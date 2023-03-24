FT: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию

В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, которая будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

По его словам, в Астане понимают все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следят за взаимной торговлей со всеми партнёрами.

При этом он отметил, что правительство Казахстана не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода.

На днях агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнёров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров.

С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

За последний год торговый оборот между Россией и Казахстаном значительно вырос. Предполагается, что через Казахстан в Россию ввозятся товары, включенные в санкционные списки, в том числе и те, которые можно использовать в военной промышленности.