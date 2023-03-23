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Дегнан: Президент Зурабишвили – фантастический представитель Грузии
Президент Саломе Зурабишвили – фантастический представитель Грузии, в чем мы убедились за последний месяц. Так во время своего визита в Ахалкалаки посол США в Тбилиси Келли Дегнан прокомментировала вопрос участия Зурабишвили в Саммите за демократию, пишет SOVA. Форум созывает президент США Джо Байденом.
«Она присутствовала и на прошлогоднем саммите. Все страны взяли на себя определенные обязательства, и саммит этого года будет посвящен выполнению этих обязательств. В случае с Грузией это были в целом обязательства правительства, поэтому правительство также участвует в реализации повестки дня по совершенствованию демократии и борьбе с коррупцией, которую поставила перед собой Грузия.
Думаю, министр иностранных дел [Грузии] также выступит с видеообращением во второй день саммита, который пройдет в Нидерландах.
Так что я думаю, что это отражает приверженность президента Зурабишвили, которая блестяще выполняет свою работу, представляя Грузию, а также правительство в плане улучшения демократии и борьбы с коррупцией», - сказала Дегнан.
Саммит за демократию пройдет 29-30 марта.
Другие новости дня
Хатия Деканоидзе покидает партию «Национальное движение»
Член «Национального движения» Хатия Деканоидзе покидает партию. Об этом она заявила в эфире «ТВ Пирвели».
«Я думаю, как-то, может быть, это сотрудничество закончится. Я не могу сказать вам время и момент. Я не собираюсь уходить из политики. Когда такое решение принимается официально, это не значит, что я могу сделать для Миши или Ники меньше, чем кто-либо другой. Для меня это вопрос принципа и достоинства», - заявила Хатия Деканоидзе.
Сын Стивена Сигала вслед за отцом получил российское гражданство
Американский актер Стивен Сигал со своим сыном Домиником зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
Издание отмечает, что исходя из этих данных 33-летний Доминик Сигал так же, как и отец, получил российское гражданство. Сама фирма «Пять элементов», согласно уставным документам, специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детей. В качестве ее юридического адреса указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.
Стивен Сигал, известный по ролям в американских боевиках, получил российское гражданство из рук Владимира Путина в 2016 году. В Кремле заявляли, что актер, публично высказывавшийся в поддержку президента России и поддержавший аннексию Крыма, сам «продолжительное время обращался с соответствующей просьбой».
Спустя два года Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, учредив в Москве компанию «Стивен Сигал Групп». В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс».
В 2020 году стало известно, что Сигал скрыл регистрацию строительной компании вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым. В том же году актер стал членом ультрапатриотический партии «За правду» Захара Прилепина , которая позже объединилась с партиями «Справедливая Россия» и «Патриоты России».
В феврале текущего года Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.
Кобахидзе: НПО хотели видеть на посту Народного защитника «агента и шпиона»
Новый Народный защитник Грузии Леван Иоселиани «никогда не станет» Нино Ломджария (экс-омбудсмен), заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, часть неправительственных организаций выступила против избрания Иоселиани, поскольку им было бы сложно управлять им.
«НПО выступили с негативным заявлением сразу после его избрания, это около 10-15 НПО. Самые богатые, которые отличаются самыми радикальными действиями. Они попросту являются составляющей частью радикальной оппозиции.
Они подумали, что Леван Иоселиани не агент и не шпион, поэтому им будет трудно подчинить его так же, как в свое время легко подчинили себе Нино Ломджария. Леван Иоселиани никогда ею не станет, я в это верю. [Именно] этого и боялись соответствующие НПО, которые хотели [видеть] на этой должности агента и шпиона», - приводит слова политика издание Netgazeti.
- Леван Иоселиани был утвержден Народным защитником Грузии 7 марта. За него проголосовали единогласно – 96 депутатов грузинского парламента. Иоселиани – вице-спикер законодательного органа, один из лидеров партии «Граждане».
- Еврокомиссия рекомендовала Грузии для получения статуса кандидата на членство в ЕС, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; власти также должны обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Украина получила от Словакии первые с начала войны истребители
Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29, это первые поставки боеспособных самолётов стране с начала конфликта, о которых стало известно. Киев требует авиационную технику у западных стран с начала февральского вторжения.
Братислава планирует передать 13 истребителей советского производства, в первой партии поставлены четыре из них, сообщил в фейсбуке министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные будут отправлены в течение ближайших недель, написал он.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, поэтому в стране существует система подготовки пилотов для них. До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых.
Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Сколько из них находились в боеспособном состоянии — неизвестно. Как минимум 18 из них были потеряны во время боёв.
В ближайшее время аналогичные самолёты Украине передаст Польша. Такие же истребители есть на вооружении входящей в НАТО Болгарии. Киев официально обратился к стране с просьбой передать их украинской армии.
Министр финансов Грузии может перейти в совет Нацбанка
В конкурсе на должность члена совета Национального банка Грузии, предположительно, принимает участие действующий министр финансов страны Лаша Хуцишвили.
Министр, выступая в парламенте, сегодня ушел от ответа на вопрос оппозиционера Романа Гоциридзе об участии в конкурсе.
Гоциридзе утверждает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее отказалась утверждать кандидатуру Хуцишвили на пост президента Нацбанка. После этого, по словам оппозиционера, президент наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке», а затем объявила конкурс на две вакантные должности члена Совета регулятора.
Отметим, что срок полномочий бывшего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истек 2 марта. Согласно закону, нового президента из членов Совета Нацбанка по представлению Совета назначает на должность президент страны.
Югоосетинская комиссия завершила определение де-факто границы с Грузией
Комиссия, созданная в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия для определения де-факто границы с Грузией, завершила работу. Об этом сообщил её руководитель, депутат Гарри Мулдаров.
Политик, недавно объявивший о создании партии «За справедливость», говорит, что задача «по одностороннему определению государственной границы», поставленная перед комиссией, выполнена.
«При своей работе комиссия руководствовалась Декретом №2 всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и совета народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании Автономной Области Юго-Осетии» от 20 апреля 1922 года. На основе архивных документов, имеющими отношение к исполнению Декрета №2, был составлен Итоговый доклад рабочей группы и составлен проект «Карта – План» Государственной границы Южной Осетии с Грузией», – заявил Мулдаров.
Согласно информации, опубликованной на сайте югоосетинского парламента, вышеуказанные документы были утверждены Комиссией по делимитации и демаркации 2 марта 2023 года и направлены югоосетинскому лидеру Алану Гаглоеву «для принятия соответствующих решений».
- В 2021 году оппозиционеры в парламенте заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
- Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
- Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
- Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Вид на жительство в Абхазии будет вновь выдавать МВД
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия в первом чтении внесли изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан».
Как пишет агентство «Апсныпресс», до 31 декабря 2022 года выдача вида на жительство возлагалась на центральный или территориальный орган госуправления в области внутренних дел.
«В связи с истечением данного срока сложилась ситуация, при которой вид на жительство на законном основании выдать не представляется возможным. В данном законопроекте предлагается продлить срок возложения этих полномочий на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел до 31 декабря 2027 года», – сказал председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, представлявший законопроект.
В пункте 5 статьи 10 абхазского закона «О правовом положении иностранных граждан» указано:
- решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство принимается центральным органом государственного управления, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продления срока действия вида на жительство не ограничено.
Однако вступление в силу этого пункта было приостановлено до 31 декабря 2022 года, и вид на жительство выдавало паспортное управление МВД. Теперь этот срок продлен еще на пять лет.
Отметим, что у большинства жителей Гальского района нет абхазских паспортов. Ранее абхазский Кабмин продлил срок действия формы №9, которая позволяет владельцу пересекать Ингурский мост, до конца декабря 2023 года. Форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.
Медведев «взбодрит» глав оборонных заводов телеграммами Сталина
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев считает, что директорам современных российских оборонно-промышленных предприятий надо зачитать военные телеграммы советского диктатора Иосифа Сталина.
«Чтобы взбодрить», – заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в телеграм-канале Медведева.
При этом он отверг сообщения о дефиците вооружения в российской армии, регулярно появляющиеся в западных аналитических отчётах.
«Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры — закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали (по довоенным оценкам Россия производила около 150 танков в год — ред). Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, — вот вам и ответ», — сказал Медведев. Он также сообщил, что в России запускаются новые производства оружия, так «как это стало необходимым».
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину были введены международные санкции, которые лишили российский ВПК возможности производить и обслуживать «критически важное» вооружение. Речь идёт не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолётов и другой техники.
По данным из рассекреченного доклада Белого дома, ещё в мае прошлого года Россия начала испытывать нехватку техники и вооружений. Кроме того, с начала войны российская армия потеряла тысячи единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем производятся.
