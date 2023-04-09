Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на президента Саломе Зурабишвили в эфире Общественного вещателя. По словам Кобахидзе, глава государства делает «непонятные заявления», особенно после начала войны в Украине.

Комментируя реакцию Зурабишвили на санкции США в отношении четверых судей, членов т.н. клана, Кобахидзе сказал, что для начала президенту стоило бы потребовать ограничительных мер в отношении третьего президента Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.

«Если бы Саломе Зурабишвили потребовала ввести санкции в отношении Саакашвили и Адеишвили, тогда этому ее заявлению была бы какая-то цена. Вы видите, как изменилась ориентация Саломе Зурабишвили. Мы наблюдаем ее немного непонятные заявления, которые участились в последний период, особенно после того, как в Украине началась война. Сперва начала бы говорить о санкциях против Саакашвили и Адеишвили, тогда ее заявления были бы понятны, но она начала говорить об этом. Пусть сначала потребует санкций в отношении Саакашвили и Адеишили, потребует справедливости и потом говорит все остальное», - считает Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением в связи с введением Соединенными Штатами визовых ограничений в отношении четырех грузинских судей – представителей т.н. «судебного клана», сообщает SOVA. На специальном брифинге во дворце Орбелиани она призвала использовать вопрос санкций, чтобы переосмыслить, как в стране должна развиваться дальше.