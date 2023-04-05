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«Изучаем вопрос»: посольство Турции о грузоперевозках из России через Абхазию
«Изучаем этот вопрос». Таким образом в посольстве Турции в Тбилиси ответили изданию Accentnews на вопрос, связанный с началом поставок российских грузов в Турцию через самопровозглашенную республику Абхазия. В дипмиссии отметили, что они сами узнали об этом из СМИ.
На прошлой неделе SOVA выяснила, что в Сухуми прибыл «первый контейнерный поезд». Предполагалось, что это очередная схема обхода санкций со стороны России. Для перевозки грузов из Сухуми в Турцию было использовано судно Anatolian.
Недавно факт транзита подтвердил первый заместитель председателя абхазского таможенного комитета.
«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошёл без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг», – заявил Алиас Абахуа на пресс-конференции.
Другие новости дня
Югоосетинский президент подписал ряд указов о кадровых перестановках в правительстве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал ряд указов о кадровых перестановках в правительстве.
Согласно указу президента, Министерство внутренних дел республики возглавил Алан Гучмазов. Еще одним указом от занимаемой должности освобожден Валерий Газзаев, проработавший в этой должности с июня 2022 года. Гучмазов с 1990 года работает в системе МВД, в разные годы занимал руководящие должности.
Югоосетинский Минстрой возглавил Константин Елдзаров, который с июня 2022 года занимал должность председателя комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Еще одним указом от должности главы Минстроя освобожден Эдуард Дзагоев, проработавший на этой должности более 10 лет.
Министром финансов республики назначен Казбек Царикаев. С ноября 2022 года Царикаев являлся советником югоосетинского президента, ранее занимал должность министра финансов Северной Осетии. Работал на разных руководящих должностях в РФ.
Ромео Хугаев назначен главой цхинвальской администрации
Главой администрации Цхинвали назначен Ромео Хугаев. Соответствующий указ сегодня, 5 апреля, подписал президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Ромео Хугаев родился 12.09.1977 года в с. Курта Цхинвальского района Южной Осетии. В 1994 году окончил Цхинвальскую среднюю школу №12. В 2006 году окончил исторический факультет ЮОГУ.
В 2005-2022 гг. состоял на службе в югоосетинском КГБ, последняя занимаемая должность – начальник отделения по Знаурскому району КГБ. С марта 2022 года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства республики.
США ввели санкции против высокопоставленных грузинских судей
США ввели визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей – четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «значительной коррупции».
«Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии. Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать граждан Грузии в укреплении демократии и верховенства права и будут продолжать обеспечивать ответственность тех, кто злоупотребляет государственной властью в личных целях. Мы поддерживаем всех судей, у которых хватает смелости и честности действовать беспристрастно и независимо», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Тбилиси.
Визовые санкции вводятся против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе, а также членов их семей.
Судей, против которые введены санкции, неправительственный сектор считает членами т.н. «судебного клана».
Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в Украине и РФ
Российский президент Владимир Путин выступил с утверждением, что в подготовке, как он выразился, диверсий и терактов на территории России и на подконтрольных России территориях Украины «задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб».
Путин не привел доказательств этого утверждения, сказав, что «есть все основания утверждать», что это именно так. По словам Путина, «регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей». Конкретные примеры он не привел.
Путин выступил на заседании Совета безопасности России, посвященном обеспечению безопасности на территориях Украины, об аннексии которых в сентябре прошлого года объявила Россия. Путин назвал ситуацию там «сложной», призвав сотрудников правоохранительных органов «делать максимум» для обеспечения безопасности. В заседании участвовали назначенные Москвой главы российских администраций четырех областей.
В оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской области, помимо активных боевых действий, время от времени происходят взрывы или вооруженные нападения в российском тылу. Как правило речь идет о покушениях на сотрудников назначенных Россией администраций или российских правоохранительных органов. Официально власти Украины не комментируют эти случаи или же заявляют о том, что речь идет о деятельности проукраинских партизан.
