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Апелляционный иск отклонил иск адвокатов Саакашвили
Тбилисский апелляционный суд отклонил иск адвокатов заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Защита пыталась оспорить решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил в заключении Саакашвили, признав не имеющим оснований ходатайство об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья.
Апелляционный суд заявил, что не нашел правовых основания для удовлетворения жалобы адвокатов на это решение. Решение Тбилисского городского суда остается без изменений, пишет агентство «Новости-Грузия».
Защита Саакашвили обращает внимание, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушаний сторон, только на основании материалов дела.
Другие новости дня
У парламента Грузии шумно, полиция задерживает участников акции
Полиция, предположительно, задержала нескольких граждан возле парламента Грузии, где проходит акция против принятия законопроектов об «иноагентах», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
В эти минуты между участниками акции протеста и полицией завязалась потасовка из-за того, что они не дают отъехать автомобилю патрульной милиции, в котором находился один из задержанных.
Участники акции стоят у обоих входов в парламент и скандируют «Русские! Рабы!».
Сегодня акция уже прошла у входа в законодательный орган. Ее участники предупредили, что каждый депутат парламента, который поддержит «российский закон», будет нести личную ответственность за разрушение европейской перспективы Грузии.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
Герхард Шрёдер останется в СДПГ — несмотря на связи с Путиным
В Германии арбитражная комиссия Социал-демократической партии (СДПГ) отклонила запрос на исключение из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
Исключение экс-канцлера инициировали 17 региональных партийный объединений. В своём заявлении они указали, что Шрёдер недостаточно отстранился от Москвы и президента России Владимира Путина после начала российской войны против Украины.
Кроме того, критики бывшего канцлера указывали на его связь с российским нефтегазовым сектором.
В свою очередь соратники Шрёдера отмечают, что после нападения России на Украину политик дистанцировался от Кремля.
В августе прошлого года специальная комиссия СДПГ не нашла оснований для исключения Шрёдера из партии. Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии. Он не высказывал поддержки военной агрессии России в Украине и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушёл.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров «Роснефти» Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла 600 тысяч долларов.
- Об уходе из совета директоров «Роснефти» Шрёдер заявил 20 мая 2022 года. Вместе с ним «Роснефть» покинули директор компании, германский бизнесмен Матиас Варниг, и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
- Шрёдер назвал ошибкой российского правительства начало войны с Украиной, но уже во время войны он неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа.
Бжания: дискуссии по безопасности на Кавказе можно проводить в Минске
Минск мог бы стать нейтральным местом для проведения дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Об этом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил на пресс-конференции по итогам визитов в Россию и Беларусь. В Минске его принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
«Минск мог бы стать нейтральным местом, где мы могли бы проводить дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Это одно из направлений работы, которую нам необходимо продвигать», – сказал Бжания.
По его словам, были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча лидеров Абхазии и Беларуси.
«(Лукашенко), приветствуя меня, акцентировал внимание на острой реакции со стороны Грузии», – отметил Бжания.
В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
Блинкен и Лавров поговорили в Индии. Разговор длился менее 10 минут
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» в Индии. Это была их первая встреча после широкомасштабного вторжения России в Украину.
Разговор длился менее 10 минут – сообщают Reuters и New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента. О встрече заранее не сообщалось.
По словам американского представителя, Блинкен коснулся в разговоре с Лавровым трёх тем: госсекретарь сказал, что США продолжат поддерживать Украину, призвал Россию вернуться к соблюдению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, а также призвал освободить находящегося в российской колонии американца Пола Уилана.
Reuters также цитирует слова чиновника, что по итогам встречи не сложилось впечатления, что Россия готова в ближайшее время изменить свой курс.
О том, что говорил Лавров, не сообщается. Сам российский министр о встрече пока не рассказал. МИД России только подтвердил её факт, уточнив, что она прошла «на ходу», речь не шла о полноценных переговорах.
Участники встречи G20 из-за позиции России и Китая по вопросу о формулировках, касающихся войны в Украине, не согласовали совместное коммюнике, опубликовано резюмирующее заявление от имени председательствующей Индии. В нём говорится главным образом об экономических вопросах, в том числе и о важности так называемой зерновой сделки об экспорте зерна из Украины. При этом Индия заявила, что большинство стран G20, объединяющей крупнейшие экономики мира, выступили с осуждением войны.
