неудачных восстановительных работ в 2015-2019 годах, когда монтаж кровли главного храма велся неправильно, непрофессионально и с некачественными материалами. Все это привело к порче настенной росписи, и ситуация стала критической, несмотря на приглашение в 2021 году иностранной группы для консервации фресок.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», патриархия ссылается сразу на четыре доклада о состоянии комплекса и отмечает, что эксперты столкнулись с крайне неполной и скудной документацией по ходу реставрации.
Грузинская церковь настаивает на создании международного консультативного совета и приведение единого плана управления комплекса в соответствие с современными стандартами.
Ответа от министерства культуры, которое возглавляет Тея Цулукиани, пока не последовало. Ранее Цулукиани неоднократно опровергала критические заявления по ходу реставрации Гелати со стороны экспертов, гражданских активистов и общественных организаций.
Хвича Кварацхелия вошел в десятку претендентов на «Золотой мяч»
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг кандидатов на «Золотой мяч».
Первое место в рейтинге сохранил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В тройку входят Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия – на восьмом месте.
Рейтинг кандидатов на «Золотой мяч»:
1. Лионель Месси – «ПСЖ»;
2. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
3. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;
4. Роберт Левандовски – «Барселона»;
5. Неймар – «ПСЖ»;
6. Маркус Рэшфорд – «Манчестер Юнайтед»;
7. Винисиус Жуниор – «Реал»;
8. Хвича Кварацхелия – «Наполи»;
9. Виктор Осимхен – «Наполи»;
10. Джамал Мусиала – «Бавария».
В октябре сообщалось, что в списке кандидатов на «Золотой мяч» Кварацхелия занимал 15-е место.
В текущем сезоне за «Наполи» Хвича провел 23 матча, забил 11 мячей и отдал 14 голевых передач.
Экс-глава Международной федерации хоккея получил гражданство России
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF), швейцарец Рене Фазель, получил гражданство России, сообщает The Insider.
Издание отмечает, что вместе с российским паспортом Фазель приобрёл 54% акций компании «Алма Холдинг», совладельцем которой является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. «Алма Холдинг» занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае.
Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 годы. Кроме того, всё это время он был членом Международного олимпийского комитета, а с 2008 по 2016 годы входил в исполком МОК.
В эпоху правления Фазеля Россия трижды получала право на проведение чемпионата мира по хоккею, и однажды, впервые в своей истории – зимней Олимпиады. Находясь на своём посту, Фазель неоднократно в комплиментарной форме высказывался о Владимире Путине и встречался с ним в неформальной обстановке. В мае 2021 года, после того, как в связи с жестоким подавлением массовых протестов в Беларуси чемпионат мира по хоккею был перенесён из этой страны, швейцарец высказался в поддержку Александра Лукашенко.
На родине Фазеля подозревали в коррупции - в частности, в получении взятки в размере 400 тысяч франков за победу одной из компаний в тендере на реализацию прав телетрансляций чемпионатов мира по хоккею. Сам функционер отвергает все обвинения.
WSJ: США могут передать иранское оружие Украине
Пентагон рассматривает возможность передачи Украине нескольких тысяч единиц стрелкового оружия более чем миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, предназначавшихся для йеменских боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на американских и европейских официальных лиц.
Речь идет о более, чем 5 тысячах автоматов, полутора миллионах патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более, чем 7 тысячах радиовзрываетелей, применяющихся в зенитных ракетах. Это вооружение было захвачено в последние месяцы у контрабандистов в ходе патрулирования прибрежных вод Йемена американскими и французскими кораблями.
Как объясняют собеседники газеты, проблема заключается в том, что, согласно условиям эмбарго ООН на поставку вооружений в Йемене, конфискованное оружие подлежит уничтожению, оно не должно использоваться в ходе других военных конфликтов. Юристы предлагают Белому дому использовать законы о конфискаци активов, принадлежащих людям или организациям, занимающимся незаконной деятельностью. Но для этого потребуется президентский указ или специальное решение Конгресса.
В то время, как объемы конфискованных вооружений невелики, американские официальные лица говорят о символическом значении факта передачи иранского оружия Украине и о том, что он может стать прецедентом, поскольку перехват оружия, предназначенного хуситам, продолжается.
В течение восьми с лишним лет в Йемене продолжается вооруженный конфликт, начатый хуситами при поддержке Ирана. ООН считает, что иранская военная помощь - ракеты, самолеты-беспилотники, стрелковое оружие помогает хуситам противостоять силам международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией. Иран отрицает поставки оружия хуситам.
