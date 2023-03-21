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Ираклия Гарибашвили предупредили о недопустимости преследования участников мартовских акций
Депутаты Европарламента Влад Георге (Румыния) и Карен Мельхиор (Дания) направили письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Они выразили обеспокоенность в связи с заявлением грузинского премьера о «самом строгом наказании» для участников протестов 7-9 марта.
Текст письма опубликовал оппозиционный политик, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, передает СОВА.
«Мы очень обеспокоены вашей угрозой «наказать самым строгим образом» и привлечь к ответственности протестующих, которые вышли на улицы 7-9 марта, чтобы осудить антидемократический закон «об иностранных агентах» российского типа. Эти люди воспользовались своим конституционным правом на протест, который является неотъемлемой частью европейской демократии», — сказано в письме.
Авторы письма подчеркивают, что свобода мирных собраний защищена Конституцией Грузии, а если что-то и является неконституционным, так это разгон демонстрантов полицией с помощью водометов, перцовых баллончиков и слезоточивого газа.
«Мы считаем, что вместо того, чтобы «наказывать» их или прибегать к какому-либо судебному преследованию демонстрантов, правительство Грузии должно убедить их в том, что закон об иностранных агентах больше не будет обсуждаться и что в нынешней войне Грузия дистанцируется от пророссийской позиции», — отмечают депутаты.
По их мнению, правительство Грузии должно извиниться перед жертвами полицейского насилия, и обеспечить привлечение неправительственных организаций и представителей гражданского общества к открытым консультациям по всем законодательным процессам, которые могут затронуть жизнь и свободы рядовых граждан Грузии.
«Любые дальнейшие насильственные действия, незаконные аресты и судебное преследование демонстрантов приведут не только к возмущению международного сообщества, но и к введению возможных ограничительных мер в отношении виновных в этих действиях», — пишут европарламентарии.
При этом Георге и Мельхиор подчеркнули, что сейчас для Грузии наступил решающий момент, и то, как грузинское правительство поведет себя в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества, определит перспективу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС в будущем.
Другие новости дня
Небензя заявил, что РФ вернёт детей в Украину, когда будет безопасно
Представитель России В ООН Василий Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия», и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.
«Конечно, почему нет» – ответил Небензя на вопрос о том, вернёт ли Россия детей. Ответ приводит агентство ТАСС.
По словам Небензи, Россия хочет провести в начале апреля неформальное заседание Совета безопасности ООН, на котором намерена продемонстрировать, что «вопрос о детях, «насильно отправленных в Россию», полностью раздут».
Небензя дал комментарии в связи с выданным в пятницу Международным уголовным судом в Гааге ордером на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Суд не является органом ООН, однако в его работе участвует больше половины стран-членов организации.
Обвинения основаны на том, что российские власти после начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года вывезли из оккупированных районов Украины в Россию детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, без согласия украинских властей или родственников таких детей. Кроме того, сообщалось, что в аннексированном Крыму и ряде регионов России в детских лагерях содержатся дети, которые отправились туда с согласием родителей – однако теперь родители не могут их забрать.
Ещё в мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России. Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что «благодаря ему» усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя. По словам Львовой-Беловой, на арест которой Гаагский суд тоже выдал ордер, в семьях в России сейчас устроены сотни детей из Украины. Если понимать слова Небензи буквально, он признал, что речь идёт об украинских детях, и пообещал вернуть их в страну – то есть признал временный характер их пребывания в России.
- 24 февраля 2022 года Владимир Путин распорядился о начале так называемой специальной военной операции против Украины. Речь шла о широкомасштабном вторжении. До его начала в районах, откуда вывозили детей в Россию, в частности в Мариуполе, военных действий, а следовательно и опасности для детей, не было.
Дела Саакашвили, Гварамия, Мухтарлы – Грузия в докладе Госдепа США о правах человека
Государственный департамент США в понедельник выступил с ежегодным отчётом о правах человека в странах мира за 2022 год. В отношении Грузии в документе сказано, что главной проблемой остается безнаказанность, несмотря на предпринятые действия правительства по расследованию случаев нарушения прав человека.