Вечером 2 апреля взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге, в результате погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Российское следствие расследует взрыв по статье о теракте, утверждая, что к нему причастны некие лица из Киева. Украина это отрицает. Представители стран Запада ранее также отрицали какое-либо участие в планировании диверсий.
Путин также призвал ускорить так называемую интеграцию оккупированных территорий, ускорить темпы восстановления разрушенных в ходе боевых действий городов.
Украинские военные и представители властей неоднократно заявляли, что Киев намерен вернуть контроль над ныне оккупированными Россией территориями. С этими целями ведется подготовка к масштабному наступлению украинской армии. Сроки его начала и направление главного удара держатся в секрете. В прошлом году Украина уже возвращала контроль над территориями, об аннексии которых объявляла Россия - в частности Херсоном и частью Херсонской и Донецкой областей.
Абхазский посол вручил Путину верительные грамоты
Посол самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Квициниа вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
На церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, Путин назвал Абхазию «стратегическим союзником и ближайшим соседом».
«В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии», – сказал Путин.
Алхас Квициниа вручил Путину верительные грамоты в дипломатической форме, разработанной абхазским МИДом. Униформа включает в себя элементы традиционного абхазского стиля, заявили в ведомстве.
Верительные грамоты Путину вручили и другие дипломаты, в том числе новый посол США Линн Трейси. На церемонии она стояла рядом с абхазским дипломатом.
Путин, обращаясь к послам, заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться.
Указ о назначении Квициниа послом был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности руководителя президентской администрации. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
Докладчики ПАСЕ: Грузия – на критическом перепутье
Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Клод Керн и Эдит Эстрелла выразили обеспокоенность темпами реформ в Грузии и заявили, что страна находится на критическом перепутье на пути к европейской интеграции.
Содокладчики сделали заявление по итогам визита в Грузию в конце марта, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы призываем власти Грузии и все политические силы преодолеть крайнюю враждебность и поляризацию, отложить в сторону узкие партийные интересы и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для выполнения 12 приоритетов, определенных Еврокомиссией, чтобы страна получила статус страна-кандидат в члены ЕС», – говорится в заявлении.
Главные моменты заявления касаются судебной реформы, кампании против неправительственных организаций, деполяризации и состояния Михаила Саакашвили.
В частности, содокладчики выразили обеспокоенность полемикой вокруг состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента страны и заявили: «в интересах Саакашвили важно деполитизировать его состояние здоровья».
В ПАСЕ считают, что необходимо обеспечить все заинтересованные стороны нейтральной, надежной и достоверной информацией.
«Присутствие беспристрастных иностранных врачей может стать важным шагом в этом направлении, и поэтому мы призываем власти и семью Саакашвили быстро достичь договоренности, которая обеспечит привлечение иностранных врачей, готовых помочь в лечении Саакашвили», – говорится в заявлении.
Суд в Испании арестовал подозреваемого в контрабанде авиационного стекла в Россию
Полиция в Испании задержала двух граждан России и Украины по подозрению в контрабанде санкционных товаров в Москву. Дело было открыто в связи с попыткой вывоза партии стекла для кабин военных самолётов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны.
Задержания были проведены полицией и таможенной службой в городах Ирун и Фуэнтеррабия в Стране Басков на севере Испании. Расследование началось в июне 2021 после того, как испанским правоохранительным органам стало известно о супружеской паре украинцев, занимающейся поставками авиационного оборудования в обход процедур экспортного контроля.
Имена задержанных не называются. Один из них, как сообщает МВД, является главой международной бизнес-сети, занимающейся незаконной торговлей оборонными материалами. В ходе расследования была выявлена схема поставок в Россию через третьи страны, говорится в сообщении. Один из подозреваемых арестован. Других подробностей дела не приводится.
