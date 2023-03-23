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Медведев «взбодрит» глав оборонных заводов телеграммами Сталина
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев считает, что директорам современных российских оборонно-промышленных предприятий надо зачитать военные телеграммы советского диктатора Иосифа Сталина.
«Чтобы взбодрить», – заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте». Видеозапись с ответом опубликована в телеграм-канале Медведева.
При этом он отверг сообщения о дефиците вооружения в российской армии, регулярно появляющиеся в западных аналитических отчётах.
«Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры — закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделали (по довоенным оценкам Россия производила около 150 танков в год — ред). Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, — вот вам и ответ», — сказал Медведев. Он также сообщил, что в России запускаются новые производства оружия, так «как это стало необходимым».
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину были введены международные санкции, которые лишили российский ВПК возможности производить и обслуживать «критически важное» вооружение. Речь идёт не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолётов и другой техники.
По данным из рассекреченного доклада Белого дома, ещё в мае прошлого года Россия начала испытывать нехватку техники и вооружений. Кроме того, с начала войны российская армия потеряла тысячи единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем производятся.
Чтобы восполнить нехватку техники в зону боёв в Украину перебрасываются советские танки, разработка которых началась ещё в период Второй мировой войны.
Это, по мнению группы расследователей Conflict Intelligence Team, которая опубликовала фотографии железнодорожного состава с советскими танками, свидетельствует о серьезных проблемах по обеспечению вооруженных сил России военной техникой.
На платформах состава, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России, снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия России использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.
- В ходе Второй мировой войны Сталин неоднократно отправлял телеграммы директорам военных заводов с требованиями увеличить выпуск вооружений. «Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», – говорилось в телеграмме Сталина руководителям авиазавода в Куйбышеве (ныне Самара) в декабре 1941 года.
Другие новости дня
Bloomberg: США оказались в «неудобном положении» из-за позиции Китая
Администрация президента США Джо Байдена опасается, что ряд стран мира может поддержать так называемый мирный план Китая по Украине, который сами Соединённые Штаты считают неприемлемым. В Вашингтоне идут обсуждения того, какой стратегии придерживаться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд экспертов и источники в американской администрации, которые отмечают, что она оказалась в «неудобном положении».
В Кремле ранее заявили, что китайские предложения обсуждались во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Владимир Путин сказал, что Россия согласна со многими из китайских идей.
Как отмечает Bloomberg, ранее официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайских предложений, заявив, что они по сути закрепляют территориальные приобретения России в Украине.
Хотя в китайской инициативе из 12 пунктов и говорится об уважении территориальной целостности всех стран, там же сказано о необходимости переговоров и прекращении огня – без призыва к выводу российских войск из Украины. В предложениях Китая содержится и призыв к снятию с России санкций.
Один из собеседников Bloomberg назвал положение США неудобным, поскольку, в принципе отвергая китайскую инициативу, Вашингтон в то же время не может полностью её игнорировать. Это дало бы возможность Пекину заявить другим странам, которые испытывают «усталость» от войны, что США против мирного урегулирования в принципе. Теперь в Вашингтоне размышляют о том, как, не отказываясь от своей позиции по отношению к войне в Украине, в то же время не отдать Китаю инициативу.
Соединённые Штаты настаивают на том, что прекращение огня в Украине при сохранении статус-кво неприемлемо, и называют условием перемирия вывод российских войск. При этом США подчёркивают, что окончательное решение о возможных переговорах с Москвой – за Киевом. Власти Украины, прямо не отвергая китайские предложения, дали понять, что не согласны с ними, во всяком случае на нынешнем этапе войны.
Каладзе заявил, что глава МИД Германии «оторвана от реальности»
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии Анналена Бербок «оторвана от реальности». Об этом Каладзе заявил, комментируя слова Бербок о попытках изменения проевропейского курса Грузии.
«Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии, это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы все делаем для выполнения рекомендаций Еврокомиссии», – сказал он, добавив, что выполнению рекомендаций препятствуют лишь оппозиция.
«Они не принимали участия ни в одном обсуждении, ни в одном решении относительно выполнения плана из 12 пунктов», – добавил он.
