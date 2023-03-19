Минкульт Грузии выступил в поддержку бывшего регбиста Давида Качарава

Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило поддержку бывшему игроку сборной Грузии по регби, председателю Союза регби и депутату парламента Давиду Качарава, который в последние дни подвергся жесткой критике за свою позицию по закону об иноагентах.

SOVA напоминает, что Качарава состоит в движении «Сила народа», созданном формально покинувшими партию власти депутатами, которая инициировала закон российского типа.

«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает поддержку ветерану, одному из выдающихся игроков в регби Давиду Качарава, и решительно осуждает оскорбительные высказывания в его адрес в различных СМИ и социальных сетях.

Давид Качарава - представитель поколения, подарившего грузинским любителям спорта множество незабываемых моментов и принесших своей стране исторические победы . Качарава и регбисты его поколения заложили прочную основу для развития грузинского регби . Звучащие сегодня в адрес этого человека оскорбления бросают тень не только на него, но и на грузинский регби», - сказано в заявлении.

Напомним, что 16 марта болельщики регби создали петицию с требованием отставки Давида Качарава с должности председателя Союза регби Грузии. Согласно онлайн-петиции, занимающий такую должность человек, не должен придерживаться предательской позиции.