Министр сельского хозяйства Польши ушёл в отставку из-за украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. Причиной стали многочисленные протесты польских фермеров, недовольных продлением зерновой сделки с Украиной. Накануне Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного ввоза зерна из Украины ещё на год. Польские аграрии, как и сам Ковальчик, считают, что эта мера дискриминирует польских производителей зерновых.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.
Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что их у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным.
Брюссель предложил в общей сложности 56,3 миллиона евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 миллионов евро, Болгария - 16,7 миллиона, а Румыния - 10 миллионов. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта. Но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры - недостаточными.
Польские фермеры высказывали министру недовольство начиная с декабря прошлого года. На сельскохозяйственной ярмарке в Кельце 18 марта Ковальчик был освистан участниками, во избежание драки ему пришлось покинуть ярмарку. На Европейском форуме фермеров в Ясёнке в него бросали яйца.
31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчёркивали, что такая мера необходима дл защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года. После этого Ковальчик заявил о своей отставке.
Преемником Ковальчика на посту министра сельского хозяйства и развития сельских регионов станет Роберт Телус, глава Сельскохозяйственного комитета в польском парламенте. Ковальчик останется в правительстве в качестве «министра без портфеля».
В России по статье о «пропаганде ЛГБТ» задержали блогеров Гелу и Хаояна
В Казани по статье о «пропаганде ЛГБТ» задержали блогеров Гелу и Хаояна. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале. О задержании блогеров также пишут российские издания «Сота», Baza и «ОВД-Инфо».
Хаоян Сюй — китаец, а Гела Гогишвили — проживающий в России грузин. Хаоян приехал в Россию учить русский язык, познакомился с Гелой, и у них завязались романтические отношения. Об этом они рассказывали Радио Свобода. Материал был опубликован и на сайте «Эха Кавказа».
Молодые люди ведут телеграм-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok и Youtube. Блогеры рассказали, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал «православный активист» Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют.
Как рассказал адвокат блогеров Адель Хайдаршин, основанием для задержания послужило обвинение по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»). Парням грозит штраф.
Молодые люди находились в отделе полиции, адвоката к ним пустили спустя больше часа после задержания. По словам Гогишвили, Сюя остановили в «Бургер Кинге», чтобы проверить его паспортные данные и регистрацию. Документов с собой у него не было, поэтому Сюй попросил Гогишвили их привезти. По его приезде обоих задержали. Сюй – гражданин Китая и ему может грозить депортация, добавил Гогишвили.
Позже Гела сообщил, что его отпустили до утра, а Хаояна будут держать в отделении полиции. Суд, предположительно, пройдет завтра.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
Россия начала поставку грузов в Турцию через Абхазию
Россия начала поставку грузов в Турцию через самопровозглашенную республику Абхазия.
Ранее сообщалось, что в Сухуми прибыл «первый контейнерный поезд». СМИ предположили, что это – очередная схема России по обходу международных санкций. Для отправки груза из Сухуми в Турцию было использовано судно Anatolian, передавало издание СОВА.
Теперь факт транзита подтвердил первый заместитель председателя абхазского Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошёл без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг», – сказал он на пресс-конференции.
По словам Лабахуа, в обратную сторону поезд отправится с другим грузом для Российской Федерации.
«В соответствии с соглашением между руководствами Абхазии и России стороны должны обеспечивать беспрепятственный транзит грузов по территориям своих государств. Таможенный платёж там небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом: сегодня одна поставка, завтра – другая, и так, как говорится, «по копеечке» собирается бюджет нашего государства», – отметил Лабахуа.
Грузинские официальные структуры информацию о транзите товаров через территорию Абхазии пока не комментировали.
В Грузии скончался спортивный комментатор Джамлет Хухашвили
В Грузии после продолжительной болезни скончался известный спортивный комментатор, заслуженный тренер Грузии, основатель спортивной радиостанции «Джако» Джамлет Хухашвили. 13 апреля ему исполнилось бы 79 лет.
Джамлет Хухашвили – почётный гражданин Тбилиси. В 1998 году был награжден орденом Чести, в 2014 году – орденом «Сияние».
Он был спортивным комментатором с 1963 года. В разные годы работал на Первом канале Грузинского телевидения, на различных радиостанциях, а также в телекомпании «Имеди».
С 1990 года был президентом баскетбольного клуба «Маккаби», с 1994 года возглавлял сборную Грузии по баскетболу.
«Билайн» в Грузии объявил о переименовании бренда
В Грузии оператор мобильной связи «Билайн» переименовал свой бренд в «Селфи» (Cellfie). Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Несмотря на то, что бренд изменился, наши ценности остались неизменными. Удовлетворение потребностей клиентов по-прежнему в центре нашего цифрового мира», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте «Селфи».
Компания представила абонентам новые тарифы и цифровые продукты.
«Мы понимаем, что такое изменение может вызвать у вас множество вопросов. Уверяем вас, что переход на новый бренд не вызовет у вас дискомфорта», – говорится в сообщении.
Летом 2022 года стало известно, что грузинский бизнесмен Хвича Макацария выкупил компанию «VEON-Грузия», работающую под брендом «Билайн», у телекоммуникационного холдинга VEON. VEON, в свою очередь, является владельцем российского «Вымпелкома». Сообщалось, что сумма сделки составила 45 млн долларов.
Хвича Макацария – бизнесмен, владеющий акциями в компаниях энергетического, ресторанного, гостиничного, строительного бизнеса и сферы торговли. В частности, Макацария принадлежат доли в тбилисской электрораспределительной компании «Теласи», газораспределительной компании Tbilisi Energy, компании «Национальная лотерея Грузии», Caucasus Online, Tbilisi Mall и др.
«VEON-Грузия» работала под брендом «Билайн» в Грузии с 2007 года. Сейчас владельцем оператора сотовой связи, согласно опубликованной на сайте информации, является компания Cellfie Mobile.
Forbes оценивает состояние Бидзины Иванишвили в 4.9 млрд долларов
В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes экс-премьер Грузии и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили занимает 544-е место.
Forbes оценивает его состояние в 4.9 млрд долларов. Это на 100 миллионов больше, чем в 2022 году.
В сообщении, опубликованном на сайте издания, указано, что швейцарский банк Credit Suisse в декабре 2022 года выплатил Иванишвили 210 миллионов долларов.
Отметим, что издание Bloomberg оценивает состояние экс-премьера Грузии в 5.95 млрд долларов и ставит его на 407-е место среди богатейших жителей планеты.
- Ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes возглавил глава французской группы LVMH Бернар Арно. Состояние бизнесмена оценивается в 211 миллиардов долларов. Второе место в рейтинге занял владелец Tesla Илон Маск с состоянием 180 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 114 миллиардов долларов.
- Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал владелец компании «Еврохим» Андрей Мельниченко с состоянием более 25 миллиардов долларов. Всего в списке Forbes представлены 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2021-м. Тогда Россию представляли 123 бизнесмена.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
- Иванишвили не появляется на публике после ухода из политики. Однако многие уверены: он продолжает управлять страной из-за кулис.
Танки «Абрамс» будут доставлены в Украину «сравнительно скоро»
Обучение украинских военнослужащих боевым действиям на танках M1-A1 Abrams tanks ещё не начиналось, но оно начнётся «сравнительно скоро», заявил журналистам во вторник представитель министерства обороны США. «Мы продолжаем укомплектовывать танки необходимым оборудованием», сказал чиновник.
Со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину американские инструкторы обучили более 7 тысяч украинских военнослужащих.
Вашингтон в минувшим январе согласился поставить танки Украине, что стало неожиданностью после заявлений о «слишком большой сложности» и «трудностях технического обслуживания» танков при их применении непосредственно на поле боя.