О том, что на пути евроинтеграции препятствия создаются «только со стороны радикальной оппозиции», заявил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
«Я не знаю контекста этого заявления, исходя из этого, мне будет сложно комментировать. Мы знаем, что является нашей целью и нашей повесткой дня. Наша цель – получить статус кандидата в декабре, и наша повестка – выполнение 12 рекомендаций. Что касается препятствий на этом пути, препятствия создаются с единственной стороны – это радикальная оппозиция, которая не подключена к процессу осуществления соответствующих реформ», – заявил Кобахидзе.
Глава МИД Германии прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Бербок: «Мы видим попытки изменения проевропейского курса Грузии»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам страны, отметив, что сегодня этот процесс столкнулся с противодействием со стороны внутренних и внешних сил.
«Во время моего визита в Грузию я хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии», — заявила министр перед прибытием в Тбилиси.
«Мы видим попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. Мы видим, с каким давлением страна сталкивается изнутри и извне», — подчеркнула Бербок.
«Я поговорю с правительством в Тбилиси о шагах, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС. Наряду с соблюдением демократических стандартов, это свобода СМИ, активное гражданское общество и проведение публичных дебатов с сохранением принципов взаимного уважения, даже если мнения иногда расходятся. Нас, как Евросоюз, объединяют эти ценности, и мы уверены: здесь не может быть коротких путей или уступок», — добавила она.
Заявление Анналены Бербок опубликовал МИД Германии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Бербок прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
Сопредседатели Женевских дискуссий провели консультации с Москвой и Сухуми
Накануне, 22 марта в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности – представителем ООН Джихан Султаноглу, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром и спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану.
Как сообщили в российском МИДе, центральной темой состоявшейся дискуссии стало обсуждение перспектив дальнейшей работы Женевских дискуссий.
«До международников доведена принципиальная позиция российской стороны о неприемлемости многомесячного простоя этого уникального переговорного формата вследствие немотивированных отмен и переносов сопредседателями – вопреки мнению большинства государств-участников – регулярных раундов Женевских дискуссий», – сказано в заявлении российского ведомства.
В Москве говорят, что главная задача Женевских дискуссий – обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Россия считает, что необходимо получить от Грузии гарантии неприменения силы в отношении признанных Москвой самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В заявлении вновь указано, что Грузия должна начать процесс делимитации де-факто границ с абхазской и югоосетинской сторонами «с их последующей демаркацией».
Накануне сопредседатели Женевских дискуссий провели онлайн-встречу и с представителями абхазского МИДа.
«В преддверии 57-го раунда Женевских дискуссий участники встречи обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе, вопросы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), проблемы, связанные со свободой передвижения, а также другие актуальные вопросы повестки дня предстоящего раунда Женевских дискуссий», – заявили в абхазском ведомстве.
- В феврале стало известно о переносе очередного раунда Женевских дискуссий на 4-5 апреля. В Москве, Сухуми и Цхинвали выразили недовольство в связи с этим и отказались от встреч с сопредседателями дискуссий.
- Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
- В Москве указывали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте». Абхазские власти предложили проводить встречи в Минске.
США начнут «стратегический диалог» с оппозицией и обществом Беларуси
Соединённые Штаты до конца нынешнего года начнут «стратегический диалог» с представителями демократического движения и гражданским обществом Беларуси.
Об этом сообщил Госдепартамент по итогам встречи заместителя госсекретаря Венди Шерман с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.
Как сказано в сообщении, США поддерживают стремление белорусского народа к демократической, суверенной и стабильной Беларуси. Шерман и Тихановская «выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся вопросами Беларуси, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, учёных и простых белорусов», — сообщил Госдепартамент.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что один из ведущих сотрудников Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента будет наделён полномочиями специального посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией. Тихановская призвала к назначению спецпредставителя на встрече с сенаторами США.
- Соединённые Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и взаимодействуют с оппозицией его режиму, но в то же время официально не признают какого-либо правительства в изгнании. Против Беларуси введён ряд санкций, как в связи с репрессиями, так и в связи с помощью, которую Лукашенко оказывает Владимиру Путину в войне против Украины. США подчёркивают важность сохранения суверенитета Беларуси.
Московский суд заочно арестовал участников «Грузинского легиона»
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участников «Грузинского национального легиона», воющего в Украине на стороне ВСУ.