Насилие в отношении журналистов и правозащитников
Основная часть доклада затрагивает несколько эпизодов безнаказанности в отношении организаторов июльского насилия 2021 года. Речь идет о применении полицией ненадлежащей силы против журналистов и демонстрантов во время акций в июне 2019 года, а также о похищении азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы из Грузии в 2017 году.
Дело Гварамия
Госдепартамент отмечает, что Народный защитник и неправительственные организации оценили дело бывшего гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия как политическое преследование. По данным Amnesty International, судебный процесс над Гварамия «выявил растущее влияние правительства на суды в ряде дел, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков и противников правительства».
Упразднение Специальной следственной службы
В документе сказано, что предпринятые властями в декабре 2021 года действия привели к созданию двух отдельных агентств для расследования дел о злоупотреблении властью и разглашении личных данных. В отличие от предыдущего мандата, закон не позволяет новому следственному органу расследовать убийства и нанесение телесных повреждений, совершенных прокурорами.
Дело Саакашвили
До решения парламента Специальная следственная служба вела расследование предполагаемого бесчеловечного обращения с бывшим президентом Михаилом Саакашвили в ноябре 2021 года во время его принудительного перевода из руставской тюрьмы в пенитенциарную клинику в Глдани.
Следственная служба заявила, что Министерство юстиции и Специальная служба исполнения наказаний нарушили законы о защите данных, опубликовав несколько скандальных видеороликов о Саакашвили.
Кроме этого, доклад описывает эпизод, когда в мае 2022 года в Чугуретском районе Тбилиси группа из примерно 30 человек напала на пятерых трансгендерных женщин в их доме. Закон определяет действия, совершенные на основе предрассудков из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности лица, отягчающим обстоятельством для всех преступлений. Однако, по данным НПО, правительство редко применяло данный закон.
Довольно подробно в докладе описаны нарушения прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
- Такие отчёты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.
- В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.
США рассекретят материалы разведки о происхождении COVID-19
Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, который обязывает разведывательные службы рассекретить как можно больше информации о происхождении COVID-19, в том числе о потенциальной связи между пандемией и лабораторией в китайском городе Ухань.
"Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии, — говорится в заявлении Байдена.
«Я разделяю цель Конгресса - обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19», – сказал Байден. Однако добавил, что вся информация не будет раскрыта, поскольку это может навредить национальной безопасности.
Пекин категорически отвергает возможность того, что утечка во время исследований в уханьской лаборатории могла спровоцировать глобальную пандемию.
Гипотеза о лабораторном происхождении появилась сразу после начала вспышки болезни в городе Ухань в Китае в 2019 году. Её сторонники отмечали, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В нём, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу, вызывающему COVID-19.
В начале марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй в интервью каналу Fox News назвал утечку из китайской лаборатории наиболее вероятной причиной начала пандемии COVID-19. По его словам, ведомство «уже довольно давно» считает это приоритетной версией.
Такую же версию рассматривает американское министерство энергетики, курирующее сеть научных лабораторий. Газета The Wall Street Journal отмечала, что два ведомства пришли к такой гипотезе независимо друг от друга.
Однако руководство органов здравоохранения и американское разведывательное сообщество по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, передался ли вирус случайным образом от зараженного животного или просочился во время исследований, проведенных в Уханьском институте вирусологии. Американская разведка в своём секретном докладе склоняется к тому, что сотрудники уханьской лаборатории не знали об утечке на момент начала пандемии.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Учёные пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным» и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. По официальным данным, погибли почти семь миллионов человек, из них более миллиона – в США.
Заявления Лаврова: о роли НПО на Кавказе, формате «3+3» и Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве, исключил какое-либо сотрудничество с Западом по Южному Кавказу.
Как пишет издание Civil.ge, на фоне прошедших в Тбилиси акций протеста против законопроектов об «иноагентах» и их последующего отзыва властями Грузии, глава МИД России отметил, что Запад добивается своих целей на Южном Кавказе с помощью неправительственных организаций, в том числе с финансовой помощью, и готовит «цветные революции» в этой части мира, как и в любом другом регионе. По его словам, НПО продвигают интересы Запада и пытаются дискредитировать Россию и Иран. Таким образом, по его словам, он не видит возможности и необходимости вести какой-либо диалог с Западом по Южному Кавказу, как и по другим важным вопросам международной повестки дня. По словам Лаврова, Запад себя «полностью дискредитировал».