Чтобы восполнить нехватку техники в зону боёв в Украину перебрасываются советские танки, разработка которых началась ещё в период Второй мировой войны.
Это, по мнению группы расследователей Conflict Intelligence Team, которая опубликовала фотографии железнодорожного состава с советскими танками, свидетельствует о серьезных проблемах по обеспечению вооруженных сил России военной техникой.
На платформах состава, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России, снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия России использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.
- В ходе Второй мировой войны Сталин неоднократно отправлял телеграммы директорам военных заводов с требованиями увеличить выпуск вооружений. «Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», – говорилось в телеграмме Сталина руководителям авиазавода в Куйбышеве (ныне Самара) в декабре 1941 года.
Bloomberg: США оказались в «неудобном положении» из-за позиции Китая
Администрация президента США Джо Байдена опасается, что ряд стран мира может поддержать так называемый мирный план Китая по Украине, который сами Соединённые Штаты считают неприемлемым. В Вашингтоне идут обсуждения того, какой стратегии придерживаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд экспертов и источники в американской администрации, которые отмечают, что она оказалась в «неудобном положении».
В Кремле ранее заявили, что китайские предложения обсуждались во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Владимир Путин сказал, что Россия согласна со многими из китайских идей.
Как отмечает Bloomberg, ранее официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайских предложений, заявив, что они по сути закрепляют территориальные приобретения России в Украине.
Хотя в китайской инициативе из 12 пунктов и говорится об уважении территориальной целостности всех стран, там же сказано о необходимости переговоров и прекращении огня – без призыва к выводу российских войск из Украины. В предложениях Китая содержится и призыв к снятию с России санкций.
Один из собеседников Bloomberg назвал положение США неудобным, поскольку, в принципе отвергая китайскую инициативу, Вашингтон в то же время не может полностью её игнорировать. Это дало бы возможность Пекину заявить другим странам, которые испытывают «усталость» от войны, что США против мирного урегулирования в принципе. Теперь в Вашингтоне размышляют о том, как, не отказываясь от своей позиции по отношению к войне в Украине, в то же время не отдать Китаю инициативу.
Соединённые Штаты настаивают на том, что прекращение огня в Украине при сохранении статус-кво неприемлемо, и называют условием перемирия вывод российских войск. При этом США подчёркивают, что окончательное решение о возможных переговорах с Москвой – за Киевом. Власти Украины, прямо не отвергая китайские предложения, дали понять, что не согласны с ними, во всяком случае на нынешнем этапе войны.
Каладзе заявил, что глава МИД Германии «оторвана от реальности»
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии Анналена Бербок «оторвана от реальности». Об этом Каладзе заявил, комментируя слова Бербок о попытках изменения проевропейского курса Грузии.
«Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии, это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы все делаем для выполнения рекомендаций Еврокомиссии», – сказал он, добавив, что выполнению рекомендаций препятствуют лишь оппозиция.
«Они не принимали участия ни в одном обсуждении, ни в одном решении относительно выполнения плана из 12 пунктов», – добавил он.
О том, что на пути евроинтеграции препятствия создаются «только со стороны радикальной оппозиции», заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
«Я не знаю контекста этого заявления, исходя из этого, мне будет сложно комментировать. Мы знаем, что является нашей целью и нашей повесткой дня. Наша цель – получить статус кандидата в декабре, и наша повестка – выполнение 12 рекомендаций. Что касается препятствий на этом пути, препятствия создаются с единственной стороны – это радикальная оппозиция, которая не подключена к процессу осуществления соответствующих реформ», – заявил Кобахидзе.
Глава МИД Германии прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Бербок: «Мы видим попытки изменения проевропейского курса Грузии»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам страны, отметив, что сегодня этот процесс столкнулся с противодействием со стороны внутренних и внешних сил.
«Во время моего визита в Грузию я хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии», — заявила министр перед прибытием в Тбилиси.
«Мы видим попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. Мы видим, с каким давлением страна сталкивается изнутри и извне», — подчеркнула Бербок.
«Я поговорю с правительством в Тбилиси о шагах, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС. Наряду с соблюдением демократических стандартов, это свобода СМИ, активное гражданское общество и проведение публичных дебатов с сохранением принципов взаимного уважения, даже если мнения иногда расходятся. Нас, как Евросоюз, объединяют эти ценности, и мы уверены: здесь не может быть коротких путей или уступок», — добавила она.