«Медиазона» пишет, что заочно арестованы четверо участников формирования. Информацию об этом издание обнаружило в картотеке московских судов.
Россия подозревает их в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ). Заседания о заочном аресте состоялись 3 марта, однако информация о них в картотеке судов появилась только накануне.
Командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили в разговоре с грузинской службой Радио Свобода напомнил, что в России возбудили уголовное дело против 24 бойцов формирования. В апреле прошлого года об этом заявили в Следственном комитете РФ.
Мамука Мамулашвили говорит, что с моральной точки зрения решение московского суда для бойцов «ничего не значит». Однако он не исключает, что грузинское правительство, сотрудничая с российскими властями, может передать бойцов Москве – после того, как они вернутся в Грузию.
«Возможно, у властей Грузии есть какое-то соглашение о передаче. Мне интересна позиция грузинских властей (о решении московского суда)», – сказал Мамулашвили грузинской службе Радио Свобода.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.
- Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
- Ранее в интервью Настоящему времени Мамука Мамулашвили сказал, что «Грузинский легион» – самое большое иностранное формирование в Украине.
«Личный состав ежедневно увеличивается». Грузинские добровольцы на стороне ВСУ
Столтенберг: исход войны решит работа промышленности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно.
В интервью британской газете The Guardian он назвал боевые действия в Украине «войной на истощение» и призвал страны Запада наращивать производственные мощности для поставок боеприпасов и вооружений Украине.
«Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства»,— сказал генеральный секретарь НАТО.
Именно поэтому западные страны, в первую очередь США, Великобритания, Франция и Германия, должны быть готовы ещё долго поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями для техники, считает Столтенберг.
По его словам, исход этой войны «решит конкуренция индустриальных мощностей и способность оказывать поддержку в течение длительного времени».
О том, что Украине несмотря на наращивание военной поддержки со стороны США и других стран по-прежнему не хватает сил и оружия для отражения российской агрессии, пишет сегодня The Washington Post.
«Очевидно, что время на стороне России, у нее есть солдаты и материальные ресурсы, чтобы вести длительную войну на обширном фронте, – говорит аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо. – У Украины нет такого преимущества. Если оружие поставляется недостаточно быстро, Украине будет крайне сложно противостоять российским успехам».
Проблема не только в задержках с поставками, но и в том, что целый ряд пожеланий Украины по вооружениям остается невыполненным – от истребителей и дальнобойной реактивной артиллерии до снарядов для существующих советских танков и артиллерийских орудий, пишет издание.
- На минувшей неделе страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Государственный департамент США также объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объёмом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.
Чехия продолжила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024 года
Чехия продолжит запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси на год, до конца марта 2024 года. Такое решение приняло в среду правительство страны.
По предложению МВД, запрет будет касаться также тех россиян и белорусов, которые имеют гражданство какой-либо другой страны.
Из общего правила есть исключение - визы могут выдаваться по гуманитарным причинам, запрет также не касается родственников граждан стран ЕС и тех, кто имеет в Евросоюзе вид на жительство или ПМЖ.
Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу туристических шенгенских виз россиянам после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. В сентябре она также запретила въезд гражданам России - обладателям шенгенских виз (на практике они могут въехать в страну из другой страны Шенгенского соглашения).
В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощённого порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы. Ряд государств ЕС, в том числе Италия, Франция, Венгрия, однако, по-прежнему их выдают - в том числе и с туристическими целями, хотя получить их стало существенно сложнее.
В Чехии после начала войны получили статус временной защиты более 400 тысяч граждан Украины – это самый большой показатель в ЕС после Германии и Польши.
- Парламент Литвы в среду одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам России, за рядом исключений, обращаться за получением виз, ВНЖ и гражданства страны, а также покупать в Литве недвижимость. Необходимость его принятия депутаты объяснили тем, что, по их мнению, «подавляющее большинство российских граждан поддерживает агрессивные военные действия своей страны и не делает шагов для того, чтобы остановить агрессию режима своей страны».
Блинкен: страны-участницы МУС должны уважать ордер на арест Путина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал все страны мира, подписавшие Римский статут и участвующие в работе Международного уголовного суда в Гааге, руководствоваться ордером на арест президента России Владимира Путина, который суд выдал на прошлой неделе по подозрению в совершении в Украине военных преступлений.
На слушаниях в Сенате Блинкен, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС задержать Путина, если он туда приедет, сказал, что каждый, кто является участником МУС, должен выполнять свои обязательства.
На вопрос о том, арестуют ли Путина в США, если он приедет туда, Блинкен ответил уклончиво, заметив, что вряд ли российский президент в обозримом будущем доберётся до Соединённых Штатов. Блинкен уточнил, что США не являются участником МУС.
На вопрос о том, оправданна ли была выдача ордера на арест Путина, госсекретарь ответил, что «должна быть ответственность» за военные преступления, которые, как полагают США, были совершены в Украине. Ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой был выдан по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Российские власти отрицают депортацию, а также заявляют, что не признают юрисдикцию Гаагского суда. Против его прокурора и нескольких судей в России возбудили уголовное дело.
Ранее министр юстиции Германии подтвердил, что Путин должен быть задержан и передан в Гаагу, если он окажется на территории страны. Представитель властей ЮАР, где летом пройдёт саммит БРИКС, заявил, что в стране приняли к сведению ордер МУС и знают о своих обязательствах – но прямо не подтвердил, что Путин в случае приезда будет задержан.
Участниками МУС являются 123 страны; ряд крупных стран, таких как Китай, Индия или Турция, а также США, не участвуют в его работе.
Как сообщает «Голос Америки», Блинкен также прокомментировал политику Китая в связи с войной в Украине. Китайский лидер Си Цзиньпин на днях посетил Россию, что многие комментаторы расценили как знак поддержки Владимиру Путину. По словам госсекретаря, Китай «очень внимательно» наблюдает за тем, как Вашингтон и мировое сообщество реагируют на вторжение России в Украину.
«Они извлекут уроки из того, как мир объединится (или не объединится), чтобы противостоять этой агрессии», – сказал Блинкен. Он отметил, что политическая и материальная поддержка России со стороны Китая противоречит интересам Вашингтона, но добавил, что Госдепартамент пока не видел доказательств того, что Пекин оказывает Москве помощь в войне против Украины, в частности, поставками оружия.
Патриарх Варфоломей: РПЦ разделяет ответственность за войну
Константинопольский (Вселенский) православный патриарх Варфоломей заявил в среду, что руководство Русской православной церкви разделяет с российскими властями ответственность за возможные преступления в Украине. По мнению патриарха, российские власти «используют церковь как инструмент для достижения своих политических целей». При этом Варфоломей подчеркнул, что готов участвовать в, как он выразился, послевоенном духовном возрождении России.
Патриарх выступил на конференции в парламенте Литвы. Он сказал, что руководство России и РПЦ сотрудничали в осуществлении военного вторжения в Украину и, в частности, в насильственном вывозе украинских детей, - именно в нем Международный уголовный суд в Гааге подозревает российского президента Владимира Путина.
Варфоломей призвал религиозные и светские инициативы сотрудничать ради «нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступные действия». Однако он считает миссией православной церкви «вернуть российских братьев и сестер в наше сообщество, основывающееся на общих ценностях», сообщает «Голос Америки».
Во вторник правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали договор о сотрудничестве. Патриарх Варфоломей заявил о возможности расширения присутствия возглавляемого им патриархата в Литве, вплоть до создания там экзархата.
- Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала», и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну и призывал паству молиться «за власти и воинство». Кирилл находится под санкциями ряда западных стран.
- После начала войны в Украине о своей полной независимости от Москвы объявила Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата). Также - по настоянию властей Латвии - с прошением об автокефалии, то есть полной независимости, обратилась Латвийская православная церковь.
Клиника «Вивамед» хочет отказаться от лечения Саакашвили
Клиника «Вивамед» заявила, что сомневается в целесообразности дальнейшего пребывания в ней бывшего президента Михаила Саакашвили и собирается обратится с этим вопросом к пенитенциарной службе, пишет агентство «Новости-Грузия».
В заявлении клиники говорится, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу.
«После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные», - утверждает клиника, подчеркивая, что не хочет нести «репутационные потери».
Адвокат Саакашвили назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, «непонятным». «Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии», – сказал Хачапуридзе.
Семья Саакашвили сообщила на этой неделе, что его вес снизился до 62 килограммов при росте 195 см. Ранее совет врачей при народном защитнике предупредил, что при весе 52-53 кг ситуация станет необратимой. Гиули Аласания, мать третьего президента Грузии, говорит, что организм Саакашвили отторгает пищу и он принимает ее маленькими порциями.
По информации ТВ «Мтавари», семья Саакашвили все еще ждет официального разрешения Минюста на допуск польских врачей.
- Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, в конце февраля заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили и угрозе каскадного развития осложнений, что может привести к летальному исходу.
- В правительстве Грузии исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который «симулирует с целью добиться своего освобождения».
Парламент Швеции официально одобрил вступление страны в НАТО
Парламент Швеции - Риксдаг - в среду одобрил законопроект, позволяющий стране присоединиться к союзу НАТО.
За документ проголосовали 269 депутатов - как представители правящей коалиции, так и оппозиционные социал-демократы и правые популисты из партии «Шведские демократы». Против были 37 депутатов от двух оппозиционных левых партий.
Исход голосования был ожидаемым - Швеция начала переговоры о вступлении в НАТО в мае прошлого года, после российского вторжения в Украину, на основе консенсуса крупнейших политических сил. К нынешнему моменту договор о вступлении страны в Североатлантический союз ратифицировали уже 28 стран НАТО из 30. Ожидается, что Венгрия сделает это в ближайшее время, однако согласия Турции на вступление Швеции в НАТО пока не получено.
В любом случае, голосование шведского парламента формально подтверждает завершение периода нейтралитета, который продолжался более 200 лет, в том числе в годы мировых войн и во время Холодной войны.
Швеция намерена вступить в НАТО вместе с соседней Финляндией, которая также отказалась от традиционного нейтралитета после российского вторжения в Украину.
ФБК после отставки Леонида Волкова возглавила Мария Певчих
Председателем совета директоров основанного соратниками Алексея Навального Международного Фонда борьбы с коррупцией (ACF International) стала Мария Певчих. Сообщение об этом опубликовано в аккаунтах Алексея Навального в соцсетях от его имени.
Певчих сменила Леонида Волкова, который ушел в отставку, взяв на себя ответственность за отправку от имени фонда письма с просьбой снять санкции с руководителей Альфа-Банка.
О том, что Мария Певчих работает в ФБК и возглавляет отдел расследований фонда, широкой публике стало известно после отравления Алексея Навального в 2020 году. Певчих тогда сопровождала его в поездке по России. С ее именем ассоциируются все крупнейшие расследования ФБК последних лет, в том числе о так называемом дворце Путина. Певчих также была одним из продюсеров фильма «Навальный», получившего недавно премию «Оскар».
Как говорится в сообщении Навального, Волков «совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики», и Навальный «был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста». Сам он также извинился за действия своего соратника, признав часть своей ответственности. «Я подтверждаю нашу полную приверженность идее применения санкций против путинских коррупционеров, жуликов и разжигателей войны всех мастей», – отмечает Навальный. Певчих он называет «ярким политическим лидером».
Волков, в свою очередь, подтвердил, что остается в команде Навального. «Я лично хочу поблагодарить коллег за огромную поддержку, которую они мне оказали в ситуации, когда им пришлось разгребать проблемы, вызванные моими ошибочными действиями», – написал он.
9 марта Леонид Волков сообщил, что «приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность» после того, как бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал подписанное Волковым в октябре прошлого года от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия – подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», – написал Волков в телеграме.
За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором среди прочего упоминалось и получение структурами Венедиктова средств из бюджета московской мэрии.
Случившееся вызвало живую дискуссию в соцсетях.
Международный Фонд борьбы с коррупцией был создан соратниками Алексея Навального, находящимися за рубежом, после разгрома российского ФБК, признанного властями экстремистской организацией.
Сам Навальный, основатель ФБК, находится в российской колонии; правозащитные организации и страны Запада считают его политзаключенным и требуют его освободить.
В Грузию прибывает министр иностранных дел Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет завтра, 23 марта в Грузию с первым официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии и посольстве ФРГ в Тбилиси.