«Мы прекрасно видим, какие цели Запад преследует на Южном Кавказе», — добавил он.
Министр иностранных дел России также обвинил Запад в попытке отдалить Россию от ее соседей. Он обратил внимание на инициированный Россией формат «3+3», который предполагает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции. По словам Сергея Лаврова, Грузия все еще думает о присоединении к формату и что «дверь для Грузии открыта».
Он также обвинил Запад в подрыве усилий России по развитию формата «3+3» и заявил, что Запад навязывает странам Южного Кавказа свои услуги. По его утверждению, Запад также пытается установить и укрепить свою «гегемонию» повсюду, в том числе и вдали от своих границ, нарушая тем самым «законные интересы» трех ближайших соседей стран Южного Кавказа. Он уточнил, что имеет в виду интересы России, Ирана и Турции.
Диалог Баку и Карабаха
Как пишет Радио Азатутюн, Москва накануне впервые выразила свою позицию относительно идеи прямого диалога между Баку и жителями Нагорного Карабаха. По словам Сергея Лаврова, он поддерживает заявление премьер-министра Армении о том, что вопросы прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха должны решаться между представителями Карабаха и Баку.
«О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены и в подписанном между Белградом и Приштиной 10 лет назад соглашении о создании «сербских органов местного самоуправления Косово». Я думаю, что примерно такой же набор прав необходим и для карабахцев», – отметил Лавров.
Глава МИД России выразил мнение, что достижение подобных договоренностей не является сложной задачей, но, как он подчеркнул, все зависит от порядочности посредников.
Лачинский коридор
Сергей Лавров заявил, что проблему Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений, и особо подчеркнул, что у каждой стороны есть свои обязательства. Что должна делать армянская сторона для открытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабаха с Арменией, российский чиновник не уточнил.
«Мы выступаем за то, чтобы строго, в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности. Прежде всего, договоренности, которые были подписаны в ночь с 9-го на 10-е ноября 2020 года. Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте», – подчеркнул глава МИД РФ.
«Запад пытается рассорить Россию и Армению»
Хотя официальный Ереван настаивает на том, что размещение миссии наблюдателей ЕС на границах Армении, вызвавшее недовольство Москвы на фоне бездействия союзников по ОДКБ, было вынужденным шагом с целью противодействия угрозам безопасности, Лавров продолжил утверждать, что Запад пытается рассорить Россию и Армению.
«Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности», – заявил Лавров, выразив убежденность в том, что Запад заботят отнюдь не интересы стран региона, а свои геополитические интересы.
Арарат Мирзоян вновь подтвердил, что миссия ЕС носит исключительно гражданский характер, в то же время подчеркнув, что формулировка вопроса об отказе от миссии ОДКБ на границе Армении некорректна, поскольку, как он заявил, Армения не отказалась от миссии, проект существует, и работа над ним продолжается.
- Это вторая встреча Лаврова и Мирзояна в этом году, предыдущая состоялась 3 марта в Дели. В декабре в Москве планировалась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Азербайджана, но из-за блокирования Лачинского коридора Мирзоян отменил свое участие. Накануне глава российской дипломатии заявил, что есть предварительная договоренность о трехсторонней встрече на уровне министров, сейчас выбирают подходящий день.
В Джанкое в аннексированном Крыму после атаки дронов произошли взрывы
Российский Следственный комитет начал расследовать взрывы в городе Джанкой на севере аннексированного Крыма, которые произошли накануне вечером.
Российские власти Крыма и Следственный комитет утверждают, что речь шла об атаке нескольких беспилотников. Утверждается, что они были сбиты, но их обломки повредили домовладение и магазин. Один человек был ранен. Утверждается, что целью беспилотников были гражданские объекты, при этом в сообщении СК не говорится, кто выпустил беспилотники.
Ранее глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя «сработала ПВО». Российский глава администрации города Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.
Издание «База» публикует фотографии обломков беспилотников.
По всей видимости, речь идёт об одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. Ранее SkyEye использовался в качестве барражирующих боеприпасов при атаках на НПЗ в Новошахтинске и на штаб Черноморского флота в Севастополе, за которыми предположительно стояла Украина.