Противостояние в парламенте Грузии: депутаты обсуждают законопроекты об «иноагентах»
В парламенте Грузии начались комитетские слушания законопроектов об «иноагентах». Ранее объединенное заседание двух комитетов срывалось из-за противостояния между депутатами.
«Нет российскому закону!», – заявляют оппозиционеры, требующие прекратить обсуждение инициативы.
Представители оппозиции остаются в зале заседаний комитета, однако члены правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Силы народа», несмотря на их протест, начали обсуждать законопроекты, представленные в законодательный орган.
Ранее на заседание комитета не пустили представителей НПО и СМИ. Однако туда смогли попасть сторонники правящей партии, которые устраивали стычки.
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, которого вывели из зала, призвал противников законопроекта в 18:00 по тбилисскому времени выйти на митинг у здания парламента.
Сегодня акция уже прошла у входа в законодательный орган. Её участники предупредили, что каждый депутат парламента, который поддержит «российский закон», будет нести личную ответственность за разрушение европейской перспективы Грузии.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
«Русский добровольческий корпус» заявил, что вошёл в село в Брянской области
Российские СМИ и телеграм-каналы утром в четверг сообщили о боевых столкновениях в двух сёлах граничащей с Украиной Брянской области. Утверждалось, что в сёла Любечане и Сушаны проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.
В соцсетях впоследствии появились видео, снятые в селе Любечане Брянской области – на фоне местной почты и фельдшерско-акушерского пункта. На них люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они являются бойцами Русского добровольческого корпуса, которые перешли границу Российской Федерации, чтобы «освободить родную землю». Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными жителями.
Русский добровольческий корпус, как утверждается, – это боевое подразделение из российских эмигрантов в составе Интернационального легиона Вооружённых сил Украины. Украинское издание «Бабель» пишет, что один из людей на видео – Денис Никитин, россиянин, воюющий на стороне Украины.
Не названный по имени боец Русского добровольческого корпуса рассказал изданию «Важные истории», что в операции участвовали 45 человек. «Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», – цитирует издание бойца на условиях анонимности.
Реакция Украины
«Бабель» сообщает, что оперативное командование ВСУ не знает об инциденте в Брянской области. В командовании отказались ответить на вопрос, провокация это или нет. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере написал, что «история про украинские ДРГ в РФ – это классическая провокация», и при этом высказал мнение, что «партизанское движение в РФ становится всё сильнее и агрессивнее».
В военной разведке Украины заявили, что РДК – «это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает». «РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов», – цитирует представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова издание «Громадське»".
Российские реакции
ФСБ России официально сообщила, что «в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов».
Спустя несколько часов ТАСС сообщил, что «украинские диверсанты» «не проявляют признаков активности» и уже «могли покинуть российскую территорию». О каких-либо жертвах в связи с налётом в этом сообщении не говорится. Ранее власти Брянской области сообщили, что предполагаемые диверсанты убили водителя легкового автомобиля и ранили 10-летнего мальчика.
Президент России Владимир Путин – уже после того, как ответственность за рейд взял на себя РДК, – назвал произошедшее терактом. По его словам, те люди, которые его совершили, «хотят лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка». На видео бойцы РДК говорят на русском языке, они позиционируют себя как русские националисты. Путин также упомянул о стрельбе по автомобилю.
Издание «Вёрстка» со ссылкой на источники ранее сообщило об экстренном заседании Совбеза России, «Маяк» утверждал, что такое заседание ещё не началось, но пройдёт в ближайшие часы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что экстренного заседания не будет, Совбез соберётся на плановое совещание завтра. При этом Путин, по словам Пескова, совещался с рядом членов Совбеза, в том числе министром обороны, главами ФСБ и Росгвардии, а также в связи с событиями в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край.
- В сообщениях российских СМИ о происходящем было много неясностей, порой они противоречат друг другу. Российские агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что диверсанты якобы взяли в заложники нескольких человек в селе Любечане Климовского района Брянской области. Также ряд российских СМИ утверждал, что идёт бой в селе Сушаны.
- При этом власти Брянской области отрицают как взятие заложников, так и обстрел школьного автобуса, о котором некоторые СМИ сообщали ранее.