В США опубликован доклад о переселении детей из Украины в Россию
В США во вторник опубликован независимый доклад о том, как российские власти прерывают родственные связи между похищенными в Украине детьми и их родственниками в Украине.
Доклад подготовлен в рамках программы Государственного департамента Conflict Observatory при Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», в докладе описана обширная сеть контролируемых Россией структур, которые переселяют тысячи украинских детей на территории, подведомственные российским властям.
Незаконная передача и депортация защищенных лиц названы в докладе «серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения». Такие действия представляет собой военное преступление, – говорится в докладе. Перемещении и депортации детей аморальны по любым стандартам. «Россия должна немедленно прекратить принудительные перемещения и депортации и вернуть детей в их семьи или их законным опекунам», такое требование содержится в докладе организации Conflict Observatory.
Госдепартамент США призвал Россию обеспечить доступ внешних независимых наблюдателей к соответствующим объектам на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России и предоставить регистрационные списки переселенных и депортированных детей Украины, сообщает «Голос Америки».
В докладе приводятся факты того, как власти РФ препятствуют возвращению детей в Украину и их «перевоспитанию», чтобы они стали пророссийскими. Авторы документа приводят и примеры передачи украинских детей на усыновление в семьи в России.
Международный телеканал Euronews во вторник также посвятил свою публикацию теме переселения детей. Сотни украинских детей переправляют в Россию с оккупированных ею территорий на востоке Украины, отмечают авторы публикации. Кремль говорит о «спасении», Киев заявляет о геноциде. Детей передают в российские семьи с последующим получением ими гражданства.
Уполномоченная по правам человека в России Мария Львова-Белова говорит об акте любви к детям-сиротам, о которых некому позаботиться. Однако, как отмечает Euronews, расследование журналистов EBU показало, что у многих из этих детей есть семьи, и, что они были вывезены в Россию обманом или без их согласия. (EBU, Европейский вещательный союз – ред.)
В Международной правозащитной организации Human Rights Watch в связи с этим заявили: «Не только насильственное перемещение является военным преступлением, но и усыновление детей во время войны также полностью противоречит международному праву. В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить этим детям получить российское гражданство. И так произошло в сотнях случаев». Об этом рассказал телеканал Euronews.
Минобороны США: Украина должна получить больше средств ПВО
Украине срочно требуется дополнительная военная помощь. Об этом на встрече в формате «Рамштайн», в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он заверил, что союзники готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе.
Глава Пентагона напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нападение России на Украину – это испытание для всего мира.
Вместе с тем Остин отметил, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки, но Украина должна получить как можно больше средств противовоздушной обороны.
На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО Остин отметил, что также обсуждал с коллегами «вопрос о подотчетности Украины», чтобы союзники могли быть уверены в правильном использовании военной помощи.
Кроме того, Вашингтон ожидает, что Украина перейдет в контрнаступление весной.
Накануне встречи стало министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, то в ближайшие два месяца Берлин передаст Киеву еще две установки ПВО IRIS-T. Всего Германия обещала передать четыре такие системы, из которых одна с октября прошлого года уже находится на вооружении у украинских военных.
МВД Грузии закрыло дело о краже картины из Национальной галереи
МВД Грузии сообщает, что дело о краже произведения современного искусства в Национальной галерее в Тбилиси закрыто за отсутствием состава преступления.
Речь идет о флешмобе художника Сандро Сулаберидзе, который снял со стены свою работу, а на освободившемся месте прямо на стене написал «Искусство является живым и независимым», пишет агентство «Новости-Грузия». Дирекция галереи вызвала полицию, которая возбудила уголовное дело, что вызвало протесты, и художники начали отзывать свои работы с выставки.
Пока МВД думало, успели поссориться президент и Министерство культуры, а выставку решили закрыть раньше запланированного.
Суд в Кутаиси вынес приговор по делу об убийстве бывшей жены
Кутаисский городской суд приговорил гражданина Грузии к 20 годам лишения свободы за умышленное убийство бывшей жены при отягчающих обстоятельствах.
Мужчина 1 июля прошлого года расправился с женщиной прямо на улице, в центре Кутаиси, на улице Чавчавадзе. Он был задержан полицией недалеко от места преступления, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями. В прошлом году в Грузии произошло несколько случаев, когда мужья нападали на жен и бывших жен с холодным оружием. Одна из женщин в Тбилиси была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений.
Страшные факты расправы над женщинами вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #НетУбийствуЖенщин, в нескольких городах страны прошли акции протеста.
Уже несколько лет в стране действует несколько центров помощи жертвам семейного насилия.
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