Телеграм-канал Astra утверждает, что в результате ударов пострадали железнодорожный узел, в том числе локомотивное депо, здание охраны вокзала и склады, а также магазин.
Российские власти не подтверждали, что ущерб был нанесён железнодорожным объектам.
Возле Джанкоя находится российский военный аэродром, в самом городе и рядом размещены еще ряд военных объектов и железнодорожный узел, используемый российскими военными.
Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое в результате взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» при транспортировке по железной дороге. При этом Киев прямо не подтвердил, что беспилотники были украинскими.
Нью-Йорк готовится к протестам в случае предъявления обвинений Трампу
Власти американских городов готовятся к акциям протеста сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, могут последовать за предъявлением ему уголовных обвинений окружной прокуратурой Манхэттена. Об этом сообщают американские средства информации.
По данным телекомпании ABC, представители секретной службы и нью-йоркской полиции провели в понедельник совещание, на котором обсуждались детали совместной операции по обеспечению безопасности процедуры задержания и предъявления обвинений бывшему президенту. которая, в случае вынесения обвинений, пройдет в помещении окружного суда на Манхэттене. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность в том, что полиция сумеет обеспечить порядок в городе и не допустить проведения «неуместных акций». В то же время мэр Нью-Йорка заявил, что он не обсуждал с окружным прокурором вопрос предъявления Дональду Трампу обвинений, он действует, исходя из «различных сообщений».
Известно, что в течение нескольких месяцев специально созванное окружным прокурором Элвином Браггом большое жюри Нью-Йорка изучало подробности дела по подозрению Дональда Трампа в незаконном расходовании денег. Прокуратура считает, что Трамп во время президентской кампании 2016 года через своего адвоката уплатил 130 тысяч долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, списав их как расходы по бизнесу. Дэниэлс утверждала, что у нее десятью годами раньше был роман с Трампом. Сам Дональд Трамп в cубботу заявил о том, что он ожидает, что он будет арестован во вторник и призвал сторонников к протестам: «Мы не можем сидеть и наблюдать, как они убивают нашу страну! Протестуйте, протестуйте, протестуйте!»
Представители нью-йоркской прокуратуры не комментировали сообщений о возможности предъявления обвинений бывшему президенту. Телекомпания Foxnews со ссылкой на свои источники сообщает о том, что большое жюри продолжает работу и предъявление обвинений состоится на будущей неделе.
Видные политики-республиканцы выступили с критикой действий манхэттенского прокурора, назвав это дело политическим преследованием.
Никогда прежде действующим и бывшим президентам США не предъявлялись уголовные обвинения.
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на арест Путина
Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Европейского союза, посвященного выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Из-за позиции Венгрии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что Европейский союз «принял к сведению» решение МУС.
«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», – заявил Боррель.
«Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина - очень важное событие, фактор, меняющий игру», – сказал глава европейской дипломатии.
Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия также не подписала.
Позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест Владимира Путина может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта, пишет Bloomberg.
По данным агентства, в проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля. В тексте отмечается, что ЕС «принимает к сведению» недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
Госдепартамент США опубликовал отчет о правах человека в мире
Государственный департамент США в понедельник выступил с ежегодным отчетом о правах человека в странах мира за прошлый год. Доклад представил госсекретарь США Энтони Блинкен. В нем проанализированы 198 государств.
Такие отчеты Госдепартамент готовит уже почти 50 лет в сотрудничестве с местными и международными статистическими и правозащитными организациями. Сведения из разных стран рассматриваются на предмет соответствия международному законодательству и Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН.
В числе событий, вызвавших в 2022 году наибольшее беспокойство, авторы доклада назвали военное вторжение России в Украину, подавление массовых протестов в Иране, репрессии против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и притеснения женщин в Афганистане. Кроме того, критическая ситуация с гражданскими и политическими правами отмечена с Южном Судане, Сирии и Камбодже.
В отношении России в докладе отмечены многочисленные военные преступления, в которых подозреваются российские войска в Украине. Среди них - убийства мирных жителей, пытки, сексуальные преступления, насильственная депортация украинских граждан, включая детей. Кроме того, в самой России наблюдается недостаток независимости ветвей власти друг от друга и многочисленные нарушения демократического процесса на выборах 2018 и 2021 года.