- По данным «Базы», в Сушанах была взорвана электроподстанция и газовая станция. Официального подтверждения этого сообщения нет.
- Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что стрельба в районе действительно была, «работала артиллерия и были слышны автоматные очереди». Также сообщается, что «были слышны взрывы».
- Власти соседней Курской области сообщили, что в селе Тёткино при обстреле со стороны Украины погиб один человек. Украинские военные, как правило, не комментируют утверждения российских властей об обстрелах российской территории.
Инала Ардзинба обвинили в «уничтожении работы» посольства в Москве
Бывшая сотрудница посольства самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Татьяна Гулия заявила о «планомерном уничтожении работы» дипведомства.
Гулия рассказала, что работала в абхазском постпредстве с августа 1992 года, а затем в посольстве – в должности советника-посланника. Её уволили приказом главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.
Гулия говорит, что проблемы в посольстве начались после освобождения от должности президентом Асланом Бжания посла Игоря Ахба.
«После этого началось планомерное уничтожение работы посольства. Отсутствие финансирования, беспорядочные назначения людей, зачастую не соответствующих должностям – результат работы министерства, которое возглавляет человек, уволенный в свое время из российских структур. А это может серьезно отразиться на имидже Абхазии», – пишет Гулия.
Позже она опубликовала приказ, подписанный Иналом Ардзинба, в котором указано, что увольнение основано на «решении аттестационной комиссии».
«Данный приказ подписал человек, который не был аттестован ни в одной российской структуре. Так называемая «экспертная комиссия» в составе Одиссея Бигвава, Владимира Ачба, срочно покинувшего Москву осенью прошлого года, Владимира Хашиг и Ларисы Мерцхулава, якобы решала вопросы соответствия должностям. Критерии подхода названы не были. 24 января, за два дня до подписания приказа (как выяснилось позже), был странный телефонный звонок – Владимир Ачба (руководитель Аппарата абхазского МИДа – ред.), со ссылкой на решение президента Бжания и министра Ардзинба, сказал, чтобы я написала заявление об уходе с работы. Я была удивлена. На мои вопросы ответа не последовало», – рассказывает Гулия.
По её словам, приказ об увольнении ей недавно вручил новый посол Алхас Квициния, «променявший репутацию оппозиционера на теплое место».
Как пишет агентство «Аиашара», в абхазском МИДе заявили, что не комментируют кадровые решения.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Абхазское посольство было открыто в Москве в 2010 году.
Российские СМИ пишут о бое с украинскими диверсантами в Брянской области
Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают о боевых столкновениях в двух сёлах граничащих с Украиной Брянской области. Утверждается, что туда проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.
ФСБ России официально сообщила, что «в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов». Никаких других подробностей не приводится.
Украинские военные сообщения никак не комментировали.
Российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах ранее сообщили, что диверсанты якобы взяли в заложники нескольких человек в селе Любечане Климовского района Брянской области. Также ряд российских СМИ утверждает, что идёт бой в селе Сушаны.
При этом власти Брянской области отрицают как взятие заложников, так и обстрел школьного автобуса, о котором некоторые СМИ сообщали ранее. Они, однако, подтверждают боестолкновения в селе Сушаны. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла украинская ДРГ и обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, а село Сушаны, по его словам, было атаковано с беспилотника.
По данным «Базы», в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Официального подтверждения этого сообщения нет.
- Власти соседней Курской области сообщили, что в селе Тёткино при обстреле со стороны Украины погиб один человек. Украинские военные, как правило, не комментируют утверждения российских властей об обстрелах российской территории.
На Совбез Грузии вновь не пригласили представителя президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что заседание Совета национальной безопасности страны прошло без её представителя.
«Обсуждаемые вопросы, включающие в себя важные тенденции мировой и региональной безопасности, в том числе «военные действия в Украине»; вызовы, стоящие перед Грузией; текущие процессы на оккупированных территориях или пересмотр документа об оценке угроз, требовали присутствия представителя президента на заседании Совета.
Следует отметить, что президент неоднократно поднимала вопрос о созыве Совета национальной безопасности. Она также подчеркивала необходимость изучения в этом формате существующих вызовов, связанных с заездом граждан России в Грузию, на что не последовала реакция.
