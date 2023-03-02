В Грузии начался сбор подписей под петицией «Миллион подписей за ЕС»

Сбор подписей под петицией о поддержке вступления Грузии в Евросоюз и НАТО начался в сети. Заявленная цель - собрать миллион подписей жителей Грузии.

«Я, гражданин Грузии, независимо от моей политической принадлежности, поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО. Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени. По важнейшему вопросу о статусе кандидата в члены ЕС и, как следствие, о вступлении Грузии в ЕС и НАТО», - говорится дословно в петиции.

Сбор подписей ранее анонсировали три оппозиционные партии - «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство может пересмотреть эту цель», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклеймить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.

Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента. «Единое национальное движение» сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию», зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта - Российской Федерации».

В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа. Оба варианта будущего закона об иноагентах на фоне акций протеста оппозиции, представителей СМИ и НПО сегодня одобрили парламентские комитеты по международным отношениям и обороне. Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе.