В Батуми проходит акция оппозиции под лозунгом «Вместе - в Европу»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной и выразила уверенность, что война скоро закончится ее победой. Зурабишвили дистанционно приняла участие в саммите «Буча – ответственность России за преступления, совершенные в Украине». В саммите участвовали президенты Украины и Молдовы, премьер-министрам Словакии, Словении и Хорватии, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Россия до сих пор продолжает оккупировать 20% территории Грузии, что каждый день создает гуманитарные проблемы. Именно поэтому все грузины понимают боль и страдания, которые переживают украинцы, и выражают непоколебимую солидарность с Украиной.

Сегодня сомнения и колебания исчезли, международное сообщество понимает, что демократия и свобода под угрозой и стоит цивилизационный выбор: между диктаторским и опасным правлением России и нашими коллективными усилиями, направленными на строительство свободного, мирного, демократического и процветающего будущего», – сказала Зурабишвили.

Президент Грузии подчеркнула, что мир наступит тогда, когда Россия откажется от своих империалистических устремлений и согласится стать государством, которое, как и другие, признает границы своих соседей.

«Президент Зеленский, от имени грузинского народа позвольте еще раз выразить нашу солидарность, пожелать вам мужества и непоколебимой решимости в борьбе за будущее вашей страны и Европы. Я убеждена, что в Буче погибли не напрасно и с победой Украины и украинского народа скоро установится мир!», – заявила Зурабишвили.

Накануне президент выступила перед парламентом Грузии, упрекнув правительство страны в том, что «в отношении Украины мы не проявили ни дипломатии, ни мудрости, ни подходящей нам исторической солидарности».

«Да, мы присоединяемся к резолюциям ООН, но избегаем всех других проявлений моральной, политической солидарности», – сказала Зурабишвили. Во время выступления президента в парламенте зал покинули часть депутатов от правящей партии, а председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что Зурабишвили делает «бессмысленные заявления».