Исходя из стоящими перед страной вызовами, не очень понятно, как можно обсуждать эти вопросы без представителя верховного главнокомандующего стран», – заявили в администрации грузинского лидера.
Заседание Совета нацбезопасности прошло 28 февраля под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В нем приняли участие секретарь Совбеза, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, а также постоянные члены Совета – министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, глава Службы разведки Шалва Ломидзе, начальник специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе и командующий Силами обороны Георгий Матиашвили.
Ранее заседание Совета национальной безопасности прошло в ноябре 2022 года – впервые с декабря 2021-го. На нем также не присутствовали представители президента Грузии.
Генерал РВСН: Россия разрабатывает новый вид военной операции
В издаваемом Министерством обороны России журнале «Военная мысль» появилась статья первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова о том, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия. Соавтор публикации – полковник в отставке Владимир Лумпов.
В статье утверждается, что «США теряют лидирующие позиции в мире» и считают «главным виновником» этого Россию. Со слов авторов статьи, США планируют «разгром» России в форме «стратегической (глобальной) многосферной операции». Своей конечной целью США якобы видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России. В статье также утверждается, что главной целью американской военной политики является «военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны».
По словам авторов статьи, «главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона» является активно разрабатываемая российскими военными специалистами перспективная форма стратегического применения Вооружённых сил России, которую авторы называют «операцией стратегических сил сдерживания».
Согласно публикации, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система противоракетной обороны, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции авторы материала называют нанесение «неприемлемого ущерба» США с помощью сохранившегося ядерного потенциала России.
Чем такая операция отличается от предусмотренных ныне действующей ядерной доктриной операций с применением ядерного оружия, из текста статьи не вполне ясно.
- На минувшей неделе в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Обосновывая своё решение, российский президент утверждал, что «западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда». 22 февраля законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, а 28 февраля закон подписал президент России.
- Договор ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта в Украине. Из уст некоторых российских представителей не раз звучали непрямые угрозы применения ядерного оружия. Владимир Путин, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара.
- Журнал «Военная мысль» – основное военно-теоретическое издание Минобороны России. В его редколлегию входит высшее руководство ведомства и Генштаба ВС России.
Западные страны призвали ОАЭ прекратить реэкспорт в Россию
США, Евросоюз и Великобритания призвали ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно – электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине. Об этом пишет Financial Times.
Официальные лица, ответственные за санкции в западных странах, посетили ОАЭ в феврале, чтобы проговорить широкий спектр торговых ограничений и оказать давление на местных чиновников для пресечения возможного нарушения санкций, говорят участники этой поездки.
«Наше главное требование заключается в том, чтобы ОАЭ прекратили реэкспорт и признали, что он проблематичен», – сказал западный чиновник, добавив, что «переговоры продолжаются».
В 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос в семь раз и составил почти 283 млн долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз до 24,3 миллиона долларов, следует из данных российской таможни, которые проанализировал фонд «Свободная Россия». Также согласно данным, ОАЭ поставили в Россию 158 беспилотников на сумму порядка 600 тысяч долларов.
ОАЭ осознают свою роль в мировой финансовой системе и «имеют чёткие и надёжные процессы по работе с организациями, попавшими под санкции», сказал представитель ОАЭ.
- Согласно данным Евростата, за девять месяцев российского вторжения в Украину экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на 47%, а в страны СНГ и Грузию – вырос на 48% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
- Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3–5,5 раз увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны. Не нарастили экспорт в страны СНГ только Швеция и Мальта.
В Запорожье российским ракетным ударом разрушен жилой дом
В ночь на четверг результате российского ракетного удара по Запорожью был разрушен пятиэтажный жилой дом, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По информации украинской полиции, погибли три человека, шестеро ранены.
По предварительным данным, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один подъезд (более 10 квартир). Из-под завалов спасли 11 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Накануне вечером российская армия нанесла удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчуге Полтавской области, сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин.
В Харьковской области по гражданским объектам были нанесены 3 ракетных удара. Есть раненые. Кроме того, произведены 16 авиаударов, в том числе с использованием дронов "Шахед", часть из которых была сбита украинской ПВО.
1 марта воздушная тревога в Полтавской, Сумской и еще 10 областях Украины объявлялась дважды.