Запланированы встречи Бербок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили. Министр также встретится со студентами, представителями гражданского общества и оппозиции.
«В программе также поездка к административной границе с сепаратистским регионом Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). Германия направила в эту миссию больше всего сотрудников.
Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, и проведение необходимых реформ для этого. Цель визита – установить тесные и прямые контакты между двумя странами и углубить хорошее сотрудничество для европейского будущего Грузии», – говорится в сообщении посольства Германии.
В Южной Осетии депутат Алан Гаглоев вышел из объединения «За справедливость»
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев вышел из состава депутатского объединения «За справедливость».
Как пишет агентство «Рес», соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе заседания сессии.
«Два года назад создали депутатское объединение «За справедливость», и я (в нем) состоял. Я выхожу из этого объединения и готовлю соответствующее заявление», – сказал Гаглоев.
Он отметил, что в объединении было пять депутатов, «многое было сделано в совместной работе».
«Но дальше не вижу смысла в своем нахождении там», – заявил Гаглоев.
Объединение «За справедливость» было создано в югоосетинском парламенте в 2020 году после смерти от рук силовиков 30-летнего жителя Цхинвали Инала Джабиева.
В феврале текущего года в Цхинвали прошел учредительный съезд партии «За справедливость». Её создал депутат парламента, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров.
В Запорожье после российского обстрела ракета попала в жилой дом
В городе Запорожье после российского обстрела 22 марта ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Возник пожар, загорелся и соседний дом. О жертвах и пострадавших не сообщается.
«Cуспiльне» со ссылкой на представителей областной военной администрации Запорожской области уточняет, что ракет было две.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты в здание.
«Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей», – написал он.
Обстрел происходил около полудня по местному времени (на час меньше московского). По утверждению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, под обстрелом российских сил в Запорожье оказались жилые дома и остров Хортица. По словам первого заместителя мэра Запорожья Александра Власюка, есть попадания по городу: «Семь или восемь ракет прилетело. Нет информации о количестве травмированных людей. Было много скорых».
Представитель российской администрации оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сказал, что ракеты попали в жилые дома в результате работы украинских средств ПВО. По его данным, в доме обрушились несколько этажей.
По словам Власюка, власти готовят шелтеры для жителей пострадавших домов.
- Сейчас Россия контролирует больше половины Запорожской области, но не её центр – город Запорожье. В регионе продолжаются боевые действия.
Парламент Уганды одобрил смертную казнь за однополый секс
Парламент Уганды принял законопроект о введении смертной казни за однополый секс. Теперь его должен подписать президент страны, который недавно назвал гомосексуальность «отклонением от нормы».
Аналогичное наказание вводится за «вербовку, продвижение и финансирование гомосексуальной деятельности». Сейчас в Уганде за однополые отношения грозит пожизненное заключение.
Против законопроекта проголосовали лишь двое из 389 депутатов. Один из них заявил, что законопроект содержит неконституционные положения, сводит на нет успехи в борьбе с гендерным насилием и криминализирует отдельных лиц.
Правозащитники осудили принятие законопроекта, назвав его «законодательством ненависти» и «полным посягательством на человечность». Они считают положения законопроекта «варварскими, дискриминационными и неконституционными». Угандийские правозащитники и ЛГБТ-активисты пообещали продолжить борьбу с дискриминацией.
По данным группы, отстаивающей права ЛГБТ+ в Уганде, только в феврале ей поступило более 110 обращений об арестах, сексуализированном насилии, публичном раздевании и выселении. Часть случаев касалась нарушения прав трансгендерных людей.
- В большинстве стран Африки гомосексуальность запрещена законом. В России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
РФ и Грузия «находятся на пороге возобновления авиасообщения» – депутат
Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Я разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать – авиасообщение и отмена виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений», – сказал депутат в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».
Калашников отметил, что ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности, пишет ТАСС.
На форуме выступил и замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Он сказал, что Россия стала основным торговым партнером Грузии в 2022 году, ее доля в объеме внешней торговли Грузии превысила 16%.
Вольвач рассказал, что в Грузии планируется создание лаборатории по сертификации вин по российским нормативам, «что позволит обучить персонал и устранить вторичную сертификацию грузинских вин на территории РФ».