Заявление Анналены Бербок опубликовал МИД Германии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Бербок прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Сопредседатели Женевских дискуссий провели консультации с Москвой, Сухуми и Цхинвали
Накануне, 22 марта в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности – представителем ООН Джихан Султаноглу, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром и спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану.
Как сообщили в российском МИДе, центральной темой состоявшейся дискуссии стало обсуждение перспектив дальнейшей работы Женевских дискуссий.
«До международников доведена принципиальная позиция российской стороны о неприемлемости многомесячного простоя этого уникального переговорного формата вследствие немотивированных отмен и переносов сопредседателями – вопреки мнению большинства государств-участников – регулярных раундов Женевских дискуссий», – сказано в заявлении российского ведомства.
В Москве говорят, что главная задача Женевских дискуссий – обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Россия считает, что необходимо получить от Грузии гарантии неприменения силы в отношении признанных Москвой самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В заявлении вновь указано, что Грузия должна начать процесс делимитации де-факто границ с абхазской и югоосетинской сторонами «с их последующей демаркацией».
Накануне сопредседатели Женевских дискуссий провели онлайн-встречу и с представителями абхазского и югоосетинского МИДов.
«В преддверии 57-го раунда Женевских дискуссий участники встречи обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе, вопросы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), проблемы, связанные со свободой передвижения, а также другие актуальные вопросы повестки дня предстоящего раунда Женевских дискуссий», – заявили в абхазском ведомстве.
«С югоосетинской стороны было подчеркнуто, что длительные перерывы в работе негативно отражаются на эффективности Женевских дискуссий, которые на сегодняшний день не имеют альтернативы и являются важнейшей международной площадкой для поддержания прямого диалога между сторонами», – заявили в югоосетинском МИДе.
- В феврале стало известно о переносе очередного раунда Женевских дискуссий на 4-5 апреля. В Москве, Сухуми и Цхинвали выразили недовольство в связи с этим и отказались от встреч с сопредседателями дискуссий.
- Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
- В Москве указывали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте». Абхазские власти предложили проводить встречи в Минске.
США начнут «стратегический диалог» с оппозицией и обществом Беларуси
Соединённые Штаты до конца нынешнего года начнут «стратегический диалог» с представителями демократического движения и гражданским обществом Беларуси.
Об этом сообщил Госдепартамент по итогам встречи заместителя госсекретаря Венди Шерман с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.
Как сказано в сообщении, США поддерживают стремление белорусского народа к демократической, суверенной и стабильной Беларуси. Шерман и Тихановская «выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся вопросами Беларуси, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, учёных и простых белорусов», — сообщил Госдепартамент.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что один из ведущих сотрудников Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента будет наделён полномочиями специального посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией. Тихановская призвала к назначению спецпредставителя на встрече с сенаторами США.
- Соединённые Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и взаимодействуют с оппозицией его режиму, но в то же время официально не признают какого-либо правительства в изгнании. Против Беларуси введён ряд санкций, как в связи с репрессиями, так и в связи с помощью, которую Лукашенко оказывает Владимиру Путину в войне против Украины. США подчёркивают важность сохранения суверенитета Беларуси.
Московский суд заочно арестовал участников «Грузинского легиона»
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участников «Грузинского национального легиона», воющего в Украине на стороне ВСУ.
«Медиазона» пишет, что заочно арестованы четверо участников формирования. Информацию об этом издание обнаружило в картотеке московских судов.
Россия подозревает их в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ). Заседания о заочном аресте состоялись 3 марта, однако информация о них в картотеке судов появилась только накануне.
Командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили в разговоре с грузинской службой Радио Свобода напомнил, что в России возбудили уголовное дело против 24 бойцов формирования. В апреле прошлого года об этом заявили в Следственном комитете РФ.
Мамука Мамулашвили говорит, что с моральной точки зрения решение московского суда для бойцов «ничего не значит». Однако он не исключает, что грузинское правительство, сотрудничая с российскими властями, может передать бойцов Москве – после того, как они вернутся в Грузию.
«Возможно, у властей Грузии есть какое-то соглашение о передаче. Мне интересна позиция грузинских властей (о решении московского суда)», – сказал Мамулашвили грузинской службе Радио Свобода.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.
- Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
- Ранее в интервью Настоящему времени Мамука Мамулашвили сказал, что «Грузинский легион» – самое большое иностранное формирование в Украине.
«Личный состав ежедневно увеличивается». Грузинские добровольцы на стороне ВСУ
Столтенберг: исход войны решит работа промышленности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно.
В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине «войной на истощение» и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине.
«Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства»,— сказал генеральный секретарь НАТО.
Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.
По его словам, исход этой войны «решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени».
О том, что Украине несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран по-прежнему не хватает сил и оружия для отражения российской агрессии, пишет сегодня The Washington Post.
«Очевидно, что время на стороне России, у нее есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы вести длительную войну на обширном фронте, – говорит аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо. – У Украины нет такого преимущества. Если оружие поставляется недостаточно быстро, Украине будет крайне сложно противостоять российским успехам».
Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным – от истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание.
- На минувшей неделе страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Государственный департамент США также объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.
Чехия продолжила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года
Чехия продолжит запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси на год, до конца марта 2024 года. Такое решение приняло в среду правительство страны.
По предложению МВД, запрет будет касаться также тех россиян и белорусов, которые имеют гражданство какой-либо другой страны.
Из общего правила есть исключение - визы могут выдаваться по гуманитарным причинам, запрет также не касается родственников граждан стран ЕС и тех, кто имеет в Евросоюзе вид на жительство или ПМЖ.
Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу туристических шенгенских виз россиянам после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. В сентябре она также запретила въезд гражданам России - обладателям шенгенских виз (на практике они могут въехать в страну из другой страны Шенгенского соглашения).
В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощённого порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы. Ряд государств ЕС, в том числе Италия, Франция, Венгрия, однако, по-прежнему их выдают - в том числе и с туристическими целями, хотя получить их стало существенно сложнее.
В Чехии после начала войны получили статус временной защиты более 400 тысяч граждан Украины – это самый большой показатель в ЕС после Германии и Польши.
- Парламент Литвы в среду одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России, за рядом исключений, обращаться за получением виз, ВНЖ и гражданства страны, а также покупать в Литве недвижимость. Необходимость его принятия депутаты объяснили тем, что, по их мнению, «подавляющее большинство российских граждан поддерживает агрессивные военные действия своей страны и не делает шагов для того, чтобы остановить агрессию режима своей страны».
Блинкен: страны-участницы МУС должны уважать ордер на арест Путина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал все страны мира, подписавшие Римский статут и участвующие в работе Международного уголовного суда в Гааге, руководствоваться ордером на арест президента России Владимира Путина, который суд выдал на прошлой неделе по подозрению в совершении в Украине военных преступлений.
На слушаниях в Сенате Блинкен, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС задержать Путина, если он туда приедет, сказал, что каждый, кто является участником МУС, должен выполнять свои обязательства.
На вопрос о том, арестуют ли Путина в США, если он приедет туда, Блинкен ответил уклончиво, заметив, что вряд ли российский президент в обозримом будущем доберётся до Соединённых Штатов. Блинкен уточнил, что США не являются участником МУС.
На вопрос о том, оправданна ли была выдача ордера на арест Путина, госсекретарь ответил, что «должна быть ответственность» за военные преступления, которые, как полагают США, были совершены в Украине. Ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой был выдан по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Российские власти отрицают депортацию, а также заявляют, что не признают юрисдикцию Гаагского суда. Против его прокурора и нескольких судей в России возбудили уголовное дело.
Ранее министр юстиции Германии подтвердил, что Путин должен быть задержан и передан в Гаагу, если он окажется на территории страны. Представитель властей ЮАР, где летом пройдёт саммит БРИКС, заявил, что в стране приняли к сведению ордер МУС и знают о своих обязательствах – но прямо не подтвердил, что Путин в случае приезда будет задержан.
Участниками МУС являются 123 страны; ряд крупных стран, таких как Китай, Индия или Турция, а также США, не участвуют в его работе.
Как сообщает «Голос Америки», Блинкен также прокомментировал политику Китая в связи с войной в Украине. Китайский лидер Си Цзиньпин на днях посетил Россию, что многие комментаторы расценили как знак поддержки Владимиру Путину. По словам госсекретаря, Китай «очень внимательно» наблюдает за тем, как Вашингтон и мировое сообщество реагируют на вторжение России в Украину.
«Они извлекут уроки из того, как мир объединится (или не объединится), чтобы противостоять этой агрессии», – сказал Блинкен. Он отметил, что политическая и материальная поддержка России со стороны Китая противоречит интересам Вашингтона, но добавил, что Госдепартамент пока не видел доказательств того, что Пекин оказывает Москве помощь в войне против Украины, в частности, поставками оружия.
Патриарх Варфоломей: РПЦ разделяет ответственность за войну
Константинопольский (Вселенский) православный патриарх Варфоломей заявил в среду, что руководство Русской православной церкви разделяет с российскими властями ответственность за возможные преступления в Украине. По мнению патриарха, российские власти «используют церковь как инструмент для достижения своих политических целей». При этом Варфоломей подчеркнул, что готов участвовать в, как он выразился, послевоенном духовном возрождении России.
Патриарх выступил на конференции в парламенте Литвы. Он сказал, что руководство России и РПЦ сотрудничали в осуществлении военного вторжения в Украину и, в частности, в насильственном вывозе украинских детей, - именно в нем Международный уголовный суд в Гааге подозревает российского президента Владимира Путина.
Варфоломей призвал религиозные и светские инициативы сотрудничать ради «нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступные действия». Однако он считает миссией православной церкви «вернуть российских братьев и сестер в наше сообщество, основывающееся на общих ценностях», сообщает «Голос Америки».
Во вторник правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали договор о сотрудничестве. Патриарх Варфоломей заявил о возможности расширения присутствия возглавляемого им патриархата в Литве, вплоть до создания там экзархата.
- Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала», и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну и призывал паству молиться «за власти и воинство». Кирилл находится под санкциями ряда западных стран.
- После начала войны в Украине о своей полной независимости от Москвы объявила Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата). Также - по настоянию властей Латвии - с прошением об автокефалии, то есть полной независимости, обратилась Латвийская православная церковь.
Клиника «Вивамед» хочет отказаться от лечения Саакашвили
Клиника «Вивамед» заявила, что сомневается в целесообразности дальнейшего пребывания в ней бывшего президента Михаила Саакашвили и собирается обратится с этим вопросом к пенитенциарной службе, пишет агентство «Новости-Грузия».
В заявлении клиники говорится, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу.
«После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные», - утверждает клиника, подчеркивая, что не хочет нести «репутационные потери».
Адвокат Саакашвили назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, «непонятным». «Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии», – сказал Хачапуридзе.
Семья Саакашвили сообщила на этой неделе, что его вес снизился до 62 килограммов при росте 195 см. Ранее совет врачей при народном защитнике предупредил, что при весе 52-53 кг ситуация станет необратимой. Гиули Аласания, мать третьего президента Грузии, говорит, что организм Саакашвили отторгает пищу и он принимает ее маленькими порциями.
По информации ТВ «Мтавари», семья Саакашвили все еще ждет официального разрешения Минюста на допуск польских врачей.
- Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, в конце февраля заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили и угрозе каскадного развития осложнений, что может привести к летальному исходу.
- В правительстве Грузии исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который «симулирует с целью добиться своего освобождения».
Парламент Швеции официально одобрил вступление страны в НАТО
Парламент Швеции - Риксдаг - в среду одобрил законопроект, позволяющий стране присоединиться к союзу НАТО.
За документ проголосовали 269 депутатов - как представители правящей коалиции, так и оппозиционные социал-демократы и правые популисты из партии «Шведские демократы». Против были 37 депутатов от двух оппозиционных левых партий.
Исход голосования был ожидаемым - Швеция начала переговоры о вступлении в НАТО в мае прошлого года, после российского вторжения в Украину, на основе консенсуса крупнейших политических сил. К нынешнему моменту договор о вступлении страны в Североатлантический союз ратифицировали уже 28 стран НАТО из 30. Ожидается, что Венгрия сделает это в ближайшее время, однако согласия Турции на вступление Швеции в НАТО пока не получено.
В любом случае, голосование шведского парламента формально подтверждает завершение периода нейтралитета, который продолжался более 200 лет, в том числе в годы мировых войн и во время Холодной войны.
Швеция намерена вступить в НАТО вместе с соседней Финляндией, которая также отказалась от традиционного нейтралитета после российского вторжения в Украину.
ФБК после отставки Леонида Волкова возглавила Мария Певчих
Председателем совета директоров основанного соратниками Алексея Навального Международного Фонда борьбы с коррупцией (ACF International) стала Мария Певчих. Сообщение об этом опубликовано в аккаунтах Алексея Навального в соцсетях от его имени.