В Абхазии оппозиция подозревает президента в нарушении Конституции
Ряд оппозиционных сил в самопровозглашенной республике Абхазия выступил с заявлением, в котором указывает на нарушение президентом Асланом Бжания Конституции и присяги.
Речь идет о встрече Бжания с вице-премьером РФ Александром Новаком. По информации официального сайта российского правительства, Новак поручил Бжания ускорить принятие закона об инвестиционной деятельности, «принять новое законодательство в сфере энергетики с учётом параметров повышения платёжной дисциплины населения и промышленности».
В абхазском Комитете по защите суверенитета заявили, что «должность президента несовместима с выполнением поручений иностранных чиновников» и «никто не может давать поручений главе суверенного государства».
«Такое положение дел противоречит Конституции Республики Абхазия и создаёт ненужное напряжение в отношениях со стратегическим партнером. Отсутствие немедленной реакции на подобные оценки в СМИ свидетельствуют о не вполне адекватном восприятии своего статуса руководителем республики, а также негативно сказываются на международном имидже нашей страны», – сказано в заявлении.
Оппозиционые организации («Аидгылара», экспертный фонд «Аамта», «Ахьаца», «Аиааира» и «Асаркьал») указывают Бжания, что Абхазия на международных площадках должна быть представлена в качестве суверенного, демократического, правового государства, «а не провинции или области, в отношении которой можно раздавать поручения».
«Не менее абсурдной» называют в оппозиции ситуацию, которая возникла во время визита Бжания в Беларусь.
«Демонстративное нарушение правил протокола, а также неприемлемые предложения о «склеивании Минска-Тбилиси-Сухуми» выглядели недружественно и требовали немедленной реакции главы нашего государства. Убеждены, что подобные действия президента Бжания являются прямым нарушением его конституционных обязанностей», – сказано в заявлении.
Оппозиция считает, что нарушения президентом присяги, данной народу Абхазии, необходимо обсудить на внеочередной сессии парламента.
- Отметим, что на сайте российского правительства внесли изменение в пресс-релиз. Теперь в нем указано, что Новак и Бжания «договорились ускорить принятие в Абхазии закона об инвестиционной деятельности, а также ратификацию соглашения о российских инвестициях».
В США рассекречен доклад с выводами о «гаванском синдроме»
Управление директора Национальной разведки заявило, что на основании анализа имеющихся данных маловероятно, что за инцидентами стоят государства, враждебные Соединенным Штатам. Об этом сообщили «Голос Америки» и Reuters.
Расследование, проведенное американской разведкой, пришло к выводу, что «очень маловероятно», что ответственность за заболевания «гаванским синдромом», от которого пострадали американские дипломаты в разных странах, несли противники США.
Таинственный синдром, о котором впервые сообщили официальные представители США в Гаване в 2016 году, вызывает мигрень, тошноту и провалы в памяти. До настоящего времени из американских учреждений, работающих за рубежом, поступило около 1500 сообщений о случаях проявления синдрома.
Расследование проводилось сотрудниками семи разведывательных служб США. Некоторые были уверены в «маловероятности» ответственности иностранного противники, другие проявляли меньшую уверенность, третьи – низкую степень уверенности. Последние говорили о пробелах в сборе и рассмотрении одних и тех же доказательств.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сделанные выводы не ставят под сомнение инциденты и реальные проблемы, о которых сообщали правительственные служащие США и члены их семей. Управление директора национальной разведки, заявило, что изучение инцидентов будет продолжено.
Семья грузинского бойца опровергла сообщение о его гибели
Семья грузинского бойца Георгия Нармания, воюющего на стороне ВСУ, опровергла сообщение о его смерти.
Информация о гибели военного накануне появилась в соцсетях и СМИ.
Сестра Нармания говорит, что информации о его смерти нет ни у членов семьи, ни у военного руководства или боевых товарищей. Она не исключает, что Нармания ранен или попал в плен.
Несколько дней назад стало известно, что в боях под Соледаром погиб 23-летний Георгий Каадзе. Он родился и жил в Черниговской области Украины.
Министр обороны Словакии: «Мы готовы передать Украине 10 МиГ-29»
Словакия выразила готовность передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщило агентство AP.