Второй инициативой, по словам Вольвача, является подход «к задаче исключения из списка продукции, запрещенной к ввозу из Грузии в Россию коньячных спиртов».
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
Депутаты в парламенте Грузии подрались микрофонами
В Грузии депутаты от парламентского большинства сегодня использовали микрофоны как орудия в стычке с оппозиционным депутатом Тариелом Накаидзе.
Накаидзе получил в спину микрофоном от депутата Виктора Джапаридзе из «Силы народа», через некоторое время другой парламентарий, Леван Мгалоблишвили, тоже схватил микрофон и метнул его в оппозиционера.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Накаидзе сказал журналистам, что он спорил с Созаром Субари («Сила народа») в момент, когда подключились его соратники из парламентского большинства.
«Субари сказал, что знает меня 20 лет и оказывается, что я предатель и он знает все мои агентурные сети…. Я начал отвечать, в этот момент Виктор Джапаридзе, член команды Субари, ударил меня микрофоном», — рассказал Накаидзе.
Виктор Джапаридзе и Созар Субари являются членами движения «Сила народа», выступившими инициаторами скандального законопроекта об «иноагентах».
Леван Мгалоблишвили запомнился своим участием в разборках летом прошлого года, во время приема в посольстве США, с основателем оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели.
Тойво Клаар: «Ни Сухуми, ни Тбилиси не готовы вести официальные переговоры»
Утверждения о том, что США и ЕС призывают Грузию к открытию «второго фронта» – фейк. Об этом спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил в интервью абхазской «Нужной газете».
«Я могу подтвердить точно и однозначно, что со стороны Евросоюза никто не подталкивает Грузию к войне. И посол США в Тбилиси подтвердил, много раз подтвердил, что и со стороны США нет такого давления. Это дезинформация», – сказал он.
По словам Клаара, «есть отдельные личности, которые говорят вещи, которые не надо говорить».
«Но мы не видим, чтобы со стороны Грузии были какие-то агрессивные намерения», – отметил он.
Дипломат привел пример встречи в Эргнети, на которой представители югоосетинской стороны заявили, что ситуация сейчас гораздо более спокойная, чем раньше.
Отвечая на вопрос о возможности переговоров в двустороннем формате, Клаар сказал, что «в настоящее время ни Сухуми, ни Тбилиси не готовы или не в состоянии вести официальные переговоры».
«Мы пытаемся продвигать более неформальные, но прямые контакты между сторонами в надежде, что это будет приемлемо. Мы бы хотели, чтобы они сели за стол и предложили друг другу темы для обсуждения. Для этого и Сухуми, и Тбилиси нужно быть готовыми не только предложить свои приоритеты, но и принять к обсуждению приоритеты другой стороны», – добавил он.
Клаар говорит, что он посетил Сухуми как спецпредставитель ЕС, а не сопредседатель Женевских дискуссий. Он рассказал, что прошли встречи со спикером парламента самопровозглашенной республики Лашей Ашуба и секретарем Совбеза Сергеем Шамба.
«Мы также просили встречу с господином (Асланом) Бжания (абхазский лидер – ред.), но он, к сожалению, заболел. Господин (Инал) Ардзинба (глава абхазского МИДа – ред.) в конце концов, нашу встречу не подтвердил. Очень жаль, что мы не смогли встретиться с господином Ардзинба, но мы надеемся, что в будущем такая встреча будет», – добавил он.
Клаар подтвердил, что следующий раунд Женевских дискуссий пройдет 4-5 апреля. Он говорит, что не видит никаких причин для переноса дискуссий в другое место. Ранее абхазские власти предложили проводить переговоры в Минске.
Столтенберг: «Грузинский народ четко сказал, что хочет демократического процветания страны»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение правящей партии в Грузии отозвать из парламента страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
«Я приветствую решение парламента Грузии отозвать законопроект об иностранных агентах и влиянии, поскольку он несовместим с евроатлантическими ценностями и защитой основополагающих свобод. Так что я приветствую, что инициатива была отозвана и парламент ее не поддержал. Я призываю политических лидеров Грузии к совместной работе над необходимыми реформами, и, конечно же, НАТО также работает с правительством Грузии для реализации этих реформ, укрепления демократических институтов, усиления демократического контроля над службой безопасности и борьбы с коррупцией. Грузинский народ четко сказал, что хочет демократического процветания Грузии и ее интеграции в евроатлантический регион. НАТО продолжает оставаться партнером в этих устремлениях», — отметил Йенс Столтенберг.