Певчих сменила Леонида Волкова, который ушел в отставку, взяв на себя ответственность за отправку от имени фонда письма с просьбой снять санкции с руководителей Альфа-Банка.
О том, что Мария Певчих работает в ФБК и возглавляет отдел расследований фонда, широкой публике стало известно после отравления Алексея Навального в 2020 году. Певчих тогда сопровождала его в поездке по России. С ее именем ассоциируются все крупнейшие расследования ФБК последних лет, в том числе о так называемом дворце Путина. Певчих также была одним из продюсеров фильма «Навальный», получившего недавно премию «Оскар».
Как говорится в сообщении Навального, Волков «совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики», и Навальный «был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста». Сам он также извинился за действия своего соратника, признав часть своей ответственности. «Я подтверждаю нашу полную приверженность идее применения санкций против путинских коррупционеров, жуликов и разжигателей войны всех мастей», – отмечает Навальный. Певчих он называет «ярким политическим лидером».
Волков, в свою очередь, подтвердил, что остается в команде Навального. «Я лично хочу поблагодарить коллег за огромную поддержку, которую они мне оказали в ситуации, когда им пришлось разгребать проблемы, вызванные моими ошибочными действиями», – написал он.
9 марта Леонид Волков сообщил, что «приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность» после того, как бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал подписанное Волковым в октябре прошлого года от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия – подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», – написал Волков в телеграме.
За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором среди прочего упоминалось и получение структурами Венедиктова средств из бюджета московской мэрии.
Случившееся вызвало живую дискуссию в соцсетях.
Международный Фонд борьбы с коррупцией был создан соратниками Алексея Навального, находящимися за рубежом, после разгрома российского ФБК, признанного властями экстремистской организацией.
Сам Навальный, основатель ФБК, находится в российской колонии; правозащитные организации и страны Запада считают его политзаключенным и требуют его освободить.
В Грузию прибывает министр иностранных дел Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет завтра, 23 марта в Грузию с первым официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии и посольстве ФРГ в Тбилиси.
Запланированы встречи Бербок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Министр также встретится со студентами, представителями гражданского общества и оппозиции.
«В программе также поездка к административной границе с сепаратистским регионом Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). Германия направила в эту миссию больше всего сотрудников.
Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, и проведение необходимых реформ для этого. Цель визита – установить тесные и прямые контакты между двумя странами и углубить хорошее сотрудничество для европейского будущего Грузии», – говорится в сообщении посольства Германии.
В Южной Осетии депутат Алан Гаглоев вышел из объединения «За справедливость»
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев вышел из состава депутатского объединения «За справедливость».
Как пишет агентство «Рес», соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе заседания сессии.
«Два года назад создали депутатское объединение «За справедливость», и я (в нем) состоял. Я выхожу из этого объединения и готовлю соответствующее заявление», – сказал Гаглоев.
Он отметил, что в объединении было пять депутатов, «многое было сделано в совместной работе».
«Но дальше не вижу смысла в своем нахождении там», – заявил Гаглоев.
Объединение «За справедливость» было создано в югоосетинском парламенте в 2020 году после смерти от рук силовиков 30-летнего жителя Цхинвали Инала Джабиева.
В феврале текущего года в Цхинвали прошел учредительный съезд партии «За справедливость». Её создал депутат парламента, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров.
В Запорожье после российского обстрела ракета попала в жилой дом
В городе Запорожье после российского обстрела 22 марта ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Возник пожар, загорелся и соседний дом. О жертвах и пострадавших не сообщается.
«Cуспiльне» со ссылкой на представителей областной военной администрации Запорожской области уточняет, что ракет было две.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты в здание.
«Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей», – написал он.
Обстрел происходил около полудня по местному времени (на час меньше московского). По утверждению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, под обстрелом российских сил в Запорожье оказались жилые дома и остров Хортица. По словам первого заместителя мэра Запорожья Александра Власюка, есть попадания по городу: «Семь или восемь ракет прилетело. Нет информации о количестве травмированных людей. Было много скорых».
Представитель российской администрации оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сказал, что ракеты попали в жилые дома в результате работы украинских средств ПВО. По его данным, в доме обрушились несколько этажей.
По словам Власюка, власти готовят шелтеры для жителей пострадавших домов.
- Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не её центр – город Запорожье. В регионе продолжаются боевые действия.
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