По словам словацкого министра обороны, окончательное решение должны принять в течение нескольких дней или недель. Если передача МиГ-29 состоится, Словакия будет первой страной-членом НАТО, которая поставила Украине боевые самолеты.
Словакия перестала использовать истребители МиГ из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию.
Как отмечает агентство УНИАН, для усиления противовоздушной обороны Украины необходимы не только системы ПВО и ПРО, но и боевая авиация. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что истребители нужны Украине для начала контрнаступления. Разговоры о предоставлении Украине боевых самолетов ведутся уже не первый месяц
В то же время итальянские СМИ пишут, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов. Речь идет о Tornado и Amx. Однако Италия не хочет делать это первой.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители МиГ-29. Но Польша сделает это только в рамках более широкой коалиции.
Олег Тиньков попросил британские власти снять с него санкции
Основатель "Тинькофф банка" бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщает агентство Bloomberg.
В своём обращении Тиньков отметил, что приветствует "решение правительства Великобритании внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне", но подчеркнул, что сам он не является таким человеком. "Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - считает бизнесмен.
По данным Bloomberg, с просьбой снять с Тинькова санкции выступил также бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий в Лондоне.
- Великобритания ввела против Олега Тинькова санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года - несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. США и Евросоюз ограничений против Тинькова не вводили.
- Спустя месяц банкир продал свою долю в группе "Тинькофф", материнской компании "Тинькофф банка", холдингу "Интеррос", владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю "за копейки" после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. По мнению банкира, произошедшее стало ответом российской власти на его антивоенную позицию.
- В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом".
Варшава обвинила Москву в кибератаке на сайт польской налоговой службы
Представитель польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский в среду обвинил Москву в причастности к кибератаке на официальный вебсайт, с помощью которого жители Польши подают налоговые декларации. Об этом сообщило Польское агентство печати.
Налоговый сайт был непродолжительное время недоступен, из описания Цешинского следует, что портал подвергся DDoS-атаке. При ней сервера перегружаются огромным количеством запросов, генерирующим искусственный траффик. Утечки данных пользователей, как утверждается, не было.
Заявление Цешинского прозвучало на фоне высокой напряженности в отношениях между Варшавой и Москвой из-за войны в Украине, — напоминает Голос Америки. Польский чиновник связал хакеров с российским правительством.
Минфин страны в комментарии Польскому агентству печати заявлял, что сайт был заблокирован из-за технической ошибки.
Армения передала Азербайджану проект регламента работы демаркационных комиссий
Армения передала азербайджанской стороне проект регламента работы демаркационных комиссий и ожидает ответа. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Он также сказал, что был передан вариант мирного договора.
«Но реакции как таковой пока нет, потому что, когда мы получаем подобный документ, для формирования реакции нам тоже требуется определенное время, и предполагается, что определенная реакция будет через определенное время», - цитирует премьера Радио Азатутюн.
Премьер-министр сказал, что за это время состоялось три раунда работы над мирным договором, и следует продолжить работу в этом направлении. «Вне зависимости от очных встреч, эти работы также проводятся, то есть проводятся работы с документами», - сказал он.
Сделанные ранее предложения по открытию коммуникаций и обеспечению пограничной безопасности продолжают оставаться в силе, заявил Пашинян.
Комиссии по делимитации границ и пограничной безопасности были созданы в обеих странах после встречи лидеров в мае прошлого года. В случае как Армении, так и Азербайджана комиссии возглавляют вице-премьеры - Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, которые также являются членами трехсторонней армяно-азербайджано-российской комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций.
В 2022 году число уехавших из России уроженцев Чечни выросло в четыре раза
Миграция уроженцев Чечни из России выросла в четыре раза по итогам 2022 года. За весь прошлый год из Чечни в другие страны уехали порядка 1300 жителей – это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Основным направлением отъезда стали страны СНГ, пишет Кавказ.Реалии.
Как следует из полных данных Росстата, если в 2021 году из России уехали 329 жителей Чечни, то в прошлом их число выросло до 1273. Из них 1128 эмигрировали в страны СНГ. Также в три раза выросло число чеченцев, переехавших в дальнее зарубежье – если в 2021-м таких официально было всего 43, то по итогам прошлого года порядка 150.