В докладе подчеркивается, что федеральные власти практически утратили контроль над происходящим в Чечне. Говорится также о преследованиях ЛГБТ-людей, о репрессиях в отношении журналистов и обычных людей, которые критикуют действующую власть, большом количестве домашнего насилия и широко распространенной коррупции.
В отношении Украины, помимо происходящих на ее территории военных преступлений, указано, что в отношении украинских властей тоже имеются свидетельства о политических притеснениях. В их число входят случаи арестов и предполагаемых убийств - таких, как арест и убийство в марте 2022 года Дениса Киреева, который участвовал в первых украинско-российских переговорах. США критикуют слишком медленный ход расследования убийств и других преступлений во время «революции достоинства» 2013-2014 годов. Есть сообщения о жестоком обращении полиции с задержанными и о плохих условиях в тюрьмах.
Отчетов о соблюдении прав человека в самих США в докладе не содержится.
Президент Грузии выступила в защиту молодежи после слов спикера парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протестные настроения в обществе не дают права госчиновникам оскорблять собственных граждан. Зурабишвили прокомментировала сегодняшнее заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили, который назвал «1000-ларовой политически ангажированной молодежью» участников протестов из-за попытки властей принять закон об «иноагентах».
«Я считаю совершенно неприемлемым последнее заявление, сделанное спикером парламента в адрес молодежи. Государственный чиновник может не одобрять любую форму протеста, но это не означает, что должность дает кому-то право оскорблять собственных граждан. Такие оценки могут служить только нагнетанию напряженности, а не восстановлению необходимой коммуникации с молодежью, что правительство должно всеми силами стараться, особенно в свете этих последних событий», – сказала президент.
Перед заявлением президента высказывание спикера парламента прокомментировали гражданские активисты из числа студентов, отметив, что с нетерпением ждут, когда спикер парламента придет читать лекцию, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее уже два представителя правящей партии «Грузинская мечта» вынуждены были отменять свои лекции – это Ираклий Кобахидзе и Георгий Кахиани.
Студенты и старшеклассники были значительной частью протестных акций, которые охватили Тбилиси из-за закона об «иноагентах». После отмены законопроекта, часть студентов объявили бойкот лекциям лидера правящей партии Ираклию Кобахидзе и демонстративно уничтожили его учебник по конституционному праву.
Власти Грузии заявляют, что грузинская молодежь была «оболванена» радикальными группировками и прямо указывают на два вуза с высоким международным рейтингом - Free University и University Of Georgia - и действующий в Тбилиси студенческий «Клуб Франклина» как «рассадников протестных идей».
Зеленский не вышел к иерархам УПЦ, приехавшим к его офису на разговор
Владимир Зеленский не вышел к представителям Синода Украинской православной церкви (ранее – Московского патриархата), которые в понедельник приехали к офису президента Украины в надежде на встречу с ним. Отмечается, что священники простояли на площади около двух часов, а затем были вынуждены покинуть ее из-за объявления воздушной тревоги.
В официальном сообщении УПЦ говорится, что священнослужители прибыли в офис с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви относительно выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Утром в понедельник прошло заседание Синода, которое касалось этой же темы, до этого монахи Киево-Печерской лавры записали обращение к властям Украины с просьбой не выселять их, а еще ранее они заявляли, что добровольно лавру не покинут.
Власти Украины обязали монахов покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта.
В Украине в боях на стороне ВСУ погиб 22-летний Вано Чохели
Сегодня стало известно о гибели еще одного грузинского бойца в Украине – 22-летнего Вано (Ильи) Чохели, сообщил телеканал Mtavari со ссылкой на семью погибшего. Чохели погиб 16 марта под Бахмутом.
С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли около 40 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.
О погибшем известно, что он учился в военном училище Харькова. Его семья – отец и дед, живут на востоке Грузии, в Кахетии, в одном из сел Дедоплисцкаройского муниципалитета.
По информации агентства «Новости-Грузия», погибший приходился внуком известному в Кахетии спортсмену – борцу Ушанги Чохели. Дед бойца сказал журналистам, что его внука уже похоронили в Украине, но он надеется, что семья сможет перезахоронить его в Грузии после окончания войне.