Администрация Байдена уступила давлению со стороны Германии, которая увязала свои поставки танков Leopard 2 с одновременными поставками Украине танков «Абрамс». Но США объявили, что подготовка их танков к отправке в Украину «потребует времени». По словам представителей США, в настоящее время на складах нет танковых «излишков».
Изначально США планировали отправить Украине 31 новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два. Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams – это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу вооружённым силам Украины. Об этом сообщил телеканал CNN.
Трамп назвал выдвинутые против него обвинения «вмешательством в выборы». ФОТО
Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений. Об этом заявил, выступая во вторник вечером в Мар-а-Лаго, в своем поместье на юге Флориды. Бывший президент вернулся во Флориду из Нью-Йорка, где во вторник днем прошло судебное слушание, которое положило начало первому в истории уголовному процессу над американским президентом.
«Это вмешательство в выборы, – заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам. – Я никогда не думал, что в Америке может произойти что-то подобное. Единственным преступлением, которое я совершил, была бесстрашная защита нашей страны от тех, кто стремится ее уничтожить».
Как пишет Голос Америки, Трамп обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в том, что тот пытался возбудить уголовное дело против него, «прежде чем он что-либо узнал обо мне». Экс-президент также сказал, что судья Хуан Мерчан «ненавидит Трампа».
Различные юридические трудности могут осложнить жизнь Трампа, если он снова будет баллотироваться на пост президента от республиканцев в 2024 году.
«Сейчас происходит массовое вмешательство в выборы в беспрецедентных масштабах», – сказал он.
Ранее Трамп провел около часа в зале суда на Манхэттене, куда он добровольно явился, чтобы предстать перед судом по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 году.
Трамп отверг все обвинения, заявив о своей невиновности. Он был освобожден из-под стражи без каких-либо ограничений.
В своем сообщении в принадлежащей ему соцсети Truth Social, опубликованном на обратном пути во Флориду, Трамп подтвердил, что выступит с речью в 20:15 по местному времени и назвал слушание в суде «шокирующим».
«Практически каждый эксперт в области права говорит, что здесь нет дела, — написал он. — Ничего противозаконного сделано не было».
Экс-президента обвиняют в фальсификации бизнес-документов, в том числе тех, которые, предположительно, были намеренно использованы в интересах налогообложения.
Судья Хуан Мерчан заявил, что судебное разбирательство потенциально может начаться в январе 2024-го — за месяц до начала президентских праймериз, — хотя адвокаты Трампа хотят, чтобы судебное разбирательство было перенесено на весну следующего года.
«Сегодня мы подтверждаем нашу торжественную обязанность обеспечить равенство всех перед законом», — сказал журналистам окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг –демократ, который столкнулся с резкими нападками со стороны Трампа и его семьи.
Республиканец Дональд Трамп, дважды подвергавшийся импичменту, стал первым действующим или бывшим американским президентом, которому предъявлено уголовное обвинение.
Полиция выстроилась вдоль улиц, а вертолеты гудели в небе, пока кортеж Трампа направлялся в суд. Это путешествие освещалось в прямом эфире по телевидению, хотя телеоператоры на само слушание допущены не были.
Трамп утверждает, что он стал жертвой «политического преследования», при этом использует процесс, чтобы активизировать сторонников и собрать миллионы долларов для своей новой заявки на участие в президентской гонке.
Сотни людей собрались возле здания суда на Манхэттене. Протестующие, выступающие за Трампа, в кепках с надписью MAGA и в одежде, украшенной изображениями американского флага, выкрикивали оскорбления в адрес своих противников.
Лагерь противников Трампа развернул плакаты с надписью «Трамп все время лжет» и скандировал «Арестуйте его!»
Фанаты Трампа размахивали флагами с лозунгом «Трамп или смерть».
В то время как республиканцы в основном сплотились вокруг Трампа, президент Джо Байден, помня об обвинениях Трампа в том, что судебная система становится политическим «оружием», воздерживается от обвинений в адрес своего бывшего соперника.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «посмотрит новости, когда у него будет минута времени». По словам Жан-Пьер, процесс над Трампом не интересует действующего главу государства.