По оценкам работающих в Чечне правозащитников, демографов и журналистов, полагаться только на статистику в республике нельзя – цифры могут быть приукрашены в ту или иную сторону, в зависимости от того, что выгодно властям. Так, независимый демограф Алексей Ракша указывал на относительно низкую достоверность демографических данных по региону, предположив, что вероятные объемы миграции могут быть еще выше.
- После начала вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек трудоспособного возраста. Так, в Казахстан уехали более 400 тысяч россиян, в Грузию - более 700 тысяч человек, в каждой из этих двух стран осталось около 100 тысяч россиян.
- За январь-август 2022 года за границу уехали 948 жителей Чечни – это почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Также в республике выросла внутренняя миграция – из Чечни в другие регионы России уезжает заметно больше людей, чем возвращается.
- По итогам 2022 года суммарный индекс тревожности россиян вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – война России против Украины. Об этом говорится в докладе коммуникационного агентства КРОС.
Александр Лукашенко встретился в Пекине с Си Цзиньпином
Авторитарный Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином. В ходе переговоров он выразил поддержку плана мирного урегулирования в Украине, предложенного Китаем. Также Лукашенко предложил Пекину расширять сотрудничество в технологической отрасли.
Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами, и этот статус должен наполняться новым содержанием.
Ранее Лукашенко встречался с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем парламента Ли Чжаньшу. Они тоже говорили об укреплении двусторонних отношений. Лукашенко отметил, что товароборот между странами растет и достиг 6 миллиардов долларов.
Китай 24 февраля представил план мирного урегулирования ситуации в Украине из 12 пунктов. В их числе - прекращение огня с обеих сторон, мирные переговоры и гарантии суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также отказ от односторонних санкций.
- В отношении войны России в Украине Китай занимает нейтральную позицию. Однако страна не присоединилась к санкциям, наложенных на Россию США, Евросоюзом и многими другими странами. Директор ЦРУ Уильям Бернс в феврале заявил, что у него есть разведданные, согласно которым Китай может планировать поставки оружия России.
- Беларусь - один из немногих союзников России в войне с Украиной. Страна предоставляет российским войскам плацдарм, однако непосредственного участия в боевых действиях белорусская армия не принимает.
Минобороны РФ: ночью Крым атаковали украинские беспилотники
В ночь на 1 марта Крым был подвергнут массированной атаке беспилотников, заявило Минобороны РФ.
Российское ведомство утверждает, что средства российской ПВО сбили шесть украинских беспилотников в ходе «массированной атаки на объекты Крыма со стороны Киева». Сколько всего было запущено беспилотников, не сообщается. Власти РФ утверждают, что жертв и разрушений нет. В Киеве не комментировали атаку на Крым.
Как пишут Крым.Реалии, на полуострове в ночь на 1 марта были слышны взрывы в разных районах полуострова. Об этом, в частности, сообщил телеграм-канал «Крымский ветер». Пророссийский блогер Александр Талипов заявил об атаке беспилотников. Росссийские власти Крыма об атаке не сообщали.
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский глава Крыма Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма.
Американский «самолёт Судного дня» приземлился в Исландии
Командование США в Европе сообщило о переброске на базу в Исландию «самолёта Судного дня». E-6B Mercury выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейского контингента американской армии.
«Самолёт Судного дня» – стратегический борт управления и связи в условиях ядерной войны. Среди прочего он предназначен для связи с атомными ракетными крейсерами, на которых установлены межконтинентальные баллистические ракеты. В среднем самолёт прилетает в Европу два-три раза в год.
В Исландии расположена база США Кеблавик. Американские военные находились там с 1941 по 2006 год. В 2016 году Вашингтон и Рейкявик договорились о возвращении на остров американских военнослужащих. Исландские власти тогда объяснили решение ухудшением безопасности в Европе.
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На юге Грузии произошло землетрясение
В Грузии, в 14:52 по тбилисскому времени произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.
Эпицентр подземных толчков находился в 7 км от села Мамишлари в Дманисском муниципалитете на юге Грузии, в 19 км от города Дманиси, в 62 км от Тбилиси. Магнитуда землетрясения составила 4,2 (ML). Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Отметим, что в феврале текущего года несколько землетрясений произошло в регионе Гурия на западе страны.
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