По словам Ушанги Чохели, его внук из смешанной грузино-украинской семьи. Илья Чохели родился в Харькове, когда ему было четыре года, семья переехала в Грузию. После смерти матери он уехал в Харьков к ее родителям, где поступил в военное училище. На фронте был больше года.
В Херсонской области убит назначенный Россией начальник СИЗО
В подконтрольной российским войскам части Херсонской области погиб начальник регионального СИЗО Сергей Москаленко. Он сотрудничал с властями, назначенными Россией. Его автомобиль был взорван неизвестными. Главное управление разведки Украины считает, что в СИЗО под руководством Москаленко практиковались пытки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Москаленко. Ранее, в сентябре прошлого года, Херсонская областная прокуратура от имени украинских властей также возбудила против Москаленко дело по подозрению в коллаборационизме.
Украинские СМИ называют Москаленко «организатором пыточных». По их сведениям, 44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. После прихода российских войск он пошел на сотрудничество с ними и получил должность начальника СИЗО. В нем, по данным ГУР, пленные украинские военнослужащие и мирные жители, которых подозревали в сотрудничестве с ними, подвергались пыткам.
- В оккупированных частях Украины часто происходят покушения на чиновников, которые сотрудничают с назначенными Россией властями. 19 марта в результате взрыва автомобиля погиб сотрудничавший с российскими властями командир взвода патрульно-постовой службы Новокаховского городского отдела управления МВД.
- За неделю до этого в Новой Каховке произошло покушение на заместителя главы пророссийской администрации Виталия Гуру. От полученных пулевых ранений он скончался.
Евросоюз поставит Украине 1 миллион снарядов в следующие 12 месяцев
Страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО. Об этом по итогам встречи европейских министров в Брюсселе заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее глава европейский дипломатии Жозеп Боррель выступил с трехэтапным планом поддержки Украины и увеличения обороноспособности Европы. Он предложил общеевропейскому фонду мира дополнительно выделить Украине 1 миллиард евро на закупку боеприпасов. Еще 1 миллиард должен быть выделен на пополнение Европой собственных запасов. Третьим этапом должно быть развитие оборонной промышленности в странах Евросоюза.
Поставки миллиона снарядов Украине в ближайший год должны обойтись Европе в сумму около двух миллиардов евро. В них должны принять участие 16 из 27 стран-членов Евросоюза, а также не входящая в него Норвегия.
Также в понедельник Государственный департамент США объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объемом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня Himars, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.
В Кремле прошла неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина
Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели неформальную встречу в Кремле.
В открытой части беседы Путин поздравил Си с переизбранием на пост главы КНР. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», – заявил Путин.
Российский президент добавил, что внимательно изучил предложения Пекина по урегулированию войны России с Украиной. По словам Путина, российские власти открыты для переговорного процесса.
Си Цзиньпин заявил, что он выбрал Россию в качестве первой страны зарубежного визита после переизбрания на пост главы КНР. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно Вас поддержит в Ваших добрых начинаниях», – заявил Си.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в президентских выборах 2024 года. «Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.
Визит Си Цзиньпина продлится три дня – до 22 марта. Официальные переговоры состоятся во вторник, 21 марта. Они пройдут в узком и расширенном составах.
Кремль ранее подтвердил, что, помимо двусторонних вопросов, Путин и Си обсудят план мирного урегулирования вокруг Украины, предложенный Пекином. Документ содержит 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета и прекращение односторонних санкций.
Губернатор Кубани отменил запрет на похороны «вагнеровцев» в Бакинской
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил ЧВК «Вагнер» продолжать хоронить в станице Бакинской убитых в Украине наемников. Об этом сообщил телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».
Ранее владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что администрация города Горячий Ключ, к которому относится станица Бакинская,запретила военной компании хоронить там «вагнеровцев». Тогда мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский писал в своем телеграм-канале, что «с уважением» относится к ЧВК «Вагнера», но делать город-курорт местом для массового захоронения считает неправильным.
Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнер» журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Вербовать заключенных Пригожин начал после нескольких поражений российской армии на территории Украины. По условиям контракта, осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой. Им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля. На трети из них пока нет табличек, сообщил редакции Кавказ.Реалии ведущий подсчет захоронений убитых на войне против Украины российских солдат кубанский активист Виталий Вотановский. Сейчас здесь порядка 400 захоронений.
