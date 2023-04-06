Суд в Казани постановил выдворить из России блогера Хаояна Сюя

Вахитовский районный суд Казани сегодня, 6 апреля вынес решение по административному делу в отношении ЛГБТ-блогера Хаояна Сюя, который является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете.

Как пишет сайт Idel.Реалии, суд принял решение выдворить его из страны, а также назначил ему административный арест сроком на семь суток. Сюй признали виновным по части 4 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, совершенные иностранным гражданином»).

Напомним, что Хаоян Сюй — китаец, а его молодой парень Гела Гогишвили — проживающий в России грузин. Хаоян приехал в Россию учить русский язык, познакомился с Гелой, и у них завязались романтические отношения. Молодые люди ведут телеграм-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok и Youtube. Блогеры рассказали, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал «православный активист» Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют. Об этом они рассказывали Радио Свобода. Материал был опубликован и на сайте «Эха Кавказа».

Накануне их задержали полицейские. В отделении полиции блогерам стало известно, что против них завели административное дело.

«С точки зрения доносчика из Новосибирска и казанской полиции, «пропаганда» ЛГБТ+ заключалась в том, что парни выкладывали видео, на которых они «целуются, обнимаются, показывают, как они спят вместе». Всё это сочли неподобающей демонстрацией «гомосексуальной интимной жизни», — поясняли ранее в правозащитной инициативе «Дело ЛГБТ+».

Эти же доводы полиции были представлены сегодня в суде. При этом полиция якобы насчитала более 1,7 тысячи несовершеннолетних среди подписчиков канала.

Адвокат Адель Хайдаршин настаивал, что необходимо провести экспертизу, чтобы установить «факт пропаганды ЛГБТ». Также он обратил внимание, что в деле нет доказательств, что подписчики в YouTube — несовершеннолетние. Он сообщил, что канал, который вели молодые люди, маркирован как «для взрослых». Заседание прошло с участием переводчика с русского на китайский язык. Хаоян Сюй свою вину не признал.

Сюй пришли поддержать слушатели, в том числе другие студенты из Китая, однако в суд никого из них пустили. Гела Гогишвили в соцсетях сообщил, что после разговоров с полицией «китайцев, которые пришли поддержать Хаояна, задержала миграционка».

До решения о выдворении Сюй будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан.

Административное дело против Гогишвили рассмотрит судебный участок №1 по Вахитовскому району Казани, дата заседания пока неизвестна, пишет «Медиазона».