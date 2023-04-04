Бывший мэр Еревана назначен советником премьер-министра Армении

Басманный суд Москвы отправил под арест петербурженку Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта. Дело связано со взрывом в кафе Санкт-Петербурга и гибелью провоенного блогера Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). При взрыве также пострадали десятки людей.

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 июня 2023 года», - говорится в решении судьи Валентины Левашовой.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения Дарье Треповой по статье о теракте, совершенном организованной группой - в связи со взрывом 2 апреля в кафе в Петербурге, в результате которого погиб освещавший войну в Украине с радикально пророссийских позиций Татарский.

Следствие потребовало заключить Трепову под стражу.

Во второй половине дня вторника следователь заявил ходатайство об удалении прессы из зала, сославшись на то, что «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни» участников по делу. Судья Левашова позднее спросила Трепову, поддерживает ли она такое решение. Обвиняемая ответила отрицательно, как и адвокат Даниил Берман. В итоге судья решила вывести прессу из зала, передает «Медиазона».

Трепова на вечере Татарского в петербургском кафе передала ему статуэтку, которая, по данным следствия, была начинена взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, около 40 человек пострадали. Трепова была задержана на следующее утро. Следственный комитет утверждает, что она выполняла указания неких лиц, находящихся на территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением сторонников ФБК Алексея Навального. В ФБК это отрицают, в Киеве также не взяли на себя ответственность за убийство.

Издание «Фонтанка» утверждает, что ему стали известны некоторые подробности допроса Дарьи Треповой после задержания. Утверждается, что 26-летняя петербурженка якобы познакомилась в интернете с неким активистом из Украины и начала выполнять его задания, за успешное выполнение которых ей якобы обещали переезд в Киев и работу редактора. Утверждается, что среди заданий было знакомство с Татарским, а затем передача ему статуэтки, которую ей самой передали через таксиста. По ее словам, как их приводит «Фонтанка», она не знала, что в статуэтке взрывчатка.

Комментариев задержанной Треповой о том, соответствует ли такое изложение допроса действительности, нет. Живущий в Киеве журналист Роман Попков, которого ряд телеграм-каналов упоминал в качестве человека, который мог быть «куратором» Треповой, категорически это отверг. Он подтвердил, что общался с ней и сам является противником российских властей и выступает в поддержку Украины, однако отверг какую-либо причастность к убийству Татарского.

Представители российских властей в связи с гибелью Татарского в резких выражениях обрушились на своих политических противников, в том числе живущих за границей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами». На основании чего он сделал такой вывод - неизвестно; в частности, Алексей Навальный находится в колонии и вообще не комментировал взрыв в Петербурге. Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с коррупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой «навесить» на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой «переложить с больной головы на здоровую». Илья Пономарев, ранее намекавший на некую связь с «вооруженным подпольем», также не заявлял о том, что за взрывом стоят его сторонники.

Представители властей Украины отрицают причастность спецслужб страны к убийству Татарского, заявляя о внутрироссийской политической борьбе как его причине.