В Армении прокомментировали возможность ареста Владимира Путина
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам, что трудно представляет себе арест президента России Владимира Путина в случае его визита в какую-либо страну, подписавшую Римский статут.
Как пишет агентство «Новости-Армения», Симонян подтвердил, что Армения еще несколько месяцев назад начала процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
На вопрос о вероятности ареста Путина, если он посетит Армению после ратификации Римского статута, Симонян предложил повременить.
«Давайте пока ратифицируем Римский статус, а потом уже решим, что делать дальше. Мне интересно, что сделают в других странах, в случае его приезда. Я просто физически себе этого не представляю. Я не представляю, как это будет реализовываться, скажем, в Канаде. Пусть они это сделают, а я с большим удовольствием за всем этим прослежу. На мой взгляд, это скорее политическая и, возможно даже, историческая констатация. Но я, опять же, себе этого не представляю», – сказал Симонян.
- Международный уголовный суд подозревает Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка Марию Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
ООН обновила «рейтинг счастья». Грузия на 90-м месте
Организация ООН по глобальному устойчивому развитию опубликовала ежегодный рейтинг счастья и удовлетворённости жизнью в странах мира. Первое место в рейтинге заняла Финляндия. Она возглавляет рейтинг уже шесть лет.
Россия оказалась на 70-м месте, Армения на 79-м, Грузия на 90-м, Украина - на 92-м. Азербайджана в списке нет.
В первую пятёрку самых счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. За ними следуют Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Самыми неблагополучными среди 137 стран, представленных в докладе, стали Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.
Как Россия, так и Украина несколько улучшили свои показатели счастья в сравнении с предыдущими годами. Несмотря на начавшуюся войну, у жителей обеих стран выросла уверенность в себе и в своём правительстве, причём в Украине заметно больше, чем в России. Украинцы по опросам 2022 года проявили больше единения, уверенности в общей цели и доверия к властям, чем в 2014 году после аннексии Россией Крыма.
Ежегодные доклады об уровне счастья основываются на данных социологической службы Gallup International, которая проводит опросы жителей в более чем 130 странах мира. Подсчёты в рейтинге включают в себя такие критерии, как уровень доходов населения, доступность здравоохранения и социальной помощи, наличие коррупции, свобода и взаимопомощь в обществе.
Экспорт Грузии в страны СНГ вырос, в страны ЕС – сократился
В январе-феврале 2023 года внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) достиг 2.9 млрд долларов США. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны (Грузстат).
По информации ведомства, внешнеторговый оборот вырос на 12.3% (экспорт увеличился на 20.3%, а импорт – на 9%).
Список торговых партнеров Грузии возглавляет Россия, на неё приходится 16.1% грузинского товарооборота (467 млн долларов). Объем экспорта из Грузии в РФ составил 128.2 млн долларов, импорта из России в Грузию – 338.8 млн долларов.
Из Грузии в Россию в январе-феврале в основном вывозили ферросплавы (45.3 млн долларов), вина (23.9 млн долларов), автомобили (13.5 млн долларов), минеральные воды (10.7 млн долларов), спиртные напитки (8.8 млн долларов). В списке импортируемых из России товаров лидируют нефтепродукты (108.6 млн долларов), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (68.4 млн долларов) и пшеница (10.1 млн долларов).
В текущем году значительно вырос экспорт грузинских товаров в страны СНГ, превысив отметку в 58% от общего показателя. Доля экспорта в ЕС при этом сократилась до 12.7%.
В списке экспортеров Грузии на первое место вышла Армения (133.1 млн долларов). На втором месте – Россия (128.2 млн долларов), на третьем – Китай (112.4 млн долларов).
На запись поездки Путина в Мариуполь попал выкрик: «Это всё напоказ!»
На видео поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь на контролируемой Россией части Украины можно услышать выкрик «Это все неправда! Это все напоказ!» Предположительно, он прозвучал во время встречи Путина с жителями города.
Этот момент попал на видеозапись пресс-службы Кремля и на видео, распространённом российскими государственным агентством РИА «Новости». На кадрах видно, что когда раздаётся крик, сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Его сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Издание «Верстка» идентифицировало на этом видео построенный в Мариуполе жилой комплекс и реального жителя города.