Накануне генеральный секретарь НАТО представил свой годовой отчет за 2022 год. Как пишет Общественный вещатель, Столтенберг прокомментировал события в Грузии, отвечая на вопросы журналистов.
Украинский суд заочно приговорил к тюрьме 20 депутатов Госдумы
Украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества 20 депутатов Госдумы, нижней палаты российского парламента. Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Речь идёт об авторах обращения к президенту России Владимиру Путину с требованием признать независимость луганских и донецких сепаратистов. Оно было подписано в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.
СБУ приводит имена осуждённых — это Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Занко, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алёна Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.
Подробности судебного процесса не приводятся, не называется и суд, который вынес решение. В России депутаты Госдумы обладают парламентской неприкосновенностью и не могут быть подвергнуть уголовному преследованию без согласия коллег по палате.
- После признания Россией независимости сепаратистов призывавшие к этому депутаты были включены в санкционные списки США, Евросоюза и других западных стран. Позднее они были распространены на большинство членов Думы.
CNN: США ускорят поставки Украине систем «Пэтриот» и танков «Абрамс»
США поставят Украине системы ПВО «Пэтриот» и танки «Абрамс» быстрее, чем изначально планировалось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей министерства обороны США.
Отмечается, что в ближайшие дни 65 украинских военных завершат обучение на американской военной базе Форт Силл. После этого они отправятся в Европу для дополнительной подготовки по двум системам «Пэтриот», которые будут доставлены в Украину в ближайшие недели.
По словам официальных лиц, украинские военные быстрее прошли курс подготовки на базе Форт Силл, так как уже владели базовыми знаниями о системах противовоздушной обороны.
Ранее во вторник стало известно, что США также сократят срок поставок в Украину танков «Абрамс», отправив танки более старой модели M1-A1. Ранее США заявляли, что отправят более современную версию M1-A2, но для этого потребовалось бы производство новых танков или модернизация старых, а затем дополнительное обучение украинских военных. Один из чиновников рассказал CNN, что отправка более старой версии позволит поставить танки уже осенью – ранее предполагалось, что это может занять как минимум год.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки танков в Украину. Всего планируется отправить 31 танк.
- Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО «Пэтриот» для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В установки «Пэтриот» могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
- Первой из западных стран, решившей передать Украине танки западного производства, стала Великобритания. 15 января Лондон объявил о том, что поставит Киеву 14 танков «Челленджер-2».
МВФ и Украина договорились о кредите в 15,6 миллиардов долларов
Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансовой помощи на сумму в 15 миллиардов 600 миллионов долларов. Программа поддержки рассчитана на четыре года. Об этом говорится в заявлении МВФ, опубликованном 21 марта.
Средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики для послевоенного восстановления страны. Кредитный пакет, который ещё должен быть одобрен исполнительным советом фонда, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.
В МВФ заявляют, что соглашение, которое стало результатом многомесячных переговоров между фондом и украинскими властями, поможет развернуть крупномасштабное финансирование Украины от международных доноров и партнеров. Обычно кредиты МВФ открывают доступ к поддержке Всемирного банка и других кредиторов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал соглашение и поблагодарил МВФ за поддержку. "В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет Украине профинансировать все критические расходы и обеспечить макроэкономическую стабильность, а также укрепить взаимодействие с другими международными партнерами", — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Министр финансов США Джанет Йеллен, которая в прошлом месяце нанесла неожиданный визит в Украину, приветствовала сделку после того, как несколько месяцев настаивала на том, чтобы МВФ предложил новый пакет финансирования для Украины.
На прошлой неделе фонд изменил свои правила, разрешив новые кредитные программы для стран, столкнувшихся с "исключительно высокой степенью неопределенности", без упоминания Украины.
В случае одобрения кредит станет крупнейшим кредитом МВФ для страны, вовлеченной в активный конфликт.
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