На войне в Украине погибли еще два грузинских бойца
Еще два грузинских бойца, воюющих на стороне ВСУ, погибли на войне в Украине. Об этом сообщил доброволец Надим Хмаладзе, недавно вернувшийся в Грузию.
«Мы потеряли еще двух дорогих патриотов. Слава героям», – написал Хмаладзе в соцсети.
Имена погибших и обстоятельства гибели пока не сообщаются.
На прошлой неделе стало известно, что в боях под Бахмутом погиб 29-летний Михаил Мазанашвили. Последние годы он жил в Украине, где у него была семья.
С 24 февраля прошлого года в Украине погиб 41 грузинский боец. Среди них граждане Грузии и грузины, которые имели также украинское гражданство.
Шалва Папуашвили поздравил Финляндию с вступлением в НАТО
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Финляндию со вступлением в НАТО в социальной сети.
Как отмечает председатель парламента, Грузия привержена тесному сотрудничеству во имя вступления в НАТО и укрепления мира и безопасности во всем мире.
«Поздравляю Финляндию со вступлением в НАТО. НАТО теперь сильнее и сплоченнее, а Европа с Финляндией стала еще более безопасным местом. Грузия привержена тесному сотрудничеству во имя вступления в НАТО и укрепления мира и безопасности в мире», - написал Шалва Папуашвили на своей странице в Twitter.
- Сегодня, 4 апреля, Финляндия стала 31-й страной, вступившей в НАТО. Событие совпало с годовщиной основания альянса 4 апреля 1949 года. Процесс стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета.
Дональд Трамп в суде отказался признать вину по делу о выплатах порноактрисе
Бывший президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка отказался признать вину по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание.
Ранее во вторник Трамп был взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена. Вскоре после этого политика, который днем ранее добровольно прибыл в Нью-Йорк, доставили в зал суда для предъявления обвинений. Отмечалось, что взятие под стражу - это формальная процедура, и после заседания Трампа отпустят до следующих судебных слушаний.
Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. Разбирательство связано с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом в 2016 году. Прокуратура Манхэттена считает, что экс-президент нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда.
Политик ранее называл дело против него политически мотивированным. Его оппоненты это отрицают.
Белый дом отказался обсуждать меры безопасности, но сказал, что правительство «всегда готово» к тому, что может произойти, если вспыхнут протесты в поддержку или против Трампа и прокурора окружного суда Элвина Брэгга, обвинителя по данному делу, отмечает «Голос Америки».
Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Уголовное преследование этому не мешает.
Россия передала Беларуси комплекс, способный применить ядерные ракеты
Вооруженные силы Беларуси получили от России комплекс «Искандер-М», способный применять тактические ядерные боеприпасы. Часть самолетов штурмовой авиации Беларуси также получили способность наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, «с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения» поставленного оружия «для защиты союзного государства».
О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси объявил в конце марта президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.
Одновременно с этим действующий президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение военным восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки, и заявил о готовности договориться с Путиным о введении в Беларусь стратегического ядерного оружия. Лукашенко заявил, что «если руководство России поймет, что будет развал России, ядерное оружие будет применено». В связи с этим он назвал «чрезвычайно опасными» планы контрнаступления Вооруженных сил Украины.
В ответ власти Украины потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Беларуси Евросоюз введет против Минска и Москвы новые санкции.
Саломе Зурабишвили не создает никакое движение – пресс-служба
Администрация президента Грузии сегодня заявила, что мероприятия, которые проводит президент Саломе Зурабишвили, не направлены на «основание или формирование какого-либо движения».
Телеканал «Пирвели» накануне утверждал, что Зурабишвили начала собственную политическую игру и поддерживает создание «общеевропейского женского фронта» и ведет переговоры с женщинами-депутатами парламента Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Администрация президента сообщила, что ближайшее планируемое крупное мероприятие – встреча с представительницами различных сфер, которая пройдет 9 апреля, но оно преследует цель вместе отметить важную дату в истории Грузии. Встреча пройдет в Театре оперы и балета.