Кремль возможный инцидент не комментировал. Некоторые российские каналы давали этот момент в записи без звука.
- Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, там были уничтожены или повреждены до 90 процента многоэтажных жилых домов и около 60 процента частных домов. Даже по официальной российской оценке население сократилось в 2,5 раза — с 450 до 170 тысяч человек.
СК России возбудил дело против судей Международного уголовного суда
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также против судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Ранее они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По мнению СК России, уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой «носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».
Карим Ахмад Хан, пишет СК России, привлёк к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконно обвинил лицо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Судей СК России обвинил в «заведомо незаконном заключении под стражу».
Всем фигурантам дела СК России вменил «приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».
СК России отметил, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. Международный уголовный суд, в свою очередь, не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
Делегации абхазского МИДа отправились в Ливан и Афганистан
Делегации МИД самопровозглашенной республики Абхазия отправились в Ливан и Афганистан.
По информации абхазского ведомства, цель поездок:
- создание условий для развития торгово-экономических связей между Абхазией и соответствующими государствами;
- учреждение торговых домов;
- укрепление гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока.
В Сухуми говорят, что абхазский МИД «придает большое значение всеобъемлющему развитию отношений с партнерами на Ближнем Востоке».
Ранее глава ведомства Инал Ардзинба заявил, что один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток. Он говорит, что «ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном», а Грузия пытается блокировать эти международные контакты.
Ни Ливан, ни Афганистан не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.
- В сентябре 2021 года официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов. Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. Ранее сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
- В феврале текущего года Абхазию посетила делегация посольства Афганистана в России. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также «актуальные аспекты расширения сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока».
Медведев угрожает ракетным ударом суду в Гааге
Заместитель председателя российского Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что попытки судить президента ядерного государства в Международном уголовном суде (МУС) будут иметь «ужасные последствия» для международного права. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ордер на арест Владимира Путина, выданный судом в Гааге. Также Медведев написал, что Россия может ответить на эти действия ракетным ударом по зданию МУС.
«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обо***лись поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…», – заявил Медведев.
17 марта Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте войны РФ против Украины – президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.
В Кремле заявили, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и его решения считает «ничтожными». Саму постановку вопроса там считают «возмутительной и неприемлемой». Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.
Ордер на арест Путина поддержал президент США Джо Байден. Офис генпрокурора Украины приветствовал решение МУС и назвал его «историческим для Украины и всей системы международного права», пишет сайт Крым.Реалии.
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
Глава КНР и и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин и прибыл в Москву с официальным визитом. Он продлится три дня - до 22 марта. Си посещает Россию по приглашению президента Владимира Путина.
Самолёт Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Внуково около часу дня. До него прилетел лайнер с официальной делегацией Китая.
Сегодня ожидается неформальная встреча главы КНР с российским президентом.
За несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент РФ лично ответственен за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.
КНДР провела учения, имитирующие ядерный контрудар
КНДР заявила, что провела в минувшие выходные 18 и 19 марта учения, на которых имитировался ядерный контрудар, и запустила тактическую баллитическую ракету. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Военные отрабатывали управление системой командования ядерным ударом, переход к контратаке и запуск ракеты с имитационной ядерной боеголовкой. По информации северокорейского агентства, ракета взорвалась в Японском море над предназначенной целью.
ЦТАК сообщает, что одна из целей учений «сделать предупреждение противникам», которые «расширяют агрессивные военные учения и проводят военные действия наступательного характера».
Ранее военнослужащие США и Южной Кореи начали военные учения Freedom Shield. Сеул заявлял о том, что они носят оборонительный характер. На них отрабатывается план по защите Южной Кореи от возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Пхеньян в ответ на проведение учений пригрозил некими «практическими мерами военного сдерживания».
На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове, СМИ Северной Кореи отчитались о том, что число молодых людей в стране, которые стремятся поступить или вернуться на военную службу, выросло до 1,4 миллиона человек. ЦТАК объясняет такое желание «гневом и враждебностью» по отношению к «американским империалистам» и их «провокациям».
Численность армии Северной Кореи оценивается в 1,2 миллиона человек. На службу призывают мужчин и женщин, достигших возраста 17 лет. Срок службы для женщин составляет три года, мужчины служат десять лет.
На прошлой неделе южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
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