«9 апреля, в один из самых важных дней в современной истории Грузии, президент Грузии принимает женщин из разных сфер в Тбилисском государственном театре оперы и балета, чтобы вместе отметить эту важную дату и выразить поддержку европейскому будущему Грузии.
В связи с попытками ввести общественность в заблуждение, здесь уточняем, что, как и другие мероприятия, проводимые под эгидой Президента, данное мероприятие также является аполитичным и не преследует цели создания или формирования какого-либо движения», – заявляет администрация президента.
Дональд Трамп формально взят под стражу в связи с заседанием суда
Бывший президент США Дональд Трамп взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена, сообщает CNN. В ближайшее время Трампа, который добровольно прибыл в Нью-Йорк в понедельник, должны доставить в зал суда, где ему будет предъявлены официальные обвинения в финансовых махинациях.
Отмечается, что взятие под стражу - формальная процедура, и после предъявления обвинений Трампа отпустят до следующего судебного заседания.
Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. В обвинениях - 33 пункта, один из них касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о сексуальных связях с Трампом в 2016 году. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что экс-президент США нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Политик называет дело против него политически мотивированным, его оппоненты это отрицают.
Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Уголовное преследование этому не мешает.
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $2,6 млрд
Соединенные Штаты объявили во вторник, 4 апреля, о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма составит 2,6 миллиарда долларов.
Как сообщили в американском Министерстве обороны, в этот пакет, среди прочего, войдет большое количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также обычных артиллерийских снарядов.
Немедленная помощь включает противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства для тяжелого оборудования и техническое обслуживание, передает Associated Press. В связи с решением о новой партии помощи агентство отмечает подготовку ВСУ к весеннему наступлению против вторгшейся в страну российской армии.
В пакет также входят боеприпасы для комплексов воздушной обороны Patriot и NASAMS, ракеты для боевых машин пехоты Bradley. Большая часть помощи - на 2,1 милиларда - предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украине (USAI). Из этих средств оплачивается закупка оборудования для оборонной промышленности. Оставшиеся 500 миллионов - это боеприпасы и техника, которые берутся из существующих американских запасов, а значит они поступят на фронт раньше.
«Мы очень ценим все, что сделали Соединенные Штаты, особенно за последний месяц, чтобы помочь нашим войскам подготовиться к контрнаступлению», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед встречей с госсекретарем Энтони Блинкеном. Сам Блинкен в комментарии подчеркивал, что передаваемое вооружение и оборудование Украина использует для самообороны.
С момента начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объем американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчеркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Югоосетинская делегация принимает участие в Женевских дискуссиях
В Женеве во вторник начался двухдневный 57-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в рамках первого дня работы югоосетинская делегация провела встречи с сопредседателями и модераторами 1-й и 2-й рабочих групп, на которых были обсуждены ключевые вопросы, входящие в повестку основного дня дискуссий.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно необходимости продолжения Женевского процесса и возврата к регулярному режиму проведения раундов дискуссий как важному фактору сохранения стабильности и безопасности в регионе», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе.
Там отметили, что югоосетинская делегация провела на полях форума несколько двусторонних встреч с другими делегациями участвующих сторон, в ходе которых подтвердила приверженность своим принципиальным позициям по вопросам, которые будут обсуждаться 5 апреля в рамках основного дня работы.
Бывший мэр Еревана назначен советником премьер-министра Армении
Бывший мэр Еревана Грачья Саргсян назначен советником премьер-министра Армении. Решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РА.
Саргсян подал в отставку с поста мэра 17 марта. Он руководил городом ровно 15 месяцев.
Внеочередные выборы мэра Еревана назначены на 11 апреля, сообщает Радио Азатутюн
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